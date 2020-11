KOMMUNALDIREKTØR: Kenneth A. Johannessen i Indre Østfold kommune. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Indre Østfold: Krever negativ coronatest fra pårørende til sykehjemsbeboere

Indre Østfold kommune har besluttet å kreve negativ coronatest fra pårørende som vil besøke sykehjemsbeboere. Ansatte må levere negativ test hver tiende dag.

Kommunaldirektør for helse, Kenneth A. Johannessen, tok avgjørelsen om kraftig innstramming rundt smittevernet for sykehjemsbeboerne fredag formiddag.

– Dette gjør vi forebyggende. Vi har ikke hatt smittede beboere, men vi ønsker å gjøre sykehjemmene trygge på at besøkende er smittefrie. Den største risikoen for å få smitte inn på sykehjem, er gjennom at ansatte eller besøkende med få eller ingen symptomer bringer viruset inn. Vi har hele tiden sagt at vi skal gjøre alt i vår makt for å ikke få smitte inn blant de mest sårbare. Skulle det skje, skal vi ikke i etterkant se at vi ikke gjorde nok for å hindre det, sier Johannessen.

– Dere vil kreve test fra besøkende som ikke er mer enn tre dager gammel. Er ikke det vel inngripende for pårørende som vil besøke sin nære i en allerede vanskelig tid?

– Det er nettopp for å kunne holde åpent på en trygg måte vi nå gjør dette. Smittetrykket rundt oss er stort. Vi har mange pårørende som kommer på besøk fra Oslo-området og mange studenter som kommer hjem fra andre steder i landet nå. Vi går inn i en julehøytid og situasjonen hos oss og nabokommunene er preget av høyt smittetrykk. Når situasjonen er som den er, tror jeg de fleste har forståelse for at prioritet nummer 1 er å sikre at ingen bringer med seg smitte inn uten å være klar over, sier Johannessen.

– Bakgrunnen er det høye smittepresset

Avgjørelsen om massiv og jevnlig testing ansatte i sykehjem ble tatt i torsdag kveld. Beslutningen om å kreve en negativ test av pårørende, kom i formiddag i samråd med kommuneoverlegene.

– Har dere hatt smitte inne på sykehjemmene?

– Vi har hatt ett smittetilfelle blant 700 ansatte. Det ble oppdaget etter et smitteutbrudd på en av skolene. Blant elevene med positiv test var det en som ikke hadde symptomer. Elevens nærkontakter ble testet. Også et familiemedlem som jobber på sykehjem var smittet. Personen hadde heller ingen tydelige symptomer. Det viser hvordan smitteveien inn på sykehjemmene kan være, sier Johannessen.

Unntak for pårørendegrupper

Pårørende som selv har høy alder, dårlig helse, ikke har førerkort og bor avsides, vil ikke bli pålagt coronatest før besøk.

– Vi unntar også pårørende som ikke er i jobb. Vi har pårørende som er pensjonister og besøker sine nære familiemedlemmer flere ganger i uken på sykehjemmet. De slipper dette testkravet. Men nå vil det komme en tid da for eksempel mange studenter reiser hjem til jul og kanskje besøker besteforeldre på sykehjem. De må vise fram negativ coronatest, sier kommunaldirektøren.

– Hvordan forventer du at dette blir mottatt av pårørende og beboere?

– Dette er helt nytt, men jeg opplever at folk forstår at det er viktig å verne sykehjemsbeboerne. Vi har i vesentlig grad opplevd støtte for inngripende tiltak. I Indre Østfold ønsker vi å holde samfunnet så åpent som mulig. Nå er det tre uker til jul. Også på sykehjemmene er julen viktig. Det verste som kan skje nå, er at vi slapper av på oppløpet og tenker at vaksinen kommer snart. Vi vil ikke at julehøytiden skal ødelegges fordi pårørende ikke tok den testen før besøket på sykehjemmet.

Indre Østfold har fem sykehjem med 310 plasser. I tillegg har de et Helsehus med tolv plasser. Til sammen har de rundt 700 ansatte.

– Denne uken har vi hatt besøksforbud. Men vi åpner igjen for besøk mandag. Da gjelder også det nye testregimet.

De 700 ansatte må selv bestille test og fremlegge den hver tiende dag.

