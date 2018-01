HUSKER IKKE: Siv Jensen på vei ut av NRKs lokaler på Marienlyst torsdag kveld. Foto: Hansen, Frode

Tidligere Frp-topp om Leirstein-varsling: Merkelig kollektiv hukommelsessvikt

Publisert: 20.01.18 23:03

INNENRIKS 2018-01-20T22:03:46Z

Tidligere stortingsrepresentant i Frp, Jon Gåsvatn, synes det er merkelig at hverken Siv Jensen eller Espen Teigen husker om de mottok varsler om Ulf Leirstein.

– Jeg synes det er trist og merkelig at de begge lider av en slik kollektiv hukommelsessvikt om disse hendelsene fra fem år tilbake, sier Gåsvatn til VG.

– Jeg trodde ærlig talt det var bedre stilt med hukommelsen til så dyktige og detaljorienterte politikere. Det er trist også fordi partiet nå legger bevisbyrden på varslerne, sier han videre.

Torsdag fortalte han NRK at han allerede senhøstes i 2012 fikk kopi av sms-er der Leirstein foreslo å ta med en den gang 15 år gammel FpU-ungdom på trekant-sex med en kvinne i 30-årene.

Gåsvatn fastholder hendelsesforløpet overfor VG, og at han hadde et møte med partileder Siv Jensen mandag 26. november i 2012 på Jensens daværende kontor i 4. etasje på Stortinget.

– Jeg fortalte henne at jeg hadde fått meldinger om at Leirstein hadde forsøkt å få sex med mindreårige. Hun avbrøt meg, og sa kort og godt: Ikke si noe mer. Jo mindre jeg vet jo bedre, og det forstår du, forteller Gåsvatn.

Han hadde vært sykmeldt noen uker den høsten, og opplysningene til Jensen ble gitt i en oppfølgings- eller medarbeidersamtale som partilederen hadde med ham, husker Gåsvatn.

En del av bakteppet for varslingene i Østfold Fremskrittsparti før stortingsvalget i 2013, var en opprivende nominasjonskamp mellom nettopp Ulf Leirstein og Jon Gåsvatn.

Noe av varslingene og beskyldningene som gikk fra Østfold Frp til partiledelsen i 2012 og 2013, må også ses i lys av denne kampen om stortingsplass, ifølge en sentral kilde i partiet.

Husker ikke - avviser ikke

Men disse opplysningene husker ikke Siv Jensen, noe Frp-lederen gjentok overfor VG flere ganger torsdag. Hun ville imidlertid ikke avvise Gåsvatns beskrivelser.

Jensen ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men skriver i en tekstmelding til VG fredag kveld:

– Beklageligvis husker ikke jeg samtalen som Gåsvatn oppgir å ha hatt med meg. Denne saken viser at rutinene våre sviktet. Jeg beklager det på vegne av Fremskrittspartiet, skriver Jensen som understreker at det er hennes ansvar som partileder at rutiner i partiet fungerer.

Tidligere generalsekretær i Fremskrittspariet Ungdom (FpU), Espen Teigen, sier også at han ikke husker disse opplysningene.

Han kan ikke erindre en varsling fra daværende nestleder Erik Nilssen i Sarpsborg FpU om at stortingsrepresentant Ulf Leirstein hadde et «nærstående intimt forhold» med en ung FpU-gutt.

Varselet kom 18. januar for nøyaktig fem år siden både gjennom en telefonsamtale og e-post med noen av de sms-meldingene som omhandlet sex med unge FpU-ere vedlagt.

– Skulle vært fulgt opp

– Jeg kan ikke huske dette. Det er over fem år siden. Denne e-posten bekrefter at jeg mottok det. Dette skulle selvsagt vært fulgt opp, og jeg må beklage for det, uttaler Teigen til VG.

Erik Nilssen (33) har meldt seg ut av Frp siden den gang, og han kan dokumentere at han sendte Teigen den eposten som han etterspurte i telefonsamtalen tidligere på dagen den 18. januar 2013.

– Det er ok å ikke huske, men samtalen mellom meg og Espen Teigen fant sted den 18. januar 2013. Da ble også eposten sendt til ham, sier Nilssen til VG.

Jon Gåsvatn, som torsdag fortalte at han varslet Siv Jensen om Leirstein-saken i november 2012, stusser over at hun ikke husker dette - og at Espen Teigen ikke husker samtale, epost og sms-er fra Erik Nilssen i 2013.

Erik Nilssen stoler uansett ikke på at Fremskrittspartiets håndtering av varslingssaker vil bli bedre i tiden fremover.

– All den tid det ikke er behandlet ordentlig tidligere, er det uvisst om alt blir i orden nå, sier han .

– Noe de fleste ville ha husket

Privatetterforsker Finn Abrahamsen, som over flere år ledet voldsavsnittet i Oslo-politiet, stusser over at oppegående politikere som Jensen og Teigen ikke husker disse samtalene, epostene og sms-ene om et såpass spesielt tema fra fem år tilbake.

– Dette er nok noe de aller fleste ville ha husket. Men dette synes å omhandle et tema som noen ikke liker. Da ville jeg heller ha sagt at på den tiden var det ikke så stort fokus på seksuell trakassering og #Metoo, så da ble ikke dette fulgt opp slik det burde, sier Abrahamsen som understreker at han kun kjenner saken kun fra media.

Han minner om at topp-politikere vanligvis husker enorme mengder med detaljer fra politiske saker de behandler og tar stilling til.

– Hendelser man nok vil huske

Annika Maria Melinder er professor ved psykologisk institutt ved Universitet i Oslo. Hun har hukommelse som et av sine spesialfelt.

– Generelt sett vil jeg si at det å få varsler om at tillitspersoner har seksuelt trakassert unge mennesker er hendelser man nok vil huske, dersom de ikke skjer regelmessig, sier Melinder til VG.

Ifølge Melinder får man ikke med seg alle detaljer i en samtale eller i en situasjon dersom man blir sterkt emosjonelt berørt.

– Men da ville man nok heller glemt mer perifere detaljer, som hvem andre som var i rommet, hvordan det så ut der man befant seg eller hvordan andre reagerte. Hovedessensen i det som kom frem i et varslingsmøte ville, i tråd med etablert teori, vært det vi fokuserte på og lagret i hukommelsen vår.

– Kan nominasjonsstriden mellom Leirstein og Gåsvatn ha påvirket hukommelsen til dem som mottok varslene?

– Den konkrete situasjonen kan jeg naturligvis ikke vite noe om, men generelt ville jeg sagt at et bakteppe med en slik konkurranse mellom to konkurrenter heller ville skapt en emosjonell situasjon, og styrket antagelsene om at dette var opplysninger det var viktig å huske på.

Tror på Jensen og Teigen

– Om det er realistisk å glemme informasjon om påstander om grov seksuell trakassering er det vanskelig å svare på. Det kommer an på om vedkommende som fikk informasjonen oppfattet saken som grov da den ble presentert, sier Svein Magnussen, professor emeritus ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, til VG.

Ifølge Magnussen har vi mennesker dårlig hukommelse for dagligdagse hendelser i hverdagen.

– 2012 og 2013 er mange år tilbake i tid, så det er absolutt mulig at Jensen eller Teigen ikke husker.

– Men er det ikke spesielt å glemme varsler om tillitspersoner, som går på seksuell trakassering av svært unge mennesker?

– I ettertid kan man tenke «hvorfor i all verden stod det ikke frem som viktig for meg den gangen?». Men det er ikke noe godt grunnlag i hukommelsesforskningen å kunne si noe om hva vi skal huske, eller hvorfor noe fester seg og noe ikke.