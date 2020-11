I TET: Tre coronavaksiner har allerede søkt om godkjenning i Norge og EU. Nå har det kommet klare krav de må møte før de kan få en midlertidig og betinget godkjenning. Foto: CHANDAN KHANNA / AFP

Nye og klare krav til coronavaksinene

Hvor effektiv må en coronavaksine egentlig være for å bli godkjent i EU og Norge? Nå har kravene kommet.

Flere hundre coronvaksiner utvikles nå rundt om i verden. Men det er bare et lite knippe av dem som er aktuelle for Norge. Allerede i januar kan en vaksine få en midlertidig og betinget godkjenning her.

Det er Det europeiske legemiddelverket (EMA) som godkjenner vaksiner for EU-land og Norge. Nå har de publisert et notat om hvilke krav som skal stilles til vaksinene.

Krav til hvordan vaksinen bør testes og hvor effektiv den må være.

– Jeg synes dette er bra. Først og fremst fordi vi nå kan få en åpen samtale og diskusjon rundt hvilke krav som bør stilles til en betinget godkjenning, sier overlege Sigurd Hortemo i Legemiddelverket til VG.

Første krav: Så bra må den virke

Mens amerikanerne har satt klare krav for hvor effektiv en coronavaksine må være, før den kan få nødgodkjenning, har ikke vært en slik grense for EU.

Før nå.

Det nye kravet som nå er publisert, sier at vaksinen må gi minst 50 prosent beskyttelse.

– Hva betyr det? Og hvordan finner de ut det?

– Studiene er laget sånn at halvparten av forsøkspersonene får vaksine og halvparten får narrevaksine, sier Hortemo i Legemiddelverket.

Så ser de hvor mange som blir syke med coronavirus (altså hvor mange som blir smittet).

– Hvis det er sånn at nesten alle de syke er i den gruppen som ikke har fått vaksine, og det er få syke i gruppen som har fått vaksine, da gir vaksinen god beskyttelse, sier Hortemo.

Kravet er altså: Vaksinen bør gi minst 50 prosent beskyttelse mot covid-19 sykdom. De vil vurdere vaksiner som gir dårligere beskyttelse også, så dette er ikke et absolutt krav, men vil ha dem oppe på dette nivået.

Han tror ikke dette kravet vil sjokkere vaksineutviklerne som nå ligger i tet. For vaksinene til Pfizer / BioNTech og Moderna har allerede rapportert at vaksinene deres er mer enn 90 prosent effektive.

Krav om testing på eldre: De vil også at forsøkspersonene skal inkludere eldre over 65 år og folk med økt risiko for å bli alvorlig syke med covid 19.

Ønske om svar på alvorlighet: Helst bør studiene også gi svar på om vaksinen beskytter mot alvorlig covid-19 sykdom, men det er i utgangspunktet bare at den beskytter mot sykdom som kreves.

Dette er altså krav for å få en betinget og midlertidig godkjenning.

Hva betyr en betinget godkjenning? I situasjoner der det er et stort udekket medisinsk behov, kan myndighetene godkjenne en vaksine

før man har all dokumentasjon som vanligvis kreves, skriver Legemiddelverket. Dette kalles betinget godkjenning og er en

mulighet for å sikre rask tilgang til en vaksine under en pandemi. Betinget godkjenning gis før man

har langtidsdata om effekter og bivirkninger. Den gis på grunnlag av:

Dokumentasjon på kvalitet, effekt og bivirkninger fra kliniske studier.

En vurdering av vaksinens kvalitet, kjente og potensielle effekter og bivirkninger Vis mer

Andre krav: Minst seks uker

De som utvikler vaksiner gjør nå tester på flere tusen personer. Men hvor lenge skal de følge med på disse personene, for å se at de ikke får bivirkninger, før man kan si at vaksinen er trygg nok?

Seks uker, sier det Europeiske legemiddelverket. Det er et absolutt krav.

De krever altså at oppfølging av sikkerhet og bivirkninger er dokumentert i minst seks uker etter at siste dose er satt.

– Det det kanskje vil være mest diskusjon rundt er om seks uker er en rimelig tid for observasjon, sier Hortemo.

– Hva er argumentene for og imot?

– Argumentene for er at de aller fleste bivirkninger oppstår innen fire til seks uker etter vaksinering. Ved en vanlig godkjenning av en vaksine, når vi ikke er i en nødsituasjon, vil man kreve studier som har gått over ett til to år. Men her er vi i en ekstrem nødsituasjon, påpeker Hortemo.

Det er uansett et klart krav for å gi en vaksine betinget godkjenning: Nytten av å kunne tilby vaksinen må overstige risikoen ved ikke-fullstendig data på godkjenningstidspunktet.

- Dere mener det er forsvarlig å gi en vaksine betinget godkjenning før man har langtidsdata om bivirkninger?

- En vanlig godkjenning forutsetter lenger oppfølging, men nå som vi er i en kritisk pandemi, er nytten ved å gi en godkjenning større enn den potensielle risikoen man løper ved å ta den i bruk nå.

I tillegg vil de kreve:

At selskapene følger forsøkspersonene (både de som fikk vaksinen og de som ikke fikk) i minst ett år.

– Dette er viktig for å dokumentere om det oppstår bivirkninger lang tid etter vaksinasjon og

for å se om beskyttelsen mot covid-19 holder seg, påpeker Hortemo.

