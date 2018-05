Raymond Johansen hardt ut mot Frp i 1.mai-tale

Publisert: 01.05.18 13:37 Oppdatert: 01.05.18 14:27

YOUNGSTORGET (VG) Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo er slett ikke enig med Frp i at det er de som er partiet for arbeiderne.

Tirsdag var det meldt snø i hovedstaden, men det lot bli med kjølige temperaturer og duskregn da folk samlet seg på Youngstorget for å marker 1. mai.

Trekkplastrene for årets markering var byrådsleder Raymond Johansen (Ap), og LO-leder Hans Christian Gabrielsen. Johansen hadde ikke talt lenge før han kom med krass kritikk av regjeringens arbeidspolitikk.

– Det kommer krav om mer effektivisering, mer privatisering, klassisk høyrepolitikk. Deres mantra er omstilling og fleksibilitet. Men dere, omstilling og fleksibilitet er egentlig tåkeprat for økt utrygghet og mindre frihet, sa han fra talerstolen.

Han fastslo at makten har blitt flyttet gradvis fra arbeidstakere til arbeidsgivere over flere år, og at måten han og det rødgrønne byrådet har styrt Oslo på er et eksempel til etterfølgelse.

– Oslo kommune kjøper varer og tjenester for 26 milliarder kroner i året. Nå bruker vi den markedsmakten til å stille krav. Fast ansatte, lønn mellom oppdrag, ti prosent lærlinger, norsk på arbeidsplassen, kun én underleverandør.

Johansen: Stoler ikke på Frp

Johansen benyttet også anledningen til å slå tilbake mot Frp, etter at Siv Jensen ifølge Aftenposten kalte Frp for «arbeidernes parti» under helgens landsmøte. Også Sylvi Listhaug har sagt at Frp er mer av et parti for arbeiderne enn hva Arbeiderpartiet er, og hun holder appell i Drammen 1. mai.

– Siv Jensen sier nå at Frp er et parti for arbeidsfolk. Milliarder i skattekutt til de rikeste og angrep på arbeidstakernes rettigheter er fasiten etter 5 år med Frp i regjering. Jeg stoler ikke på dem.

Han understreket at han mener kampen mot et kriminelt arbeidsmiljø i enkelte bransjer, som byggebransjen, er en av de mest alvorlige samfunnsutfordringene i Norge.

– Men dere, den blåblå regjeringen med Venstre på slep vil aldri gjøre kampen for et trygt arbeidsliv til kamp nummer én, sa han.

Ap-nestleder Hadia Tajik fnøs også av partileder Siv Jensens påstand om at Fremskrittspartiet er et parti for arbeidsfolk i sin 1. mai-tale i Harstad. Hun slo fast at Frps grunnlegger slåss mot arbeidsfolks grunnleggende rettigheter, ifølge NTB:

– Mens de øker adgangen til midlertidige ansettelser – så sier vi at folk må sikres faste heltidsjobber. Mens Frp har kuttet i fagforeningsfradraget, kuttet i pendlerfradraget, og kuttet feriepenger til arbeidsledige – så sier vi det skal være lett å være arbeider og lønnsmottaker i Norge.

– Må gjenerobre velferdstjenestene

LO-leder Hans Christian Garbrielsen manet til kamp mot sosial dumping, løsarbeid, nulltimerskontrakter og økte forskjeller. Han understreket også at LO ønsker pensjonsopptjening fra første krone, noe de ikke fikk gjennomslag for i oppgjøret med NHO tidlig i april.

– Ingen skal være i tvil om at en stemme til de rødgrønne partiene er en stemme for full pensjonsopptjening fra første krone, sa han.

I stil med hovedparolen «Fellesskap fungerer – Stopp velferdsprofitørene» holdt også Linn Herning appell. Hun er forfatter av boken Velferdsprofitørene, og leder daglig leder i «For Velferdsstaten» som jobber mot kommersialisering av velferdsordringer.

– Vi må gjenerobre velferdstjenestene som kun har et mål for øye - å sikre innbyggernes velferd. Da kan vi ikke slippe til aktører som søker konkurranse og profitt og vi kan heller ikke organisere velferdstjenester etter modeller fra næringslivet, sa hun fra talerstolen.

1. mai i år var en ny parole å se blant de de gjengående temaene. Variasjoner av parolen «#ikketilforhandling – Stopp overgrep og seksuell trakassering» ble brukt flere steder i Norge, også på Youngstorget.

#ikketilforhandling er fagbevegelsens #MeToo-oppgjør. I desember signerte 736 kvinner i norsk fagbevegelse oppropet. Flere, blant annet tidligere LO-leder Gerd-Liv Valla, tok et oppgjør med seksuell trakassering i fagbevegelsen i Aftenposten .