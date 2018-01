Martin har tatt nesten 100 turer med danskebåten – i ett strekk

Adrian F. Steinbakk

Publisert: 28.01.18 09:04

INNENRIKS 2018-01-28T08:04:31Z

Etter fire måneder på cruise har Martin Christiansen (44) satt en utrolig rekord. Dessuten fant han kjærligheten på dansegulvet!

– Det startet litt som en spøk, røper 44-åringen fra Nordjylland i Danmark.

Siden 3. oktober har han vært om bord på alle Stena Lines ’ avganger mellom Frederikshavn og Oslo .

– En av de ansatte på båten nevnte at det fantes en passasjer som hadde seilt i seks uker. Da tenkte jeg at den rekorden måtte jeg slå.

Mange venner

Martin Christiansen bestemte seg like godt for å ta hundre turer på rad. Da VG møtte ham på Vippetangen i Oslo, kunne han vise frem 94 brukte billetter.

– Jeg er veldig glad i å danse og treffe menneskene om bord. Jeg liker også å se på utsikten og nyte maten, forteller han.

Den livsglade dansken fått mange nye venner, både blant passasjerene og besetningen. Underveis legger han ut bilder og videosnutter på Facebook og YouTube.

Selv om målet om 100 turer på rad snart er nådd, kommer han ikke til å legge inn årene for godt. Flere nye fergebilletter er allerede bestilt for tiden fremover.

– Musikk og underholdning er en viktig del av turene. Og så er det jo å komme seg ut og se på utsikten. Den kan endre seg hver eneste dag.

Fant lykken

Christiansen er ofte å se på dansegulvet når orkesteret er i sving. All dansingen om bord har fått ham ned i vekt, men det er ikke den største gevinsten: I oktober møtte han nemlig norske Heidi Nilsen på dansegulvet. Nå er de kjærester.

– Heidi er fantastisk. Hun er også veldig glad i danseband. Det er veldig fint å møte noen som deler denne «svakheten» med meg, smiler Martin.

Hver tirsdag blir fergen liggende i Oslo frem til kvelden, slik at passasjerene kan gå i land. Det har blitt et fast møtepunkt for Martin og Heidi.

– Vi har møtt hverandre hver tirsdag de siste ukene, forteller Heidi. Hun reiser dessuten ofte med danskebåten selv, om enn ikke like mye som Martin.

– Hundre turer på rad ... Jeg bøyer meg i støvet. Og for en gledesspreder han er! Jeg pleier å si at alle trenger en Martin i livet sitt, forteller Heidi.

Stena Line: – Rekord

Også de ansatte i Stena Line har hatt mye glede av Martins gode humør.

– Han har jo blitt kjent med alt fra kapteinen til servitører og passasjerer om bord, forteller Ole Herman Kjernsby, som er Travel Commercial Manager i Stena Line.

– Vi har flere skikkelig lojale passasjerer som reiser over hundre ganger i året. Men det er ingen som har reist hundre ganger på rad. Det er rekord, fastslår Kjernsby.

Fergeselskapet har merket seg at stamgjesten foretrekker variasjonen ved å sove på forskjellig lugar hver natt.

– Vi har jo spurt om han vil ha fast lugar, men det ville han ikke.