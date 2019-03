POLITIJAKT: Politiet leter etter to personer etter en knivstikking på Skjetten lørdag ettermiddag. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Mann knivstukket på Skjetten – politijakt etter to gjerningsmenn

En mann i 20-årene ble lørdag ettermiddag knivstukket i nærheten av Skjetten senter på Skedsmo. Han er sendt til Ullevål sykehus med ukjent skadeomfang.

Publisert: 16.03.19 17:15







– Vi ble varslet via AMK klokken 15.29 om at en person var stukket i magen med kniv. Det skal ha vært noe klammeri forut for dette, men vi vet ikke eksakt hendelsesforløp, sier operasjonsleder Trond Lorentzen til VG.

Den skadede mannen har fortalt til politiet at det var to gjerningsmenn som løp fra stedet. De skal være mørke i huden, ha store svarte jakker og øredobber, forteller politiet.

– Om noen har sett noe ønsker vi å høre fra dem, sier Lorentzen.

Politiet sier til Romerikes Blad at de to personene er ukjente for ham.

SPERRET AV: Politiet har sperret av et stort område. De sier til NTB at hendelsen skal ha skjedd utendørs. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Flere politipatruljer leter nå i området på jakt etter de antatte gjerningsmennene. Et politihelikopter og hundepatruljer er også satt inn i søket.

– Vi driver også med rundspørring og går igjennom videoovervåkning fra nærområdet, sier Lorentzen.

Til NTB sier operasjonslederen at hendelsen skal ha skjedd utendørs. Et stort område er sperret av og krimteknisk er på vei til stedet.

Hendelsen skal ha skjedd i nærheten av Skjetten senter og Tårnbyveien.

VG kommer tilbake med mer.