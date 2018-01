Mann dømt for kattedrap

En sommerdag i juli i fjor bedøvet en mann fra Nordland tre kattunger med sovemedisin og knakk nakken på dem.

Nå er mannen dømt til 28 dagers ubetinget fengsel og fratatt muligheten til å ha katter og andre husdyr i fem år.

Det var om morgenen 15. juli i fjor at katteeieren fra Nordland sto opp og blandet sovemedisin i vannskålen til tre kattunger.

Ifølge mannen virket sovemedisinen raskt, og kattungene ble bevisstløse. I politiavhør har han forklart at han tok med seg kattungene ned til en elv like ved boligen hans, knakk nakkene deres og begravde dem i skogen.

Under hovedforhandlingen i tingretten forklarte et vitne at hun fikk tilsendt et bilde av mannen denne sommerdagen. Bildet viste de tre døde kattungene, ifølge dommen.

Politiet varslet av vitne

Vitnet forklarte videre at hun varslet politiet, siden hun ble bekymret for katteieren.

Politiet dro ut til mannens bolig, hvor de ble møtt av ham og over ti katter.

– Jeg fikk inntrykk av at kattene hadde det fint. Tiltalte sa at han ikke hadde tatt livet av noen katter, men han ga uttrykk for at han ikke klarte å ta vare på de kattene han hadde, forklarte en av politimennene i tingretten.

Politiet ble enige med katteeieren om å kontakte dyrebeskyttelsen slik at de kunne overta kattene hans.

Dyrebeskyttelsen holdt kontakten med mannen etter at de hadde hentet kattene hans. I en samtale i august i fjor erkjente han å ha tatt livet av de tre kattungene, ifølge dommen. Han sa imidlertid ingenting om hvordan han hadde gjort det.

Retten: Tror kattene opplevde smerte

« Retten finner det bevist utover enhver rimelig og fornuftig tvil at tiltalte har avlivet de tre aktuelle kattungene ved å knekke nakken på dem. », står det i dommen.

Tingretten skriver videre at det straffbare forholdet i saken ikke er selve drapet på kattungene, men måte han valgte å drepe dem på.

« Selv om retten er av den formening at kattungene var bedøvd av sovemedisin, er det grunn til å tro at de opplevde smerte ved avlivningen. », står det i dommen.

Retten mente det var straffskjerpende at saken dreide seg om tre kattunger, og at man av allmennpreventive hensyn må reagere strengt når dyr blir avlivet på en annen måte enn hva som er tillatt etter loven.

Den tiltalte mannen erkjente straffskyld i avhør, noe som ble lagt vekt på i formildende retning.

