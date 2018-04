INNRØMMER: Frode Berg innrømmet i helgen at han har utført oppdrag for norsk etterretning, ifølge advokatene. Men han fremholder fortsatt at han er uskyldig. Foto: Harald Henden

Tidligere spionsjef om Berg: E-tjenesten har et moralsk ansvar

Publisert: 23.04.18 18:17

Ifølge Frode Bergs advokater skal nordmannen ha blitt presset til å utføre et oppdrag for norsk etterretning. Det vil hverken UD, Etterretningstjenesten eller politisk ledelse si noe om.

Søndag bekreftet spionsiktede Frode Bergs (62) advokater at Berg har innrømmet at han har vært i Russland flere ganger på oppdrag for den norske etterretningstjenesten.

Det var Dagbladet som først omtalte den dramatiske vendingen i spionsaken.

– Etteretningstjenesten har et moralsk ansvar hvis det er sånn at de har lagt moralsk press på Frode Berg for å delta, samtidig som operasjonen i utgangspunktet, etter min mening, er relativt lite profesjonell, sier tidligere spionsjef Ola Kaldager til VG.

Han var i ti år leder for den topphemmelige etterretningsgruppen E14.

Frode Bergs norske advokat, Brynjulf Risnes, sa nemlig til VG søndag at Frode Berg hadde store kvaler og signaliserte at han ønsket å trekke seg. Men han følte seg presset til å utføre det potensielt farlige oppdraget fordi han følte lojalitet til norske myndigheter.

Berg nekter fortsatt straffskyld for de alvorlige spionanklagene.

– Lite profesjonelt

Hverken Utenriksdepartementet eller Etteretningstjenesten har hverken bekreftet eller avkreftet at Frode Berg deltok i et etterretningsoppdrag for Norge.

Det tror heller ikke eks-spionsjef Kaldager at de kommer til å gjøre, uansett om det stemmer eller ikke.

– Det kan jeg aldri tenke meg at etterretningstjenesten tar på seg skylden for eller beklager. Nå kommer han til å bli dømt, og så vil de jobbe maksimalt for å få ham ut igjen. Det er ikke så mye man kan få gjort før den tid kommer.

Han mener det fremstår som amatørmessig å rekruttere en tidligere grenseinspektør til et etterretningsoppdrag, fordi grenseinspektører er i søkelyset til russiske myndigheter.

– Det å velge en person som russerne helt klart har i boka si er relativt talentløst og lite profesjonelt som en etterretningsoperasjon.

Samtidig mener han det virker naivt av Berg å bli med på en slik operasjon, da han hadde mange års fartstid i forsvaret.

Tror ikke vi kjenner hele bildet

Forfatter og etterretnings-ekspert Alf R. Jacobsen mener derimot at det mest sannsynlig er mer til denne saken enn hva som er kjent.

– Den norske etterretningstjenesten har ry på seg for å være meget profesjonell, og jeg har ingen tro på at norsk etterretningstjeneste har sendt noen til Moskva sånn som det blir fremstilt.

Han understreker at Russland representerer en trussel man er nødt til å overvåke.

– Det er en jobb noen er nødt til å gjøre, og vi må støtte ham og ikke dømme. Hvis anklagen er riktig, har han gjort en ekstremt farlig og vanskelig jobb for oss i Norge, og for hele vesten.

At man sender personer til land man overvåker for å snakke med mennesker er vanlig i etteretningsvirksomhet, sier han.

– Man er nødt til å snakke med folk på den andre siden for å kontrollere informasjon som får gjennom teknisk etterretning. Hvis påstanden om Berg er sann, har han en vanskelig jobb der han har opptrådt som postbud. For å holde kontakt med personer som vil snakke med Norge, har man brukt mellomledd.

Han viser til Ingeborg Lygren , som drev etterretning for Norge på 50-tallet, som et kjent eksempel på et norsk postbud.

Støttegruppen: Sjokkert

– Dette er en verden jeg ikke kjenner, men jeg er helt sjokkert over at sånne ting foregår. Jeg trodde at man hadde en e-tjeneste som skulle sørge for borgernes sikkerhet, ikke bare bruke dem, sier Øystein Hansen, leder for støttegruppen til Frode Berg, til VG.

– Jeg har hele tiden hevdet at denne saken her må løftes opp på et politisk nivå så man kan få en løsning. Men UD har sagt at det ikke løftes opp, fordi det er en konsulærsak mellom Frode Berg og Russland.

Han mener det er å føre befolkningen bak lyset.

– Han har blitt brukt av norsk etterretning, og så har de latt ham få seile sin egen sjø.

Ordfører Rune Rafaelsen i Sør-Varanger mener saken er trist for familien, og for lokalsamfunnet som bor på grensen mot Russland og er avhengig at godt samarbeid.

– Dersom det viser seg at det er korrekt at det er norske myndigheter som har satt ham i denne situasjonen, forventer jeg at de får ham ut.

Politisk ledelse taus

Statssekretær Rune Alstadsæter for statsminister Erna Solberg (H) sier Solberg ikke vil kommentere en pågående sak, og henviser til UD.

Kommunikasjonssjef Frode Andersen i UD skriver i en epost til VG at utenrikstjenesten «fortsetter å arbeide for å ivareta Frode Bergs interesser, blant annet gjennom besøk i fengselet for å gi praktisk bistand, og å være til stede på rettsmøter».

– Vi jobber med denne saken på flere nivå, men her kan jeg ikke kommentere i detalj ettersom vi har taushetsplikt i konsulære saker, skriver han.

– Spørsmål om Frode Berg har jobbet for Etterretningstjenesten må eventuelt besvares av tjenesten selv.

Etteretningstjenesten sier de ikke kan svare på spørsmålet, og henviser til UD.

– Umulig å vite

Det er ikke bare Bergs advokat som har hevdet at Berg ble presset av e-tjenesten. Også journalist Trine Hamran, Frode Bergs kollega, mener det.

– Dette skjedde fordi Etterretningstjenesten narret ham opp i stry, sier hun til Dagbladet.

Karsten Friis, seniorrådgiver i Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI), sier til VG at det ikke høres bra ut om Berg har blitt presset.

– Men hva som har blitt sagt mellom ham og etteretningstjenesten, hva han har visst og ikke visst, og om han har blitt presset, det er umulig for oss å vite.

Han tror ikke det vil endre noe særlig at Bergs advokater nå sier at Berg har deltatt i norske etteretningsoperasjoner.

– Jeg tror ikke det skjer noe før han eventuelt blir dømt og man kan se på en utveksling. Jeg ser ingen snarlig løsning, sier han.