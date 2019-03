MILD APRIL: Her er temperaturkartet fra NCEP for april, med klart varmesignal. Foto: Kart: NCEP

Våren på vei: April blir varmere enn normalt – juni litt kjølig

Flere sesongvarsler gir signal om en skikkelig god og varm april-måned, en mer normal mai og kanskje en litt kjøligere juni enn normalt.

Onsdag 20. mars kan regnes for første vårdag på nordlige halvkule – rett og slett fordi at dag og natt er like lange. Vi har det vi kaller vårjevndøgn, og i år faller dette døgnet på 20. mars.

VÅRVÆR: Flere sesongvarsler gir signal om en skikkelig god og varm april-måned. Foto: Stella Bugge

Usikre varsler

Vi har sett på de ulike sesongvarslene – og flere av dem peker ut april som en varm måned i Nord-Europa, varm i forhold til normal temperatur for årstiden.

– Av slike langtidsvarsler er det vel bare en som viser en viss holdbarhet, nemlig såkalt plutselig oppvarming av stratosfæren om vinteren. Dette medfører gjerne kuldeperioder hos oss. Men også disse sammenhengene er litt løse – i vinteren hadde vi en slik episode, som ikke ga noen klar kuldeperiode, sier meteorolog Stig Arild Fagerli i StormGeo.

Mars slutter kjølig

Han leverer ukentlige seksukers varsler for kraftbransjen. I de siste varslene l tyder disse på en endring til varmere vær særlig i Sør-Norge fra 2. uke i april.

– Men først ser det ut til at mars slutter nokså kjølig, med en god del nedbør og påfyll av snø i høyden, sier han.

VÅRMÅNED: Alt tyder på at april blir en god og varm vårmåned i Nord-Europa, skal vi tro Climate Forecast System. Foto: Kart: Tropicaltidbits.com

Sesongvarsler leveres av flere av verdens største og mest seriøse meteorologi-organisasjoner, men regnes ikke som værvarsler: De avviker sjelden mye fra det normale været på ulike steder – og har sjelden eller aldri klart å varsle hverken ekstremsommer eller ekstreme vintre.

Velger seg april

Amerikanske CFS – en del av den nasjonal meteorologiorganisasjonen NOAA – viser klart varmesignal for april, særlig i indre deler av Skandinavia, mens signalene er svakere langs kysten. Varmesignalet er også sterkt for Finland og vestlige Russland.

Derimot avtar styrken i varmesignalet i mai, og juni har bare et svakt varmesignal, og til dels også kuldesignal for Skandinavia.

Noe av den samme tendensen ser vi i varselet fra National Center for Environmental Prediction – NCEP – også en del av NOAA:

NCEP gir klart varmesignal for april, men ikke for mai, og bare svakt signal for juni.

KJØLIGERE JUNI: Flere av varslene gir et litt kjølig signal for juni, sjekk forskjellen fra temperaturkartet for mai! Foto: NCEP

Varme hav

New York-baserte Columbia University har også et sesongvarsel gående, levert av International Research Institute – IRI. Dette gir et generelt varmesignal for Nord-Europa, men ikke spesifisert på den enkelte måned.

Men IRI peker på at det er varslet høye temperaturer i havoverflatene både i Nord-Atlanteren, i nordlige Stillehavet, i store deler av Indiahavet og deler av det sørlige Stillehavet. Og varmen i havene er varslet for hele året.

RØDT ER VARME: Amerikanske IRI mener går mot en nokså mild vår i Norden. Foto: Kart: IRI

Varmt i Nordsjøen

Det europeiske værsenteret ECMWF i London leverer data til de fleste norske værmeldingene, og har også sine egne sesongvarsler. Og her dominerer et varmt signal for våren i Nord-Europa.

Modellene spesifiserer ikke den enkelte måned, men har et sterkt varmesignal i havet – både i Nordsjøen og i Norskehavet, med tilhørende mildt signal i kystområdene rundt.

VARMT I NORDSJØEN: Det europeiske værsenteret har varme i Nordsjøen og i Norskehavet, og mildt signal i områdene rundt. Foto: Kart: ECMWF

Amerikanske Weather.com – som blant annet står var TV-suksessen The Weather Channel – mener vi både får en varm og tørr april i Nord-Europa.

Derimot vil mai bli våtere enn normal i Norden, og juni bli både kjøligere og våtere enn normalt, mener sjefmeteorolog Todd Grawford.

KONTINENTET VARMEST: For hele perioden april, mai og juni blir det varmest på Kontinentet, mens en kjølig juni drar ned snittet for Norden. Foto: The Weather Company 2019