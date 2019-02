RYKKER UT: Fagforbundet rykker ut mot to tillitsvalgte. Her leder Mette Nord i det store LO-forbundet. Foto: Therese Alice Sanne, VG

Fagforbundet: Beklager at tillitsvalgt sendte bekymringsmelding om Trond Giske

Nestleder Sissel M. Skoghaug mener tillitsvalgte burde tatt kontakt med kvinnene i dansevideoen med Trond Giske før de meldte i fra til Ap.

«Vi beklager at våre to kvinnelige medlemmer har kommet i en situasjon som de ikke selv har ønsket. For oss er det viktig at de to blir ivaretatt på best mulig vis. Vi er er sikre på at Fagforbundet i Oslo og den lokale fagforeninga vil bidra til dette», skriver Fagforbundets nestleder, Sissel M. Skoghaug, i en pressemelding.

Fagforbundets leder, Mette Nord, har ikke besvart VGs henvendelser.

Bekymringsmelding

Torsdag skrev VG at Knut Sandli, nestleder i Fagforbundet Sykehus og Helse Oslo, hadde sendt inn en bekymringsmelding til Arbeiderpartiets nestleder Kjersti Stenseng om det han opplevde som upassende oppførsel fra Trond Giske .

Bakgrunn for e-posten var en video hvor Giske danser med en ung kvinne på utestedet Vulkan i Oslo natt til søndag.

Sandli ble kjent med videoen via en annen tillitsvalgt, og reagerte etter å ha sett den.

– Da jeg fikk se videoen, skjønte jeg at dette ville bli en mediesak. Jeg tenkte at det var bedre om mediene heiv seg over meg enn jentene. Det var en grunn til at jeg sendte en bekymringsmelding til Stenseng, forklarte Sandli til VG.

Kvinnen på videoen er også medlem av forbundet. Hun var ikke informert om bekymringsmeldingen til Ap. Til NRK sier hun i dag at hun føler seg brukt i et politisk spill.

«Fagforbundet deltar ikke i et politisk spill i denne saken. Vi har 17.000 tillitsvalgte som står sammen for våre medlemmers interesser. Våre tillitsvalgte jobber på den enkelte arbeidsplass, på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Alle disse tillitsvalgte er ikke enige om alt, og vi kan gjøre ulike vurderinger av ulike saker», understreker Skoghaug.

Burde snakket med kvinnene

En annen tillitsvalgt i Fagforbundet, Terje Ferstad, reagerte også etter å ha sett videosnutten. Han sendte en sms til leder av valgkomiteen i Trøndelag, Jorodd Asphjell, hvor han advarte om at det fantes video og bilde av Giske fra den aktuelle kvelden.

– Hensikten min ved å sende meldingen til Jorodd Asphjell var å forsikre meg om at de sitter med alle opplysninger om Trond Giske. For meg så er det slik at Trond Giske har beklaget den oppførselen han har bevist overfor unge kvinner. Det har vært i relasjon med alkoholinntak. Men i realiteten viser han noe annet, forklarte Terje Ferstad til VG før helgen.

Nå rykker Fagforbundetes ledelse ut mot de to tillitsvalgte:

– I denne saken sier to av våre lokale tillitsvalgte at de har forsøkt å ivareta det de mente var interessene til to av våre medlemmer. Vi mener at de burde snakket med de to kvinnene før de foretok seg noe mer, sier Fagforbundets nestleder.

Trakk nominasjon

Nominasjonskomiteen i Trøndelag Arbeiderparti innstilte Giske til fremskutte posisjoner i fylkeslaget onsdag forrige uke. Etter at dansevideoen ble kjent, hadde valgkomiteen to hastemøter hvor de konkluderte med at det ikke lenger var mulig å innstille Giske til toppverv.

Giske la samme ettermiddag ut en Facebook-melding hvor han informerte om at han trakk seg fra alle verv. Han har også gått hardt ut mot VGs dekning av saken.

