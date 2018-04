SUPERVETERANEN: Bjørn Bjørnø tjenestegjorde under tre konger. Foto: RUNE THOMAS EGE/VG

Tidligere marine- og spesialjeger Bjørn Bjørnø (83) døde i fallskjermulykke

Publisert: 30.04.18 10:05 Oppdatert: 30.04.18 10:37

Det var den kjente forsvarsmannen Bjørn Arvid Bjørnø (83) fra Horten som mistet livet etter en fallskjermulykke i Tønsberg søndag ettermiddag.

Ulykken på Jarlsberg flyplass ble meldt søndag klokken 14.42.

Politiet bekrefter i en pressemelding at det var 83 år gamle Bjørn Arvid

Bjørnø fra Horten som omkom i fallskjermulykken.

Navnet frigis i overensstemmelse med de pårørende.

Droppet pensjonering

Bjørnø var en nøkkelmann i de norske spesialstyrkene og var med på å bygge opp marinejegerne i Norge. Tre kongemerker var etter hvert festet i hans vinrøde beret. Bjørnø tjenestegjorde under tre norske konger.

For halvannet år siden skrev ABC Nyheter Bjørnø som hadde jobbet i 22 år på pensjonistvilkår for Forsvaret. På fortet «Den norske løve» utenfor Horten jobbet 83-åringen da for Forsvarets spesialkommando (FSK), enheten han var med på å grunnlegge tidlig på 80-tallet.

– Jeg ser fram til å komme meg på jobb hver dag og møte gutta. Det holder liv i meg, sa Bjørnø da Forsvarets forum portretterte ham året før.

VG møtte Bjørnø på Rena i 2012. Da var Bjørn én av de svartkledde som hoppet ut fra et Hercules-fly, som én av elitesoldatene fra Forsvarets spesialkommando/Hærens jegerkommando (FSK/HJK). Intervjuet hadde tittelen «Fallskjermjeger Bjørn (77): Klarer ikke å være pensjonist».

– Jeg skal holde på så lenge helsen holder. Og det vil den gjøre en stund. En blir ikke kvitt gamle krigere så lett, sa en leende Bjørnø mens han pakket sammen fallskjermen, ifølge intervjuet i VG .

55 år med fallskjermhopp

Bjørnø var med den da superhemmelige Forsvarets spesialkommando (FSK) ble grunnlagt i 1982. Forsvarets spesialkommando ble opprettet for å møte den økende terrortrusselen og trusselen mot norske oljeinteresser.

Bjørnøs militære karriere begynte i 1954, på Marinens Dykker- og Froskemannskole på Madla. Litt senere utvidet Bjørnø kompetansen til også å gjelde luft.

Som én av de første i Norge tok Bjørnø fallskjermsertifikat, i regi av Hærens jegerskole på Trandum i 1962. Sitt første fallskjermhopp hadde Bjørnø 15. oktober 1962. 83-åringen som også var kjent som «Bravo Bravo», hadde dermed over 55 år med fallskjermhopp bak seg da han døde søndag kveld.

Da VG intervjuet Bjørnø på Rena, skulle den da 77-årige mannen egentlig ha vært pensjonist for lengst. Bjørnø hadde til og med gått på pensjonistkurs. Men etter å ha ankommet kursstedet i fallskjerm, begynte han å kjede seg. To timer ut i kurset snek Bjørnø seg unna. Da orket han ikke mer, står det å lese i VG-intervjuet .

Fikk superbåtklasse oppkalt etter seg

Da Bjørnø var da 75 år, oppkalte Forsvarets spesialkommando (FSK) sin nye hurtiggående båtklasse etter eldstemannen i spesialstyrkene. Den nye båtklassen, såkalte RHIB-er, hadde en toppfart på 70 knop og var spesialtilpasset norske farvann.

– Han er ikke bare eldst, han er også en av de viktigste for miljøet og et hemmelig våpen for at våre spesialstyrker er blitt så gode som de er, sa daværende forsvarssjef Harald Sunde til VG i 2010.

– En legende

Knut Morten Johansen, statssekretær i justisdepartementet, er utdannet fallskjerminstruktør og har kjent Bjørnø i flere år.

– Bjørn er både sivilt og militært ansett som en legende. Fallskjermmiljøet er ikke veldig stort og jeg var så heldig å bli kjent med Bjørn. Han var en person som hadde stor respekt hos alle. Alle omtalte han som en bauta, sier Johansen.

«Ung i hodet»

Som 80-åring ble Bjørnø intervjuet av lokalavisen Gjengangeren hjemme i Horten. Jubilanten var da klar for sin daglige to timers treningstur på terrengsykkel – etter først å ha tilbrakt noen timer på jobben på Forsvarets spesialkommando.

– Men fallskjermhopping er vel ikke ufarlig – hverken for 80-åringer eller for andre? spurte Gjengangeren i 80-årstintervjuet.

Bjørnø svarte ifølge lokalavisen:

– Forberedelsene må man aldri slurve med. Jeg er nøye med detaljene og pakker alltid skjermen selv. Hoppingen må aldri bli rutine, for du har rett i at det er langt ned …

Gjengangeren lurte også på hva som var hemmeligheten bak å bli 80 år og være nærmest oppsiktsvekkende ungdommelig.

– Jeg prøver å tenke positivt og er vel det man kan kalle «ung i hodet», sa Bjørnø.

– Det viktigste både i det militære og sivile liv er organisering og logistikk, uttalte 80-åringen, som også trakk frem viktigheten av å ha familie og gode venner rundt seg.

I intervjuet roste Bjørnø kona som sørget for stabilitet på hjemmefronten. Han sa også at han var heldig og takknemlig, ikke minst fordi paret hadde tre barn som hadde klart seg bra her i verden.

