«HORRIBELT»: Odd Malvin Ugelvik jobber fire uker til sjøs, så fire uker av. Han mener forholdene på karantenehotell utgjør en større smitterisiko enn å komme fra huset. Foto: Privat

Nordsjøarbeider Odd Malvin risikerer 60 dager i året på karantenehotell: − Horribelt

Odd Malvin Ugelvik bor på landet i Danmark og jobber på båt i Nordsjøen. Nå risikerer han å tilbringe romjul og nyttårsaften på tolv kvadrat på Flesland.

For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg har vært på sjøen i 35 år og vært borti mye rart, men dette overgår det meste, sier Ugelvik over telefon fra båten som nå ligger til kai i Hammerfest.

Han sikter til karantenehotellet på Flesland lufthavn i Bergen, som han måtte på fordi han bor i Nordjylland i Danmark.







– Hvis du setter deg ned i resepsjonen, blir det 1000 kr i bot. Det opplevdes som et fengsel, det er horribelt, sier han.

les også Karantenehotell: FHI vil ha flere unntak

FHI og Advokatforeningen kritiske til karantenehotell

I slutten av oktober slo regjeringen alarm om økt importsmitte og innførte strenge tiltak for personer som kommer til Norge fra røde land.

Frem til 3. desember må alle som kommer fra røde land og ikke er bostedsregistrert eller eier bolig i Norge sjekke inn på karantenehotell i ti dager (med noen få unntak).

Advokatforeningen vil skrote ordningen fordi de mener lovforslaget ikke er godt nok begrunnet.

Nordjylland lik smitte som Norge

Ugelvik, som jobber som styrmann på båt som flytter borerigger ute på sjøen, har regnet seg frem til at hotellrommet måtte være på tolv kvadratmeter. Der hadde han et vindu der han så ut mot flybanen, ikke ulikt det på Gardermoen.

Han sier det var mange polakker og andre som kommer fra steder med langt høyere smittetrykk enn Nordjylland der han bor.

Nordjylland er nå den regionen i Danmark med minst smitte, med 132 smittetilfeller per 100.000 innbyggere de siste 14 dagene:

Det er omtrent helt likt som Norge, der tallet er 135.

Mener ordningen er uholdbar for sjøfolk

– Jeg bor midt i største kornåkeren i hele Nordjylland. Jeg følte meg helt trygg til jeg var på hotellet. Da jeg kom frem, tenkte jeg, her er det farlig å være.

Han sier det var fullt på hotellet, folk gikk frem og tilbake i gangene og flere festet på rommene.

Ugelvik legger til at det ikke er hotellet han kritiserer, men selve ordningen, som han mener må ha fleksible løsninger for dem som lever av å jobbe offshore og som har jobbturnusen hans. Når kommer på hotellet, tenkte jeg, her er det farlig å være.

Han jobber fire uker på, fire uker av. En stor av måneden han har av, som han vanligvis bruker på å komme seg til hektene og lade opp til en ny måned på sjøen, må nå brukes på karantenehotell.

Han sier det er mange norske sjøfolk som bor i utlandet og jobber i Norge, og etterlyser en mer holdbar løsning. Han mener ordningen som eksisterte før, der de kom inn i Norge og testet seg før de fikk kommet om bord, funket utmerket.

FHI mener at karantenehotell ikke bør brukes som hovedregel hvis det finnes et annet egnet karantenested. Samtidig understreker FHI at det de siste dagene også vært meldt om omfattende smitte i forbindelse med mannskapsbytter til sjøs, der innreisende mannskap har gått rett om bord i skip og bodd tett med andre.

les også Har leid leilighet i Norge, må likevel ut med 10.000 kroner for karantenehotell

– Det har ikke vært noen smitte der jeg jobber, forteller han.

Etter tre dager kom han seg på en hybel som arbeidsgiveren godkjente. Men han frykter at det ikke fungerer neste gang.

– Neste runde skal jeg reise om bord 5. januar. Det betyr at jeg må tilbringe hele romjulen og nyttårshelgen på hotellet, før jeg skal jobbe fire uker på sjøen. Det blir kjekt.

Publisert: 29.11.20 kl. 11:14

Les også

Mer om Karantene Danmark Offshore Nordsjøen