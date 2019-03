RETT VED ULYKKESSTEDET: Ruseløkka fritidsklubb ligger et steinkast unna tunnelen. Gjerdet nedenfor er på det laveste 70 centimeter kortere enn Bane NORs regelverk tilsier. Fredag satte Bane NOR opp et nytt gjerde. Foto: KARI SPETS / VG

– Ungdommene får ingen informasjon om at de er i livsfare

FILIPSTAD (VG) Ved siden av tunnelen hvor en tenåring mistet livet og to er alvorlig skadet etter å ha fått strøm i seg, ligger en fritidsklubb for ungdom. Flere i nærmiljøet reagerer på manglende sikring.

Høyspentanlegget i tunnelen på Filipstad i Oslo sentrum har en spenning på 15.000 volt. En gutt født i 2003 fikk på søndag strøm i seg og døde av skadene. To jevnaldrende – en jente og en gutt – ligger på Haukeland sykehus med alvorlige skader.

Rett ved siden av tunnelinngangen hvor ulykken skjedde ligger Ruseløkka fritidsklubb.

VG skrev onsdag om at gjerdet som skal beskytte og hindre allmennheten mot å gå inn på skinnegangen på et sted er hele 70 centimeter lavere enn Bane NORs eget regelverk (punkt 3.3) tilsier. Dette står rett nedenfor ungdomsklubben.

– Denne togtunnelen er helt ubeskyttet og gjerdene er helt ødelagte. Gjerdet har alltid vært like lavt og ustabilt, og aldri blitt endret på, sier en jente i tenårene til VG. Hun kjenner flere elever ved Ruseløkka skole og har selv har tilbrakt tid på ungdomsklubben da hun var yngre.

Bane NOR hevder at de rutinemessig sjekker gjerdene cirka hver 14. dag og utbedrer skader og at det gjøres det grundige årskontroller og -vedlikehold av denne typen installasjoner. De vil ikke svare på VGs spørsmål om når gjerdene sist ble sjekket.

– Hull i gjerdet i åtte-ni år

– Jeg synes det er sykt at de ikke putter opp et eneste skilt eller forsterker området, fortsetter jenta, som ønsker å være anonym

– Ikke rart at ungdommene drar dit for de synes det er spennende når man bare kan gå rett inn på togskinnene uten noen hindringer. Ungdommer oppholder seg innenfor gjerdene hele tiden for å utforske.

SJEKKET FOR TO UKER SIDEN?: Bane NOR hevder at de rutinemessig sjekker gjerder cirka hver 14. dag. – Gjerdet har alltid vært like lavt og ustabilt, og aldri blitt endret på, sier en jente i tenårene til VG. Foto: TORE KRISTIANSEN / VG

Jenta forteller også at det i åtte-ni år var et hull i gjerdet ved fritidsklubben som barn og unge gikk igjennom når de måtte hente baller som var sparket inn på skinnegangen.

– I 2010 var hullet der, og det var der også nylig, sier hun.

Ved fritidsklubben har VG observert et større hull i gjerdet som er reparert med et stigelignende gitter.

Rystet over skilting

En mann som bor i nabolaget forteller til VG at han har reagert på at sikringen rundt sporet ved tunnelen er dårlig. Mannen, som ønsker å være anonym, sier at gjerdet ved fritidsklubben er lavt og skilting som varsler om høyspenning og livsfare er mangelfull.

– Unge spiller ball der som lett sparkes over gjerdet til togskinnene. Det finnes ingen ekstra sikring eller skilting i forbindelse med dette. Unge kan gå inn i tunnelen uten å se ett eneste skilt, spesielt når det er mørkt. De får ingen informasjon om at de er i livsfare.

ULYKKESSTEDET: Politiet var på søndag i tunnelen hvor en tenåring mistet livet og to er alvorlige skadet etter å ha fått strøm i seg. Foto: Frode Hansen / VG

Mannen sier at han er rystet over at skiltene ikke informerer godt nok om hva som er farlig. Han viser til VGs artikkel hvor Bane NOR opplyser at man kan bli påført alvorlig skade ved å være 40 centimeter unna høyspentledningene.

– Jeg ble selv overrasket over at man bare ved å gå oppe på toget, kan få alvorlige skader eller dø, uten å komme i direkte kroppskontakt med strømmen. Dette var jeg ikke klar over selv. Jeg er sikker på at unge har absolutt ingen forutsetning for å forstå det, sier han.

Sett ungdom hoppe over gjerdet

En annen mann som har kontor ikke langt fra tunnelen der ulykken skjedde, forteller at han og kollegene ved flere anledninger har sett ungdom fra fritidsklubben hoppe over gjerdet for å hente baller.

– Det skjer trolig ikke mens de er under oppsikt, men fritidsklubbens uteområde er en naturlig plass for unge å tilholde seg, og det virker litt for lett å komme seg over gjerdet. Spesielt nå, etter man skjønner hvor farlig det kan være, sier mannen, som ønsker å være anonym.

Daglig leder ved Ruseløkka fritidsklubb, Leyla Erna Oguz, sier til VG at hun har fått beskjed om å henvise spørsmål om saken til ledelsen i Frogner bydel. Bydelsdirektør Odd Rune Andersen har ingen kommentar til gjerdehøyden.

Bane NOR vil ikke svare på om de tidligere har mottatt klager på sikkerheten ved skinnegangen på Filipstad.

I november 2002 mistet en 17 år gammel gutt livet etter å ha kommet i kontakt med en kjøreledning over et tog i det samme området.

Foreldre møtte Bane NOR

Torsdag møtte foreldre representanter fra Bane NOR for å diskutere sikkerhetsrutinene ved togtunnel-området.

VG snakket med FAU-leder ved Ruseløkka skole, Sigrid Moldestad, etter møtet. Hun fortalte at mange foreldre har hatt spørsmål om hvor ofte gjerdene er sjekket, hvor ofte det er vektere på området og hva slags overvåkning som finnes.

– Vi har også stilt spørsmål ved hvor godt informert de er om hva som foregår på nabotomtene, for eksempel fritidsklubben vår.

I DIALOGMØTE MED BANE NOR: Sigrid Moldestad, FAU-leder ved Ruseløkka skole. Foto: Trond Solberg / VG

Moldestad fortalte også at gjerdet som bare er 1,08 meter ble diskutert.

– Det er udiskutabelt at det er et lavt gjerde, og vi har uttrykt et sterkt ønske om at dette utbedres rask.

Hun fortalte at foreldrene følte at Bane NOR tok dem på alvor.

– De er tydelig preget av det som har skjedd, og vi opplevde at de hadde en mer ydmyk tone i møtet enn hva vi har oppfattet i mediene.

Overrasket over at ungdom ikke tenker på farene

VG har forelagt Bane NOR påstandene fra personene i nærmiljøet. Pressesjef Thor Erik Skarpen skriver følgende i en e-post:

«Vi er overrasket over at ungdom ikke alltid tenker at det er farlig å gå ut på jernbaneområder. Den umiddelbare faren er å bli påkjørt av tog, i tillegg er det høyspentfare over toghøyde.»

Han skriver at de hadde et sterkt, men godt møte med foreldrene torsdag hvor det ble snakket om hvordan det er å ha skole og fritidsklubb i nærheten av jernbanen, samt viktigheten av holdningsskapende arbeid.

Skarpen legger til at det fredag ble satt opp et nytt gjerde samt flere fareskilt ved Ruseløkka fritidsklubb.