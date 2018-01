Stavanger tingrett: Merete Hodne og Løgnaslaget. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Merete Hodne tapte mot Løgnaslaget i «nazifrisør»-rettssak

NTB

Publisert: 12.01.18 10:08

Frisøren Merete Hodne tok Løgnaslaget til retten etter at revygruppen omtalte henne som «nazifrisør» i en sang. Fredag tapte hun saken.

Retten mener uttrykket «nazi-frisør» ikke måtte oppfattes som beskyldning om at «Hodne er nazist eller har nazistiske sympatier eller holdninger.», skriver Nettavisen .

Brynefrisøren må dermed betale saksomkostningene til medlemmene i revylaget: Per Inge Torkelsen, Dag Schreiner, Rune Andersen, Bjørn Aslaksen og Pål Mangor Kvammen.

– Denne tolkningen er jeg uenig i. Det er slik beskyldningen må forstås i konteksten. Dermed blir hele dommen gal, fordi utgangspunktet er galt, sier Hodnes advokat Per Danielsen.

Hodne krevde inntil 200.000 kroner i oppreisning fra hvert av medlemmene i revygruppen som kalte henne «nazifrisør» i sangen om «en hårsår frisør fra Bryne». Forestillingen «Løgnasevangeliet» ble sett av 25.000 personer, og ble inspirert av saken der Hodne ble dømt for å avvise Malika Bayan i frisørsalongen sin fordi Bayan hadde på seg hijab.

I den saken ble Hodne dømt til å betale 7.000 kroner i bot for brudd på diskrimineringsloven. Den saken gikk helt til Høyestett. Hodne forsøkte også å få retten til å forby revygruppas bruk av begrepet «nazifrisør», men uten å få medhold. Danielsen sier han ser et klart grunnlag for anke, men understreker at de nå vil bruke tide på å vurdere dette.