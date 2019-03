Ektepar omkom i campingvognbrann i Nordland

Et ektepar mistet livet da campingvognen de befant seg i brant ned på Storforshei i Rana natt til lørdag.

Publisert: 16.03.19 05:06 Oppdatert: 16.03.19 05:26







Det bekrefter operasjonsleder Ina Selfors i Nordland politidistrikt til VG. Hun forteller at pårørende er varslet og at åstedet er sperret av for videre undersøkelser.

– Campingvognen er nedbrent, og nå skal krimteknikere forsøke å finne ut av brannårsaken. Ingen andre er fysisk skadet, sier hun til VG.

Nødetatene ble varslet om brannen på Krokstrand Camping klokken 01.18 natt til lørdag. En time og 20 minutter senere var den slukket.

– Området ligger slik at det tar ganske lang tid for nødetatene å komme til stedet, sier Selfors.

En privatperson fra en annen vogn evakuerte de andre campingvognene til en kafé på campingplassen.