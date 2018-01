FOR DE FÅ: Fungerende partileder i SV, Kirsti Berstø, mener regjeringens forslag fører til økte forskjeller. Foto: Frode Hansen

SV om plattformen: Regjeringen vris enda mer mot høyre

Publisert: 14.01.18 20:08

Høyre, Frp og Venstre ble søndag enige om å danne regjering og la frem sin plattform. Opposisjonen mener forslagene fører til et større skille, og at den preges av tomme og uforpliktende formuleringer.

– Den mest høyrevridde regjeringen siden krigen har blitt mer høyrevridd. Samtidig som det er svært mange tomme og uforpliktende formuleringer. Dette er en regjering for de få, ikke for de mange, sier Kirsti Bergstø, fungerende partileder i SV som kommentar til den nye regjeringserklæringen.

Berstø får støtte av Ap-leder Jonas Gahr Støre , som mener de uforpliktende formuleringene kan gjøre gjennomføringsevnen svak. Også Arbeiderpartiet mener plattformen er med på å øke forskjellene.

– Det er tydelig at det er tre høyrepartier som her har blitt enige om en samfunnsutvikling i retning av fortsatte skattekutt, mer konkurranse og privatisering på flere velferdsområder og svekkede rettigheter for arbeidstagere. Dette mener Arbeiderpartiet er feil retning, som vil gi et mer urettferdig Norge, sier Støre i en pressemelding.

– Venstre har solgt seg billig

Han er særlig bekymret for arbeidslivspolitikken, fortsatt midlertidige ansettelser og åpning for økt jobbing på søndager.

– Plattformen inneholder heller ingen ny næringspolitikk, og det

er for lite målrettet satsing på havnæringene og helsenæringer der Norge har gode muligheter til å skape flere jobber, sier Støre og legger til at det heller ikke kommer frem noen klar satsing på hverken helse eller skole.

Søndag kom det frem at Venstre hadde fått gjennomslag for at Lofoten, Vesterålen, Senja, Jan Mayen, iskanten, Skagerak og Mørefeltene holdes fri for oljevirksomhet i hele perioden. Kirsti Bergstø mener at «det skulle bare mangle».

– Her har Venstre solgt seg billig, når prisen er fravær av noen nasjonale klimamål, at løftene om utslippskutt før 2020 er gitt opp, og Førdefjorden må belage seg på gruvedumping, sier Bergstø.

Hun mener Vestre har sviktet i miljøsaker, og at partiet nå angriper velferd for alle. En politikk som vil resultere i økte forskjeller.

– Heldigvis er denne regjeringen avhengig av støtte i Stortinget for å få gjennomslag for sin politikk, men det kan det virke som at de har glemt der ute på Jeløya. Vi vil invitere opposisjonen som utgjør flertallet til å samle oss mot de usosiale forslagene, sier hun.

Heller ikke Senterpartiet er imponert over Høyre, Vestre og Frps forhandlinger.

– Dette er tre partier som får fram det verste i hverandre. Det er i møte mellom disse partiene at vi har fått sentraliseringen i politiet, kommunetvangsreformen og en regionreform som ingen ønsker. Det er mer av denne typen sentraliserende politikk som nå kommer til å bli resultatet, sier partileder Trygve Slagsvold Vedum.

Også Senterungdommen reagerer, og mener Venstre «svikter folket». Det er særlig nedleggelsen av Andøya flystasjon som ligger bak uttalelsen, og partiet mener Venstre har brutt velgernes tillit

Hareide: Ikke avgjørende

Også KrF-leder Knut Arild Hareide mener plattformen er lite forpliktende . Han hadde brukt søndagen i skiløypa, men hadde rukket å få med seg de viktigste sakene fra den nye regjeringen. Han reagerer kraftig på ønsket om å utvide åpningstidene for salg av alkohol.

– Vi vil ikke støtte utvidet salgstid for alkohol, sier Hareide til VG.

Han sier partiet ville prioritert annerledes i flere av sakene som var med i regjeringserklæringen, som ble lagt fram av Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) på Jeløya i Østfold. En regjeringserklæring som også bli ansett som en invitasjon til Hareides parti.

– Plattformen er preget av runde formuleringer som er vage og lite forpliktende. Jeg er glad for at den er mer tydelig på klima og miljø men enhver regjering måtte være tydelig der, det ligger i utfordringen, sier Hareide.

For fire år siden hadde KrF selskap av Venstre, og sto utenfor regjering. KrF er nå alene på utsiden.

– Det er et strategisk valg Venstre må få lov å ta, og med tanke på den omleggingen Venstre har, så er det ikke overraskende. Akkurat som KrF får ta sitt strategiske valg, uten at man skal stille seg til doms over det, sier Hareide til NTB.