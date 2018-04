VEDGÅR: Statsminister Erna Solberg (H) vedgår at det er en mangler ved norske sykehus, men står fast ved at regjeringen prioriterer området godt nok. Foto: Frode Hansen

Solberg om stram sykehusøkonomi: – Det er utfordringer

Publisert: 18.04.18 10:53

2018-04-18

Ap-leder Jonas Gahr Støre anklager statsminister Erna Solberg (H) for å ikke se konsekvensene av den stramme økonomien ved landets sykehus.

Under Stortingets muntlige spørretime onsdag morgen viste Ap-leder Jonas Gahr Støre til at mange av landets sykehus sliter økonomisk.

Han stilte følgende spørsmål til statsminister Erna Solberg (H):

– Er du enig i at det nå er skåret til beinet, og at det begynner å svekke tilbudet for god pasientbehandling og kvaliteten i fellesskapets sykehus?

I sitt svar viste Solberg til at Norge har gode sykehustjenester, og at regjeringen har økt sykehusenes budsjetter de siste fem årene.

– I løpet av de siste fem årene har vi økt budsjettene med mer enn i åtte år med de rødgrønne, sa hun, og slo fast:

– Jeg synes krisebildet som blir tegnet av Jonas Gahr Støre, ikke er riktig.

VG skrev tirsdag at overlege Sven Erik Gisvold mener at stadig færre sengeplasser på norske sykehus setter pasienters liv i fare, og at det er uforsvarlig å sende syke mennesker hjem før det er forsvarlig .

– I år ligger regjeringen 1,5 milliarder under det Ap mente var riktig for sykehusene, konstaterte Støre fra Stortingets talerstol.

– Kan gjøres mer

Solberg argumenterte for at aktivitetsnivået har gått opp, og at ventetidene har gått ned.

– Det har også blitt gjort kvalitetsmessige løft, ikke minst innenfor arbeid knyttet til gjennomføringen av pakkeforløpene, sa hun.

Hun la imidlertid til at det er mangler i helsevesenet.

– Det er mangler fordi ambisjonene man vil oppnå, er større enn det vi har klart å finne rom til. Det kan gjøres mer, men vi har gjennomført betydelige økninger, sa Solberg.

Statsministeren hevdet samtidig at hun ser et helsevesen som behandler flere pasienter, som har kortere ventetider og som når målsetninger på en bedre måte enn tidligere.

– Jeg mener vi har grunn til å være stolte av det.

Mener sykehusene tappes for ressurser

Støre sa at det han ser når han drar rundt på norske sykehus, er en varslet utvikling av at sykehusene tappes for ressurser og personell.

– Det er som følge av privatiseringsreformen regjeringen har gjennomført, sa han.

Ap-lederen hevdet private aktører henter ut nøkkelpersonell fra offentlige sykehus.

– Vi ser at tilbud må bygges ned ved flere av sykehusene fordi de mister nøkkelpersonell, sa Støre, og trakk frem sykehuset i Telemark.

Han spurte statsministeren om hun har oversikt over hvor mange nøkkelpersonell som har hoppet over til private aktører, og om hva konsekvensene av dette er.

– Jeg har ikke på stående fot oversikt over hvor mange som har sluttet og begynt i private klinikker. Men jeg synes det er interessant å høre, for i en periode mente Støre at den såkalte reformen der folk kan velge hvor de vil få behandling ikke er vellykket fordi for få valgte private. Nå er det for mange som velger dette. Det viktigste er å ha pasientenes rettigheter i bunnen, svarte Solberg.

Solberg gjentok flere ganger at hun ikke er enig i det hun omtaler som Støres krisebilde, men la til:

– Det er utfordringer, og det er områder der kvaliteten kan bli bedre.