– Vi iverksetter testing av ansatte nå. Beskjed er gått ut. Bakgrunnen er det høye smittepresset i kommunen og regionen. Vi har et veldig godt testopplegg og de kan bestilles når det passer den enkelte ansatte, sier Johannessen.

– Sjeldne besøkende bør teste seg

Smittevernoverlege Barbro Kvaal sier at kommunen stadig har nye smittede. En skole i Askim er stengt, men åpner neste uke.

– Vi får importert smitte. Folk har vært i selskaper her og der. Vi har hatt smitte fra Drammen, fra Ski og mellom nærkontakter, sier Kvaal.

TILLIT TIL DE BESØKENDE: Smittevernoverlege Barbro Kvaal sammen med ordfører Saxe Frøshaug. Foto: Gabriel Aas Skålevik

Hun er klar på at spesielt de som sjelden er på besøk på sykehjemmet, bør teste seg.

– Vår prioritering er å ikke få smitte inn på sykehjemmene. Vi kan styre ansatte, men ikke pårørende på samme måte. Vi er ikke så redde for smitte fra de som besøker ofte. Det er heller smitte fra de som er sjelden på sykehjemmet vi frykter. Er du for eksempel student, kommer hjem til jul og vil besøke bestemor på sykehjemmet, er det lurt å ta en test. Det vi jeg sterkt anmode dem om å gjøre, sier Kvaal.

– Nå innfører vi retningslinjene. De treffer sjelden alle helt riktig, men vi vil justere etterhvert, sier hun.

Ordfører Saxe Frøshaug(Sp) sier at han har full tillit til at besøkende vil følge de kravene som kommunen nå innfører.

– Vi ser altfor mange eksempler rundt omkring nå, på at smitte kommer inn på sykehjem – ofte med fatale konsekvenser. Det vil vi unngå, sier ordføreren.

STORKOMMUNE: Indre Østfold kommune har svenskegrensen mot øst og Oslo-regionen i nordvest. Smittepotensialet er stort. Georg Smedhus er rådmann. Foto: Gabriel Aas Skålevik

– Ser at smitten har kommet utenfra

VG er ikke kjent med andre kommuner har samme strenge testregime for sine sykehjemsansatte.

Det er heller ikke kjent at andre kommuner har pålagt pårørende å dokumentere negativ coronatest før de slipper inn til syke, gamle nærstående.

– Vil ikke dette oppfattes som for inngripende?

– Det er stadig flere smitteutbrudd på sykehjem med tragisk utfall. Vi ser at smitten er kommet utenfra via ansatte. Den kan også komme via pårørende uten symptomer. Helsedirektøren sa torsdag at vi må forvente mer smitte og flere dødsfall på sykehjemmene våre som følge av de høye smittetallene i samfunnet. Vi har sagt at vi vil gjøre alt i vår makt for å holde det unna. Det er ikke bare tomme ord, sier Johannessen.

TIDLIG UTE: Indre Østfold hadde tidlig i pandemien teststasjonen klar. Foto: Hanna Kristin Hjardar, VG

Flere store utbrudd

Indre Østfold la opp et effektivt testregime allerede før Norge stengte 12. mars.

Kommunen fikk et ukontrollert smitteutbrudd blant spesielt unge voksne i månedsskiftet juli-august. Det ble det blant annet gjennomført massetesting av 800 skoleelever i løpet av tre døgn.

Utbruddet ble sett i sammenheng med åpningen av grensen mot Sverige i slutten av juli og sosiale samlinger i finværet, blant annet på en konsert i Askim.

EFFEKTIVE: I august testet Indre Østfold 800 elever i løpet tre dager. Det ble organisert som en «drive-in» stasjon der testen tok svært kort tid. Foto: Odin Jæger

Utbruddet ble slått ned etter massiv smittesporing og «stenging» av kommunen. Indre Østfold er en sammenslåing av Trøgstad, Eidsberg, Askim, Spydeberg og Hobøl med 45.000 innbyggere.

Da smitten spredte seg i det store utbruddet i Sarpsborg i august, ble Indre Østfold også rammet.

Begge utbruddene ble slått effektivt ned i løpet av kort tid. I etterkant har både kommunelege Barbro Kvaal og rådmann Georg Smedhus deltatt på digitale konferanser i regi av fylkesmennene og spredt sine erfaringer til andre kommuner.

