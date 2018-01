INTERVJUES: Siv Jensen møter pressen etter høringen. Foto: Hallgeir Vågenes, VG

Siv Jensen: Har ikke utfordret SSBs uavhengighet

Publisert: 10.01.18 18:08

INNENRIKS 2018-01-10T17:08:20Z

STORTINGET (VG) Christine Meyer gikk til angrep på finansminister Siv Jensen under onsdagens høring om SSB. Jensen svarte med samme mynt.

– Finansministeren tvang meg i realiteten til å gå, sa tidligere sjef i Statistisk sentralbyrå (SSB), Christine Meyer , under onsdagens høring på Stortinget om SSB.

Halvannen time senere var det finansministerens tur.

– Det kan se ut til at Meyer hadde en annen oppfatning av sammfunnsoppdraget enn det vi som eier hadde.

Det sa Jensen om hvorfor hun så seg nødt til å gå ut mot Meyer i fjor.

– Men man har ikke hørt, man har ikke lyttet, man valgte å gå videre stikk i strid med alle advarsler, forklarte hun.

Meyer om kritikken mot Jensen:

Avviser for stor inngripen

Jensen avviste at departementet har gått for langt i saken.

– La meg slå fast en ting: Departementet har ikke utfordret eller overskredet grensen for SSBs faglige uavhengighet, sa Jensen.

De to har vært i en hard konflikt siden november 2017.

Da kalte Jensen Meyer inn til flere oppvaskmøter på grunn av endringene hun gjennomførte i byrået.

VGs Astrid Meland kommenterte under høringen:

Måtte trekke i nødbremsen

Det endte med en offentlig ordkrig og at Meyer gikk av 12. november. Siden har hun hevdet at uenighet om innvandringsstatistikk kostet henne jobben. Derfor undersøker Stortinget nå saken.

– Vi reiste gjentatte ganger gjennom fjoråret spørsmål ved om samfunnsoppdraget kunne ivaretas, sa Jensen.

Hun mener at hun da måtte «trekke i nødbremsen» i november.

Torgeir Knag Fylkesnes (SV), reagerte på Jensens fremstilling.

«Litt av en revisjon av historien», kommenterte han og spurte hvor bremsen var da departementet ble informert om SSBs planer i august.

Dette er SSB-saken:

Lei situasjon

Jensen sa under høringen at hun ønsket å finne en løsning da hun kalte inn Meyer på teppet.

– Men gjennom samtalene mine med henne ble jeg dessverre bare mer urolig. Jeg fikk et inntrykk av at hun ikke helt forsto alvoret i situasjonen, sa Jensen.

– Hun valgte selv å gå, og det mener jeg var et riktig valg der vi sto. Det er leit at vi kom i denne situasjonen, fortsatte finansministeren.

Meyer mener derimot at hun ble tvunget ut.

Skulle modernisere

– SSB må moderniseres og videreutvikles. Det var en del av oppdraget til Meyer da hun ble ansatt, sa Jensen under høringen.

Finansministeren mener at spørsmål om SSB kan fullføre sitt samfunnsoppdrag i tildelingsbrevet fra departementet var signaler til Meyer.

– Det må sees som advarsler mot å gjøre store endringer, sa Jensen.

Slik angrep Meyer Jensen:

Flere var med

Finansråd Hans Henrik Scheel var også til stede under høringen . Han ble spurt om endringene han gjorde i et referat av komiteens leder Dag Terje Andersen, og fikk beskjed om at han burde ha «en veldig god forklaring».

– Dette var en helt ordinær godkjennelsesprosess, sa Scheel.

Ekspedisjonssjef Amund Holmsen var også med til høringen. Han er mannen som var i den omstridte telefonsamtalen som satte fyr på striden da den ble kjent i november i fjor.

Holmsen avviste Meyers beskrivelse av et møte 19. september mellom SSB og Finansdepartementet.

– I det møtet var det en helt annen og skarpere tone enn i mange av de møtene vi hadde, sa han.

Finansministeren var den siste som kom til høringen. Før henne gikk LO og NHO og SSB-ansatte til angrep på Meyer. Hun forsvarte deretter seg selv og fikk støtte fra tidligere forskningsdirektør Kjetil Telle.