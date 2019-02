NYTT VERV: Trond Giske ble ikke nestleder, men styremedlem i Trøndelag Ap. Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Giske: Gleder meg til å være med på laget

Det var et enkelt valg å droppe nestledervervet i Trøndelag Ap, skriver Trond Giske på Facebook.

De siste dagene har det vært mye bråk rundt forslaget fra Trondheim Ap om å få Giske inn i fylkespartiledelsen, etter at han i januar i fjor trakk seg som nestleder for partiet sentralt som følge av brudd på partiets regler om seksuell trakassering.

Onsdag ble det klart at Trond Giske ikke innstilles som nestleder av Trøndelag fylkesparti, men at han får plass som menig styremedlem og dermed plass i det mektige arbeidsutvalget.

Onsdag formiddag fortalte VG at fylkesleder Per Olav Hopsø og nestleder May Britt Lagesen overfor valgkomiteen ga klar beskjed om at de mener det ville være uklokt å ta Giske inn i fylkespartiets øverste ledelse.

I valgkomiteen ble dette oppfattet som et ultimatum.

Kommenterer på Facebook

VG har gjentatte ganger forsøkt å få Trond Giske i tale om saken, men det har han ikke ønsket.

Onsdag ettermiddag kommenterer han saken på sin Facebook-side. Han skriver han oppfattet at han hadde flertall i komiteen, men at han droppet nestledervervet fordi det ikke var mulig å komme frem til en løsning som mindretallet var enig i.

«Jeg ble i går informert om at et flertall ønsket meg som nestleder, men at det var mulig å få til en løsning som også mindretallet kunne være med på. Det valget var enkelt. Det aller viktigste for partiet er samling om det politiske arbeidet og den viktige valgkampen som står foran oss.» skriver Giske.

Giske skal etter det VG erfarer ha gitt beskjed til valgkomiteleder Jorodd Asphjell tirsdag kveld om at han ikke ville være kandidat som nestleder, etter å ha blitt informert om innvendingene fra Hopsø og Lagesen.

– Ble gjort forsøk på nestlederjobben

Men ifølge en av de møtende i valgkomiteen, Trine Reitan fra Verdal, var det ikke enighet om løsningen komiteen endte på i onsdagens møte. Hun forteller til Trønder-avisa at det ble satt hardt mot hardt for at Giske skulle få plass i AU.

– Det ble gjort forsøk i møtet på å få inn Giske som nestleder. Det ble sagt fra de som ville ha inn Giske at de ville ha ham som nestleder om han ikke ble med i arbeidsutvalget. Derfor gav jeg meg på det, sier Reitan, som mener Giske godt kunne vært vanlig styremedlem, men uten å bli en del av ledelsen i styret.

Komitéleder Asphjell mener dette ikke stemmer.

– Dette stemmer ikke. Mesteparten av diskusjonen gikk på den geografiske fordelingen mellom nord, sør og Trondheim, sier han til VG.

Giske skriver ikke noe mer om prosessen, men takker for tilliten og skriver at han ser frem til å drive med politikk i hjemfylket sitt.

«Nå gleder jeg meg til å være med på laget som skal vinne valget i Trøndelag og bidra til arbeidsplasser, like muligheter og rettferdig fordeling. Det trengs en tydelig sosialdemokratisk retning i Trøndelag som alternativ til regjeringens høyrepolitikk.»