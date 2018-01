RAMMET: En gutt gråter etter å ha blitt skadet i kryssild i kamper mellom grupper støttet av Saudi-Arabia og De forente arabiske emirater, og Houti-opprørerne i byen Taiz i Jemen fjor sommer. Foto: FOTO: Anees Mayhoub, Reuters

Ingen ytterligere stans i norsk våpeneksport

Publisert: 17.01.18 20:50

Stortingsflertallet sier nei til forslaget om å stanse norsk våpeneksport til alle land i den Saudi-ledede koalisjonen i Jemen.

– Det er uforståelig at vi ikke får flertall for å stoppe eksporten av alt forsvarsmateriell til landene som kriger i Jemen. Nå risikerer vi at norske våpen blir brukt til å begå krigsforbrytelser i Jemen. Det er uakseptabelt, sier SVs Gina Barstad til VG.

KrF slutter opp om SVs forslag, men da utenriks- og forsvarskomiteen onsdag avga innstilling til saken ble det verken flertall for stans i eksport av forsvarsmateriell eller en gransking av eksporten som allerede har funnet sted.

– Partiene kunne vist at de står på siden med menneskerettigheter og anstendighet, men flertallet valgte altså å feige ut. Det er en stor skam, sier Barstad.

Stanset salg til Emiratene

19. desember i fjor – elleve dager etter at utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) forsikret Stortinget om at det ikke var grunn til bekymring – valgte regjeringen å stanse all eksport av våpen og ammunisjon til De forente arabiske emirater som følge av landets krigføring i Jemen.

Bakgrunnen for avgjørelsen var landets krigføring i Jemen og en mer «uoversiktlig» situasjon.

– Regjeringen stanset salg av våpen til Emiratene som deltar i krigen i Jemen i desember, først etter gjentatte varsler fra sivilsamfunnet. Det viser at regelverket for våpeneksport er altfor svakt, sier Barstad til VG.

– Vi trenger en ny politikk for våpeneksport, som sikrer at norske våpen ikke selges til land som begår krigsforbrytelser, fortsetter hun.

Solgte for millioner

Norske våpenprodusenter solgte i 2016 våpen, ammunisjon og annet militært materiell for over 100 millioner kroner til De forente arabiske emirater, som anklages for krigsforbrytelser i Jemen.

Eksporten fortsatte i 2017, og både Søreide og hennes forgjenger Børge Brende (H) har forsikret at det ikke er noe som tyder på at norsk krigsmateriell har vært benyttet i Jemen.

Men VG omtalte på nyåret en propagandavideo fra Houthi-opprørerne som viser hvordan en norskprodusert undervannsdrone av typen Remus 600, med et tydelig Kongsberg Maritime-merke på siden, ble funnet utenfor kysten av landet.

Jemen er herjet av krig og en stadig verre humanitær katastrofe .

En koalisjon ledet av Saudi-Arabia gikk i mars 2015 til krig mot den lokale Houthi-bevegelsen, som tok kontroll over Jemens hovedstad Sana i september 2014. Saudi-Arabia oppgir å ha gjennomført rundt 100.000 flyangrep mot mål i landet siden, og anklages av menneskerettighetsorganisasjoner for krigsforbrytelser.

Redd Barna og Changemaker: Ekstremt skuffet

Redd Barna og Changemaker er svært opprørte over utenrikskomiteens innstilling.

– Vi er rett og slett ekstremt skuffet over at flertallet i utenrikskomiteen har valgt å stå i veien for en ansvarlig norsk våpeneksport. De kunne ha stanset eksporten til land som bomber skoler og dreper barn, men de valgte å fortsette salget til krigsforbrytere, sier Gunvor Knag Fylkesnes, leder for seksjon politikk og samfunn i Redd Barna til VG.

– SV og Krf er de eneste som tar Norges ansvar som eksportør av militært materiell til landene som kriger i Jemen på alvor, ved å gå inn for full stans, sier leder i Changemaker, Tuva Krogh Widskjold.

Hun reagerer mener arbeiderpartiet viser at de gjerne kan kritisere regjeringen, men når det kommer til handling er det mer retorikk enn politikk.

– Arbeiderpartiet og Senterpartiet har villig latt seg finte ut av regjeringens stans i våpensalg til Emiratene, sier hun.

15. februar skal Stortinget behandle innstillingen. Redd Barna og Changemaker oppfordrer Arbeiderpartiet og Senterpartiet til å ombestemme seg innen den tid for å sikre et flertall mot stans av våpensalg til koalisjonen.

