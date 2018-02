Klager tisse-innslag til Kringkastingsrådet - NRK beklager

Publisert: 07.02.18 20:56 Oppdatert: 07.02.18 21:08

INNENRIKS 2018-02-07T20:08:47Z

Norges Kvinne- og familieforbund mener innslagene i barneprogrammet «Ville veier» ikke kan forsvares med humor eller ironi. NRK har fjernet omstridt tisse-klipp etter mange klager.

– Dette programmet tøyer ved folks grense om hva som er grei underholdning. Det at folk tisser seg selv i munnen og spiser en omelett som er laget av sitt eget oppkast er ikke underholdning, sier Elisabeth Rusdal, forbundsleder for Norges Kvinne- og familieforbund.

Onsdag sendte forbundet en klage på NRK -programmet «Ville Veier» til Kringkastingsrådet.

Ønsker debatt

Rusdal forteller at de på bakgrunn av innslaget i VGTV-serien «Panelet» ble gjort oppmerksom på serien av flere av sine medlemmer.

– Programmet har en nedre aldersgrense på 9 år. Flere innslag i programmet tøyer grenser. I en tid der nettopp uheldige konsekvenser av slik tøyning av grenser har skjedd er vi av den oppfatning at NRK som finansieres av lisenspenger, må være seg sin rolle bevist som allmennkringkaster. Innslagene kan ikke forsvares med humor eller ironi.

Rusdal håper Kringkastingsrådet vil gi dem støtte i klagen og at det blir tatt en generell debatt om hva som er grei underholdning for barn- og unge.

Drøyere utfordringer

Cathrine Simonsen, redaksjonssjef for NRK Super , forteller at de er i jevnlig kontakt med ulike foreninger og interesseorganisasjoner om innholdet de produserer.

– De gir ris og ros og vi diskuterer grenseoppganger og oppdrag. Det synes vi er nyttig og viktig. En sjelden gang blir vi innklaget til Kringkastingsrådet. Da møter vi naturligvis og tar diskusjonen der, sier Simonsen.

Simonsen forteller at «Ville veier» retter seg mot en målgruppe som er i overgangen mellom barn og ungdom.

– Serien er ikke publisert på vår tv-kanal, men har ligget tilgjengelig i spilleren vår og på YouTube. Vi tror at klagene kommer nå av to årsaker; utfordringene i denne siste sesongen er drøyere enn i de tidligere sesongene, og VGs publisering gjorde at foreldre ble oppmerksomme på dette.

– Vi ser at vi her har gjort en feilvurdering

Simonsen forteller at hun forstår kritikken fra Norges Kvinne- og familieforbund.

– Her har vi gjort en feilvurdering. Vi har fått en del klager. Vi syns det er leit at vi har skuffet publikum denne gangen. Vi er svært bevisst på ansvaret vårt og diskuterer hele tiden innholdet vårt. Vi ønsker å gi et tilbud til en målgruppe som i stor grad forholder seg til YouTube. Vi ønsker å møte dem på deres behov og premisser, og har i tillegg et håp om at hvis vi klarer å gi dem innhold som de synes er morsomt og spennende, vil de også oppdage annet, mer tradisjonelt allmennkringkasterinnhold. Men her gikk vi altså over streken.

Simonsen opplyser at på bakgrunn av klagene de har mottatt har valgt å fjerne innholdet fra NRK Super sine plattformer.

– Vi tar publikums reaksjoner på største alvor, disse reaksjonene er viktige for oss. Det er også svært viktig for oss at NRK Super skal fortsette å være et trygt sted. Vi ser at vi her har gjort en feilvurdering og har fjernet dette innholdet fra Supers plattformer.