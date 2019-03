REAGERER: Kari Elisabeth Kaski (SV). Foto: TORE KRISTIANSEN, VG

SV-topp kraftig ut mot Erna Solberg: – Må tørre å si at det er en ukultur i Forsvaret

Kari Elisabeth Kaski mener det er alvorlig at statsminister Erna Solberg ikke mener sjokktallene fra rapporten om mobbing og trakassering i forsvaret er et symptom på en ukultur.

Publisert: 09.03.19 18:49







– Jeg synes det er altfor dårlig av Erna Solberg det her. Hun sender egentlig et ganske illevarslende signal til Forsvaret, sier Kaski til VG.

– Når du får så klare tall, så må man tørre å si at det er et symptom på en ukultur. For det er det. Det viser både de tallene, men også de historien kvinner i forsvaret har stått fram med.

Undersøkelsen som 8805 militært ansatte og vernepliktige har svart anonymt på, viser at 23 kvinner og 20 menn i Forsvaret sier at noen har hatt sex med dem uten samtykke det siste året. Den viser også at både mobbing og trakassering er svært utbredt.

Men på spørsmål fra VG om det er en ukultur i Forsvaret fredag, etter at hun hadde hatt møte med Forsvaret om kvinner og rekruttering, svarte statsminister Erna Solberg:

– Det er ingen tvil om at det har vært overgrep og trakassering som er helt uakseptabel i forsvaret, det viser denne undersøkelsen. Så mener ikke jeg at det er et symptom på noen kultur internt i Forsvaret. Men det er ekstremt viktig at man jobber enda mer med en type ledelse som ikke har noen som helst aksept for den typen overgrep.

Solberg la til at det kommer mange inn i forsvaret med en ungdomskultur som kanskje mer bruker seksualiserte uttrykk og annet.

– I et sånt intenst miljø er det kanskje enda viktigere å jobbe mer med verdier tidlig for å forhindre at det sprer seg til handlinger i et tett miljø.

– Kan ikke skylde på ungdomskultur

Kaski reagerer på statsministerens svar. Hun iser det er viktig å anerkjenne at det er systematiske problemer med trakassering i Forsvaret.

– Hvis man skal være i stand til å gjøre noe med en ukultur, må man erkjenne at det er en ukultur, understreker hun.

– Det blir for enkelt å skylde på ungdomskultur når du leser de historiene kvinner i Forsvaret har kommet med. Det språket som brukes, er det langt forbi en ungdomskultur, men systematisert seksualisert språk.

Hun viser til seksualiserte huskeregler, beskrevet blant annet i NRK, som «Opp i trusen, inn i musa», våpenhuskergelen «Tine Lise suger pikk», og at rommet skal se «porno» ut blitt trukket frem som eksempler på seksualisert språk.

I desember fortalte flere kvinner sine historier til Forsvarets forum. De beskrev tafsing fra kolleger, upassende bemerkninger, mobbing og at de fikk stukket kjepper i hjulene for karrieren, i løpet av sine år i Forsvaret.

Etterlyser tiltak

Kaski sier hun mener regjeringen og forsvarsministeren bør ha klare forventninger til forsvarsledelsen om å forbedre rutinene for varsling og oppfølging av varslingssaker, få oversikt over hvordan varsler følges opp, og få på plass en egen veileder for varsling slik at folk vet hvor de skal gå.

– Det er et skremmende lavt antall varsler i Forsvaret sammenlignet med det som kommer frem i rapporten. Det henger nok sammen med kultur. Man har et system for varsling i dag, men så faller du på steingrunn når du først har varslet.

Hun sier også at det er behov for å måle ledere på om de ansetter kvinner og rekrutterer kvinner til lederposisjoner.

– Vi har erfaringer fra andre steder i samfunnet der det har gitt resultater. Så må vi parallelt jobbe med kulturen, og ta den på alvor.

Statsminister Erna Solberg var fredag i møte med forsvarsledelsen og Forsvaret for å diskutere rekruttering og arbeidsmiljø for kvinner. Hun er ikke enig i kritikken fra SV-politikeren.

– Her forsøker Kaski å sette opp en skinndebatt. I dag inviterte jeg unge kvinner, tillitsvalgte og ledelse i Forsvaret nettopp for å diskutere tiltak for bedre arbeidsmiljø, trygghet og kultur i Forsvaret. Det gjorde jeg fordi resultatene i undersøkelsen kommer med brutale fakta som må følges opp.

– Jeg tror ingen i Forsvaret klarer å misforstå budskapet slik Kaski ønsker. Jeg understreker igjen det jeg sa i mitt innlegg: Vold, seksuell trakassering og mobbing er uakseptabelt. Noe av det som avdekkes er lovbrudd som skal anmeldes.

– Vi er alle enige om at dette svekker Forsvaret. Det er resultater regjeringen tar på største alvor. Forsvaret er de som skal sikre vår trygghet, da må de også sikre trygge rammer for alle som tjenestegjør i Forsvaret. For å få de beste må dette få konsekvenser for hvordan Forsvaret jobber.