Venstre-Trine svarer kritikerne: – Jeg vet hva som skal til. Jeg har gjort det før.

Trine Skei Grande (V) erkjenner nå at partiet hennes er i krise, men slår samtidig tilbake mot kritikken mot partiledelsen. Nå lanserer hun en trepunkts plan som hun mener kan løse Venstre-krisen.

Venstre-lederen svarer et tydelig «ja, jeg er det» på VGs spørsmål om hun er den rette til å lede partiet, som nå har etablert seg godt under sperregrensen på meningsmålingene:

– Jeg vet hva som skal til. Jeg har gjort det før, sier Trine Skei Grande til VG.

– Jeg har løftet oss fra slike tall tidligere og kommet tilbake i gode valg. Jeg vet hvor mye det krever og hvor stor jobb det er, legger hun til.

Dyrket nederlag og konflikter

– Men hvordan klarte dere å skape en så dyp krise før erkjennelsen nå kommer?

– Vi har være gode til å dyrke nederlag og konflikter. Nå må vi bli like gode til å dyrke de sakene vi får til, og bygge Venstre som lag, svarer Venstre-lederen.

Fredag åpner hun Venstres landsmøte på Hell i Trøndelag, etter en vinter med ekstremt lav oppslutning og en serie kriser i partiet. Partiet var på nytt splittet da landsstyret, mot syv stemmer, vedtok regjeringsplattformen for firepartiregjeringen i januar i år.

Unge Venstre-kritikk

Det har vært en slitsom vinter for Trine Skei Grande. Tirsdag morgen tok Unge Venstre-leder Sondre Hansmark et knallhardt oppgjør mot egen partiledelse i et intervju med TV 2:

– Velgerne aner ikke hva vi står for, sier Hansmark.

Stortingsrepresentant Abid Raja hengte seg på kritikken:

– Jeg deler hans beskrivelse av det uføret partiet befinner seg i. Det blir for mye snakk om begreper som folk ikke forstår, som såkornfond og FUNN-ordning. Velgerne etterlyser løsninger i sitt daglige liv, og det er det vi som parti må besvare, sa Raja til VG tirsdag formiddag.

– Alvorlig

– Vi erkjenner at hele partiet er i en alvorlig situasjon, sier Trine Skei Grande til VG.

– Det er bra vi skal ha landsmøte. For nå har vi en plan, legger hun til.

Trine Skei Grandes plan har tre punkter, ifølge henne selv:

Punkt en: – Vi må jobbe bedre med våre lokale kandidater. Vi skal skape oppmerksomhet rundt lokale saker, og stortingsgruppen skal i gang med mer reisevirksomhet for å besøke bedrifter og skoler.

Punkt to: Venstre skal ta mer plass i regjeringen og må vinne flere saker som er viktige i folk sin hverdag.

Punkt tre: Venstre skal «heie fram de bedriftene som ikke forurenser og som skaper arbeidsplasser», «stille krav til lærerne og gi hver enkelt elev mer tillit, og «bekjempe overvåkning på nettet og netthets».

– Det er min jobb som leder å finne ut av det, ikke bare hvor vi står, men også hvor vi går, sier Venstre-lederen.

– Hvor mye av ansvaret faller direkte på deg?

– Jeg er leder. Jeg har det ansvaret, svarer hun.