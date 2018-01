SØKER: Politiet søker nå etter Janne Jemtland i Braskereidfoss i Våler. Foto: Jørgen Braastad/VG

Søker etter Janne Jemtland i Glomma

Publisert: 13.01.18 12:18 Oppdatert: 13.01.18 13:18

INNENRIKS 2018-01-13T12:18:30Z

VÅLER (VG) Politiet har lørdag formiddag sperret av begge sider av Glomma i jakten på Janne Jemtland (36). De leter nå etter tobarnsmoren i Braskereidfoss i Våler kommune.

VG er på plass på stedet, der det er stor politiaktivitet.

Begge sider av Glomma er nå avsperret, og det er stort oppbud av politi på stedet. Like over klokken 13 ankom også dykkere fra Gjøvik brannvesen stedet.

Store styrker fra politiet og Kripos kjørte tidlig lørdag formiddag ut fra Brumunddal lensmannskontor.

Få oversikt: Dette er forsvinningen i Brumunddal

Da politistyrkene fra Kripos og Brumunddal ankom stedet hvor de nå søker, hadde annet politi på stedet allerede foretatt avsperring av en vei i området. Begge sider av Glomma er nå avsperret.

– Siste døgns hendelser har gitt opplysninger i saken som har ført til at politiet nå gjennomfører søk etter savnede i Braskereidfoss i Våler kommune, opplyser politiet i en pressemelding lørdag.

Søk skal være basert på avhør

Ektemannen ble fredag kveld pågrepet og siktet for forsettlig drap på den savnede tobarnsmoren. Han nekter straffskyld etter siktelsen.

Janne Jemtland har vært borte i 15 dager, og forsvinningssaken betegnes nå som en drapssak. Det er foreløpig uklart om lørdagens søk i Glomma gjøres på bakgrunn av hva ektemannen har forklart i avhør.

NRK erfarer imidlertid at at det skal være med bakgrunn i hans forklaring at politiet gjør søk i området.

Da VG møtte hans forsvarer Ida Andenæs utenfor Hamar politihus klokken 01:40 natt til lørdag, hadde ektemannen vært i avhør i flere timer .

– Han har det svært tungt, sier forsvareren til VG lørdag formiddag.

Det er planlagt nytt avhør av mannen lørdag ettermiddag.

Naboer bedt om å holde seg borte

Arnhild Evensen bor bare 100 meter fra broen, og er nærmeste nabo til den store politiaksjonen. Ved 13-tiden sier hun til VG at hun ser svartkledd politi på broen, som er sperret i begge retninger.

– Vi fikk beskjed av politiet om å ikke gå over broen, sier Evensen.

Saken oppdateres.