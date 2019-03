SMITTE: Personen som er smittet av meslinger var blant annet på Legevakta i Oslo tirsdag 12. mars. Foto: Marius Knutsen

Oslos helsebyråd om meslingutbrudd: – Bekymret

Helsebyråd Tone Tellevik Dahl ser alvorlig på at det mandag ble påvist meslinger hos en ansatt på Legevakten i Oslo, og er bekymret for vaksinasjonsdekningen i hovedstaden.

– Vi ser veldig alvorlig på dette, ettersom meslinger er noe av det mest smittsomme vi har. Nå bruker vi alle formidlingskanaler vi har for å komme i kontakt med personer som har vært enten på Legevakten eller på konsert på Parkteatret i det aktuelle tidsrommet, men vi vet jo ikke hvor disse har bevegd seg i etterkant, sier Tone Tellevik Dahl til VG.

BEKYMRET HELSEBYRÅD: Helsebyråd i Oslo, Tone Tellevik Dahl. Foto: Helge Mikalsen / VG

Det var mandag kveld at Oslo kommune sendte ut pressemelding om et tilfelle av meslingsmitte. Personen som er smittet har oppholdt seg både på legevakten i Storgata i Oslo tirsdag 12. mars mellom klokken 10 og klokken 17, og var dagen etter på konsert på Parkteatret.

Det oppfordres til at personer som ikke er beskyttet mot meslinger, og som har oppholdt seg på de aktuelle stedene disse tidspunktene, tar kontakt med lege dersom de utvikler symptomer.

Har ikke full dekning

Helsebyråden innrømmer at hovedstaden på langt nær har full vaksinasjonsdekning.

– Vaksinasjonsdekningen i Oslo er veldig ujevn, og det bekymrer meg at det finnes bydeler i Oslo der dekningen langt fra er bra nok.

– Hva skyldes dette?

– Det er vanskelig å peke på én faktor, men det kan handle om kulturbakgrunn og det kan handle om antroposofiske miljøer som tradisjonelt er vaksineskeptikere, sier hun.

Smittevernoverlege Tore Steen bekrefter at smitten ble oppdaget hos en av Legevaktens ansatte.

– Det er identifisert seks ansatte ved Legevakten som ikke er vaksinert eller har tatt vaksinasjonen fullt ut, men jeg vet ikke hvor mange av disse som var på jobb i det aktuelle tidsrommet, sier Steen til VG.

– Men disse blir vaksinert allerede i dag, forsikrer Steen.

Vaksinasjon er en frivillig sak i Norge, men i likhet med helsebyråd Tone Tellevik Dahl oppfordrer Tore Steen alt helsepersonell til å vaksinere seg fullt ut.

Tone Tellevik Dahl ønsker nå at alle sjekker om de er vaksinert eller ikke.

– Jeg oppfordrer alle til å sjekke vaksinasjonskortet sitt, spesielt helsepersonell som har et særlig ansvar for å være vaksinert og fått påfyll av vaksine. For helsepersonell burde dette være obligatorisk. Jeg er svært opptatt av at helsepersonell er seg bevisst sitt juridiske ansvar for å ha fullført vaksinasjon mot meslinger, sier Tellevik Dahl.

«Misvisende informasjon og frykt»

På verdensbasis er meslinger den vanligste dødsårsaken blant barnesykdommer som kan forebygges med vaksinasjon, ifølge UNICEF. De anslår at 122.000 mennesker dør årlig på verdensbasis av sykdommen.

Ifølge tall fra UNICEF Norge ble det i fjor registrert 12 smittetilfeller, hvilket er det fjerde høyeste i Norge på 20 år. I 2016 var det ingen tilfeller av meslinger, mot ett i 2017.

– Vi ser også en betydelig økning i antallet smittetilfeller i land der det ikke finnes en unnskyldning. Altfor ofte handler dette om folks holdning til vaksiner, som er basert på misvisende informasjon og frykt. Dette problemet ser vi også her i Norge, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge til VG.

– Vaksiner mot barnesykdommer er godt utprøvd. Vaksinemotstandere tar feil. Så enkelt er det, sier hun.

– Det vi vet er at man snakker om velprøvde vaksiner med minimale bivirkninger. Bivirkningene er små sammenlignet med de eventuelle konsekvensene dersom man ikke vaksineres, sier Viken, som sier det er «svært fortvilende å se at foreldre lar være å vaksinere barna sine mot barnesykdommer i land der dette er lett tilgjengelig».

– I Norge burde ikke foreldrenes usikkerhet og frykt for vaksiner trumfe barns rett til helsehjelp. UNICEF mener at å hindre barn i å bli vaksinert mot barnesykdommer er et brudd på barns rettigheter, sier Camilla Viken.