MOBBE-ANSVAR: Jan Tore Sanner er ny kunnskapsminister og dermed ansvarlig statsråd for kampen mot mobbing i skolen. Foto: Frode Hansen

Mobbingen øker - over 50.000 elever plages

Publisert: 22.01.18 06:58

Tross nye tiltak, ny mobbelov og nulltoleranse: Flere elever enn året før opplever at de er blitt mobbet på skolen. 6,6 prosent oppgir at de ble mobbet i 2017. Det tilsvarer over 50.000 elever.

Elevundersøkelsen 2017 viser at 6,6 prosent av elevene har blitt mobbet 2–3 ganger i måneden eller oftere. Det er en økning fra 6,3 prosent i 2016.

Mobbetallene er høyest på barnetrinnet. I femte klasse blir nær 7,8 prosent mobbet av medelever, viser den nye Elevundersøkelsen.

I elevenes svar kommer det frem at guttene opplever mest fysisk mobbing, som slag, dytting og at de blir holdt fast. Blant jentene er det det mest utbredt at de blir kalt stygge ting, utfryst eller holdt utenfor.

Mange elever oppgir også at de voksne på skolen ikke vet om mobbingen.

– Uakseptabelt

Den nye kunnskapsministeren, Jan Tore Sanner (H) hadde knapt fått satt seg ned i statsrådstolen sist uke før han ble kjent med økningen i mobbetallene.

– Det er helt uakseptabelt at så mange barn og unge mobbes. Alle elever skal være trygge på skolen. Ingen skal oppleve at de går til skolen med klump i magen. Men jeg er sikker på at de tiltakene som ble satt inn fra sist høst vil virke når vi får litt mer tid på oss, sier Sanner til VG.

Han forventer at den nye aktivitetsplikten, tilbudet om kompetanseheving og fylkesmennenes nye rolle skal gi resultater.

– Målet vårt ligger fast: Barnehagene og skolene skal forebygge, oppdage og håndtere mobbing raskere og bedre enn før, sier Sanner.

I tillegg vil de nye fylkesvise mobbeombudene være på plass fra skolestart i 2018.

Fylkesmennene har fått 563 meldinger om mobbing. Det viser at den nye mobbeloven har ført til at terskelen for å ta kontakt og få hjelp av fylkesmannen i mobbesaker har blitt lavere.

– Det er positivt, sier Sanner.

Totalt var 355 saker ferdigbehandlet ved utgangen av året. I de 124 sakene som dreide seg om skoler hadde oppfylt aktivitetsplikten de fikk i fjor høst, så fant fylkesmannen at de i tre av fire tilfeller ikke hadde gjort nok.

– Det viser at det nytter å si ifra, og at fylkesmannen bruker sin rolle og sitt ansvar for å sikre at skoler og kommuner håndterer mobbingen seriøst og raskt. Det betyr at de som inntil nå ikke har gjort jobben godt nok, lærer hvordan de skal håndtere mobbesaker neste gang, ifølge Sanner.

Leder Irma Rustad i Foreningen Mobbing i skolen, tror ikke det vil komme til syne en nedgang i mobbetallene før om et år.

– Jeg vil bli forundret om vi ikke da ser en nedgang i mobbetallene, sier Rustad til VG.

Hun registrerer at fylkesmennene som klageinstans nå mottar og behandler stadig flere klager på vedtak og håndtering av mobbesaker.

– Vi nærmer oss nok et normalnivå på klagesaker. Men jeg er spent på om fylkesmennene benytter seg av de nye mulighetene de har til å gi kommuner tvangsmulkt for ikke å følge opp aktivitetsplikt og vedtak - slik loven nå gir adgang til, sier Rustad til VG.

Hun synes i likhet med kunnskapsminister Sanner av 6,6 prosent - eller over 50.000 elever - er et altfor høyt tall på elever som blir mobbet. Hun kaller mobbingen et av landets største folkehelseproblemer.

– Statsminister Erna Solberg sa til VG for ett år siden at hun jobbet for en nullvisjon om mobbing. Er ikke det eventyr-fortelling, Sanner?

– Vi kan ikke si at vi skal jobbe for litt mobbing. Målet er nulltoleranse og en nullvisjon for mobbing. Ferdig snakka, sier Jan Tore Sanner.