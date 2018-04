TIL STEDE: Ola Borten Moe (øverst f.v.), Morten Søberg, Ivar Vigdenes og Bjørn Arild Gram. Erlend Fuglum (nederst f.v.), Thomas Iver Hallem, Rune Hjulstad og Jostein Grande var alle til stede på hytta da meldingen ble sendt. I tillegg var Jarle Holberg og Kristian Skinderhaug med på hytteturen, begge menn som ikke har verv i partiet. Alle benekter for å ha hatt noe med meldingen å gjøre. Foto: VG/NTB scanpix/Senterpartiet

Sexmeldingen i Sp: Alle 10 nekter for å ha sendt den

Publisert: 18.04.18 21:41 Oppdatert: 18.04.18 22:51

VG har vært i kontakt med alle de ti mennene som var på hytta da den grove sexmeldingen ble sendt til Liv Signe Navarsete. Så langt er det ingen som ønsker å stå frem som avsender.

Det var på en hyttetur til Storlien i Sverige i 2016 at en grov Facebook-meldin ble sendt til Liv Signe Navarsete . Meldingen lød som følger: «Vi har lyst på fitta de».

To år senere har partiet fortsatt ikke kommet til bunns i hvem som skrev den skandaløse meldingen.

VG har de siste dagene vært i kontakt med alle de ti mennene som var med på hytteturen. Alle blånekter for å ha hatt noe med meldingen å gjøre og ber vedkommende om å stå frem.

Av de 10 er åtte sentrale politikere sentralt og lokalt i Navarsetes parti. I tillegg var Jarle Holberg og Kristian Skinderhaug med på hytteturen, begge menn som ikke har verv i partiet.

Sistnevnte sier de i etterkant har prøvd å finne ut internt i gruppen hvem som har sendt meldingen. Han forteller at tiden etter episoden har vært belastende.

– Det er dumt at det er ni uskyldige som er mistenkt. Usikkerhet og uroen har selvfølgelig preget meg mentalt, sier Skinderhaug til VG.

– Hva tenker du om at du nå har blitt navngitt offentlig?

– Hvem som var til stede på hytteturen, er jo ikke lenger noen hemmelighet.

Til VG skriver Holberg følgende på en SMS:

– Jeg har ikke sendt meldingen og vet heller ikke hvem som har gjort det. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver han.

Blånekter

Samtlige av de åtte politikerne benekter at de har hatt noe med meldingen å gjøre og tar sterkt avstand fra innholdet:

IKKE MEG: Nåværende 1. nestleder i Sp Ola Borten Moe

– Jeg er ikke i tvil om at den har påført henne og flere stor smerte over lang tid, både på grunn av meldingens innhold, men også på grunn av settingen: En hyttetur hvor flere sentrale Senterparti-politikere var til stede, sier Borten Moe til VG.

IKKE MEG: Tidligere statssekretær Morten Søberg

Søberg sto som avsender på meldingen, men har i to år benektet at han har sendt den .

IKKE MEG: Tidligere politisk rådgiver i Olje- og energidepartementet, Ivar Vigdenes.

– Jeg har ikke skrevet denne meldingen og har ingen kjennskap til hvem det måtte være som har gjort det, sa Vigdenes til VG på fredag .

IKKE MEG: Nåværende ordfører i Steinkjer Bjørn Arild Gram

– Denne meldingen skulle aldri vært sendt, innholdet er forkastelig og den som sendte den bør snarest melde seg, sa Gram til VG på fredag .

IKKE MEG: Tidligere statssekretær i Kommunaldepartementet Erlend Fuglum

– Jeg har ikke skrevet en slik melding, og jeg vet ingenting om hvem som kunne gjort det. Den ansvarlige bør stå frem og si unnskyld for overtrampet, sa Fuglum til VG i helgen .

IKKE MEG: Fylkessekretær Rune Hjulstad

Hjulstad sier han ikke har sendt meldingen og ber den som gjorde det om å melde seg.

– Det er ingen som fortjener å få en slik melding. Hadde jeg visst hvem det hadde vært, hadde jeg sagt fra til generalsekretæren, sier Hjulstad til VG.

IKKE MEG: Fylkesvaraordfører i Trøndelag Tomas Iver Hallem

– Liv Signe Navarsete er trakassert på det groveste av den som har sendt meldingen. Vedkommende setter alle som var med på turen i en håpløs situasjon. Alle blir nå mistenkeliggjort for å stå bak eller dekke over denne uakseptable handlingen, sier Hallem til VG.

IKKE MEG: Sp-rådgiver Jostein Grande

Sp-rådgiver Jostein Grande sier han er helt enig i at vedkommende må melde seg. Han sier de ikke kommer lenger før vedkommende gjør det.

– Ja eller nei – var det deg?

– Nei, selvfølgelig var det ikke det. Vi vet ikke hvem som har sendt den meldingen. Hadde vi visst det, hadde dette vært løst for lenge siden, sier Grande.

– Ekte mannfolk tar ansvar

Tidligere Sp-leder Liv Signe Navarsete gikk tirsdag ut og ba hver enkelt av de ti mennene som var til stede på hytta da den famøse meldingen til henne ble sendt, om å manne seg opp og fortelle hvem som sendte den.

– De ti mennene på hytteturen bør nå vise seg som ekte mannfolk. Ekte mannfolk snakker sant. Og ekte mannfolk tar ansvar for det de har gjort og rydder opp etter seg, sa Navarsete til VG.

Partileder Vedum tok fra første stund ansvaret for håndteringen av tekstmeldingen alene. Generalsekretær Knut M. Olsen fikk først nylig ansvaret for den ytterst delikate saken.

Så sent som på nyåret ble Vedum direkte advart mot hvor skadelig denne saken kunne bli for Sp hvis den ble offentlig kjent, og fortsatt ikke var løst.

Nestleder Anne Beathe Tvinnereim er opprørt over situasjonen.

– Denne saken har opprørt meg som kvinne i Sp. Slikt griseprat skal ikke kvinner i Sp oppleve, sier hun til VG.

Hun forteller at hun har tillit til at Olsen vil gjøre det som er nødvendig for å få løst saken.

– Som nestleder føler jeg imidlertid et stort ansvar for å bidra til at ingen i partiet opplever noe slikt igjen, sier hun.