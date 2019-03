SLÅR ALARM: Så langt har flere leger i Stavanger, Kristiansand og Trondheim oppdaget alvorlige feil i pakkene med ferdigdoserte tabletter. Foto: Kallestad, Gorm / NTB scanpix

Legemiddelverket: 7000 pasienter er rammet av feilpakking av medisiner

7000 pasienter er rammet av feilpakkingen av medisiner. Disse bor i de aller fleste kommunene som Norsk Medisinaldepot (NMD) har hatt ansvar for.

Det opplyser medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen, til NTB. Han understreker at det ikke dreier seg om feil medisiner.

– Medisinene i posene er riktig. Ingen trenger være bekymret for feil medisiner. Problemet er mangler på medisiner, sier Madsen.

Saken ble kjent i Rogalands Avis mandag morgen. Allerede samme ettermiddag kalte Statens legemiddelverk inn leverandøren av medisinene, Norsk Medisinaldepot (NMD), inn på teppet.

Så langt har flere leger i Stavanger, Kristiansand og Trondheim oppdaget feil i pakkene med ferdigdoserte tabletter. NMD eier apotekkjeden Vitus, som etter en anbudsrunde er leverandør av multidoseruller til 72 kommuner.

Helsepolitisk talsperson Sveinung Stensland i Høyre er blant de som har reagert kraftig på saken:

– Dersom opplysningene fra legemiddelverket stemmer, er dette den største legemiddelskandalen vi har hatt, skriver Stensland i en e-post til VG:

NMD har tidligere sagt at alle feil har blitt rettet og beklager hendelsen.

– Vi erkjenner at leveransen de første to driftsmånedene ikke har vært på et tilfredsstillende nivå. Grunnet ekstraordinære problemer med legemiddelmangel i Norge har ikke alltid kommunene fått beskjed så tidlig som ønskelig. Her må vi jobbe med å bli bedre, sier strategidirektør Miriam Skåland.

