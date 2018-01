SNART ER DE ENIGE: Partilederne Siv Jensen (foran), Erna Solberg og Trine Skei Grande samler sine partiorganer midt på dagen søndag for å vedta en ny regjeringserklæring. Foto: Helge Mikalsen, VG

Ernas nye regjering: Strammer til familieinnvandring

Publisert: 12.01.18 16:37

INNENRIKS 2018-01-12T15:37:38Z

Partilederne Erna Solberg (H), Siv Jensen (Frp) og Trine Skei Grande (V) har gitt seg selv frist til søndag formiddag med å skrive en ny regjeringserklæring, ifølge VGs opplysninger.

Fredag ettermiddag får VG bekreftet at Høyre , Venstre og Frp er nær enighet om innvandringspolitikken , som har vært den aller mest krevende enkeltsaken i regjeringsforhandlingene på Jeløy.

Det som overfor VG omtales som en balansert løsning, skal ha to hovedgrep:

** En betydelig innstramning av familieinnvandringen, og dermed gjennomslag for Frp’s hovedkrav.

** Samtidig skal Venstre ha fått gjennomslag for sitt krav om at Norge skal ta imot flere kvoteflyktninger, som er en kontrollert henting av flyktninger i samarbeid med FNs Høykommissær.

Deadline søndag

Flere kilder som følger forhandlingene tett, bekrefter nå at partilederne Erna Solberg , Siv Jensen og Trine Skei Grande tar sikte på å legge fram et anbefalt forslag til en ny regjeringserklæring for sine partigrupper midt på dagen på søndag.

Det betyr at Venstre kan være det tredje regjeringspartiet i en blå-blå-grønn regjering i løpet av neste uke.

Venstre og Frp innkaller nå sine landsstyrer, mens Høyre samler sin stortingsgruppe til møter på hemmelige steder i Østfold fra søndag formiddag.

– Planen er at partiene da skal godkjenne en ferdig forhandlet regjeringsplattform, sier en kilde VG har snakket med.

Tar fortsatt forbehold

VG har vært i kontakt med kilder i alle tre partiene, som bekrefter dette. Men de tar et tydelig forbehold om at intense forhandlinger fortsatt pågår, og de vil pågå helt fram til fristen søndag dersom det er nødvendig.

– Vanskelige saker er fortsatt ikke endelig avklart, presiserer en kilde.

Når de tre partiene har gitt grønt lys, ligger det an til at Erna Solberg holder en pressekonferanse og presenterer regjeringsplattformen sammen med Siv Jensen og Trine Skei Grande senere på søndag.

Flere kvoteflyktninger

Dermed er det fortsatt aktuelt å utnevne den omdannede regjeringen, med nye statsråder fra Venstre, fredag 19.januar, slik VG meldte allerede midt i desember.

Venstre ønsket å ta imot 3000 flere kvoteflyktninger i sitt budsjettopplegg høsten 2017. I budsjettforhandlingene med Frp og Høyre fikk Venstre og KrF gjennomslag for å øke den norske kvoten med 1000 personer til 2120 kvoteflyktninger i 2018.

Fremskrittspartiet har for sin del programfestet at familieinnvandring begrenses til ektefelle over 24 år og barn under 18 år, og at familieinnvandrere ikke skal ha rett til egen familieinnvandring senere.

VG er ikke kjent med hvor mange kvoteflyktninger eller hvilke innstramninger som partiene er i ferd med å bli enige om, men kildene sier at de har funnet en balanse mellom disse interessene.

Færre får komme

Samlet skal imidlertid innvandringen til Norge begrenses gjennom de nye grepene. VGs kilder sier at tre-partiregjeringen vil prioritere å få de som allerede er i Norge og har fått opphold, ut i jobb og inn i samfunnet.

80 000 personer har fått opphold i Norge siden 2012, og de som nå er ferdig med introduksjons-programmene skal hjelpes inn i arbeidslivet.

Dette var budskapet som de tre partilederne la fram 4.januar, på den eneste pressekonferansen de har holdt siden forhandlingene startet på Jeløy Radio konferansesenter 2.januar. Erna Solberg kalte det for en dugnad for arbeid.

Da sa sa hun også at det viktigste hennes regjering skal gjøre de neste årene, er å få innvandrere og funksjonshemmede ut i jobb.