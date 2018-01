TO SIKTET: Lensmann Svenn Ingar Viken (t.v.) og politiadvokat Amund Sand på politiets pressekonferanse i fjor sommer. Ei tre år gammel jente døde i juni. Jentas mor og stefar er siktet. Foto: Bjørn Tore Ness / Namdalsavisa / NTB Scanpix

Treåring i Trøndelag døde av vold, ifølge obduksjonsrapport

Publisert: 11.01.18 16:20

Mistanken mot foreldrene er styrket etter at politiet fikk obduksjonsrapporten som viser at ei tre år gammel jente i Overhalla døde av vold i sommer.

Tirsdag og onsdag ble både moren og stefaren til jenta varetektsfengslet for fire nye uker, skriver Trønder-Avisa .

Den tre år gamle jenta kom til legevakta med store hodeskader natt til 26. juni i fjor. Jenta døde på St. Olavs hospital to dager senere.

– Obduksjonsrapporten konkluderer med at jenta døde som følge av vold mot hodet, sier politiadvokat Amund Sand til avisa.

Først løslatt

Moren og stefaren er siktet for grov kroppsskade med dødsfølge. Stefaren har vært varetektsfengslet siden han ble pågrepet samme dag som jenta døde. Moren ble løslatt, men ble fengslet på nytt 15. november. Politiet opplyser at det skjedde fordi de fikk nye opplysninger i vitneavhør.

Paret har nektet straffskyld og har forklart at skadene på jenta skyldes et fall fra senga og at hun også hadde skader fra et tidligere fall fra en veranda.

Politiets etterforskning i saken nærmer seg slutten. Det er ikke tatt ut tiltaler, men det er forhåndsberammet rettssak til 23. april.

