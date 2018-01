Foto: Helge Mikalsen

Trine Skei Grande om rykteflommen: – Mener at jeg ikke gjorde noe galt

Publisert: 17.01.18 20:30

INNENRIKS 2018-01-17T19:30:24Z

Den nyslåtte kulturministeren sier hun ikke vil kommentere hendelsen fra 2008 av hensyn til mannen som var involvert, men slår fast at hun ikke mener hun gjorde noe klanderverdig den gang.

– Jeg har levd et helt vanlig liv. Jeg har vokst opp i Trøndelag. Jeg har vokst med bygdefester i Trøndelag. Det er helt sikkert skjedd ting som kan fremstilles på en måte som ikke en kulturminister skal opptre på. Men dette har vært i helt andre roller i livet. Jeg var i en helt annen fase av livet, sier Grande (48).

Hun lar seg intervjue av VG på sitt nye kontor i Kulturdepartementet rett etter at hun har overtatt adgangskortet til kontoret fra Linda Helleland (H), som nå blir barne- og likestillingsminister.

Gjorde ikke noe galt

I forkant av Venstres formelle inntreden i regjeringen onsdag fortalte Grande til VG og Aftenposten om hvordan hun har opplevd de siste ukenes ryktestorm om henne.

Hendelsen som er opphavet til alle ryktene om henne stammer fra en fest i 2008, hvor Grande deltok. Hendelsen involverte Grande og en gutt, som da var 17 år.

– Ser du noe du gjorde feil eller burde gjort annerledes i den hendelsen?

– Jeg mener at jeg ikke gjorde noe galt. Men jeg vil ikke si noe om hendelsen av hensyn til andre som er en del av dette, sier hun og legger til:

– Jeg forholder meg til at jeg hadde behov for å sette ned noen påler for å ivareta min integritet. Også er det andre parter her som trenger å bli tatt vare på, sier Grande.

VG har vært i kontakt med mannen, som ikke ønsker å la seg intervjue eller å kommentere Grandes uttalelser.

Går inn på henne

Ryktestormen i sosiale medier og ulike nettsteder oppsto midt under regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Frp og Venstre på Jeløya like etter nyttår. Situasjonen har gått sterkt inn på Venstre-lederen.

I tillegg måtte Grande også midt under forhandlingene vitne i en rettssak mot en person som var tiltalt for drapstrusler mot henne.

– Det har vært tungt og tøft … Det skulle vært ha mye hyggeligere, sier kulturministeren gråtkvalt.

– Hvorfor har det blitt sånn?

– Fordi vi fikk dette midt under forhandlingene på Jeløya. Jeg hadde behov for å lage en god plattform. Derfor måtte vi ta dette etterpå. Jeg hadde behov for å si at jeg ikke kjenner meg igjen i det jeg leser om den saken, sier hun.

– Hvordan går det som er blitt skrevet på nettet inn på deg?

– Det går inn på meg som person. Selvfølgelig gjør det det. Men så er det noe vi skal tåle også da.

Kan ikke tåle alt

– Synes du virkelig at du skal tåle sånne ting som dette?

– Nei, ikke alt dette. Det var derfor jeg hadde behov for å si fra i går, sette ned noen påler og si at påstander som dette kan man rett og slett ikke spre om folk, sier Grande.

Etter statsråd på Slottet snakket statsminister Erna Solberg om hvordan og hvorfor hun har gått inn i Grandes sak under en pressekonferanse i Regjeringens representasjonsbolig.

– En naturlig del av det å bli statsråd er at man snakker om vanskelige saker. Trine har vært helt åpen med meg om denne saken. Hun er statsråd i dag. Jeg har sagt at det vi har snakket om forblir mellom oss to. Men når hun i dag blir statsråd er det selvfølgelig et tydelig signal, sa Solberg.

Solberg: Må være ærlig

Overfor VG utdyper Solberg hvordan hun forholder seg til Grandes rolle i saken og at hun nå har blitt statsråd.

– Vi driver en tillitsbasert vetting (gransking, red.anm.) av påtroppende statsråder. De må fortelle hva som er historien. Hvis de ikke snakker sant, betyr det at de mister tilliten. Det er basisen i disse samtalene, Vi ber ikke politiet eller etterretningen eller andre sjekke norske borgere fordi de skal inn i et regjeringsapparat.

– Forklarte hun seg detaljert overfor deg?

– Ja. Hun fortalte hva som har skjedd etter hennes mening. Og også hvorfor saken står som den står i media. Mer går jeg ikke inn i det, sier Solberg.