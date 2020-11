Høie om pub-smitteutbruddet i Oslo: − Skulle ikke ha foregått

Helseminister Bent Høie reagerer etter at 30 personer er smittet etter å ha besøkt utestedet Gamla siste kveld før skjenkestopp.

For mindre enn 10 minutter siden

Tidligere onsdag ble det kjent at til sammen 30 personer har testet positivt etter et besøk på utestedet Gamla i Oslo sentrum mandag 9. November, siste kveld før det ble innført skjenkestopp.

VG ba helseminister Bent Høie kommentere saken på dagens pressekonferanse.

– Jeg var bekymret for den siste helgen, om det skulle bli en «siste kveld på byen»-opplevelse. Hovedinntrykket er at det ble det ikke, de fleste forholdt seg til reglene. Nå har denne festen på Gamla blitt avslørt, det skulle ikke ha foregått. Det var brudd på reglene som gjaldt på tidspunktet da ut fra bildene, og dessverre var det smittede der, sier han.

REAGERER: Helseminister Bent Høie kommenterer smitteutbruddet på Gamla. Foto: Berit Roald

– Generelt opplever jeg at dette ikke ble et stort problem, og det er jeg imponert av.

– Uakseptabelt

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) i Oslo, reagerer også på det som har skjedd.

– Det som skjedde på Gamla før skjenkestopp er uakseptabelt, skriver hun i en e-post til VG.

– Samtidig er jeg opptatt av å understreke at serveringsbransjen totalt sett har vært flinke til å etterleve smitteverntiltakene.

NÆRINGSBYRÅD: Foto: Vidar Ruud

Evensen skriver at skjenkestoppen ikke ble innført på grunn av manglende oppfølging av smitteverntiltak, men fordi man har en smittesituasjon i Oslo som krever kraftfulle tiltak for en lang rekke bransjer som kjennetegnes av at de genererer sosial kontakt.

– Vårt inntrykk, basert på kontrollene gjennomført av Næringsetaten, er at det har vært rolig på utestedene og få tilfeller av den type fester som her avdekkes og som naturligvis er helt uakseptabelt.

Byrådsleder Raymond Johansen hadde ikke anledning til å kommentere saken. Før skjenkestoppen ble innført advarte han mot å ta en siste fest.

Nakstad bekymret

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad sier de er bekymret for smittespredning i alle sosiale sammenhenger, både på utesteder og privat, der avstandskravene ofte ikke følges.

– Den nasjonale skjenkestoppen ble innført nettopp for å begrense tett kontakt mellom mennesker som til vanlig ikke bor sammen. Det er vanskelig å holde god avstand på fest og sosiale sammenkomster, derfor må alle ta et ansvar for dette – også unge mennesker.

Hva vil du si til unge mennesker som likevel har lyst til å møtes og feste?

– Vi forstår at dette er vanskelig for unge mennesker som veldig gjerne vil dra på fest, men vil oppfordre dem til å være kreative og ha mest mulig sosial kontakt utendørs og digitalt nå som det er viktig å få ned smittetallene i Norge.

Daglig leder Rune Johansen ved Gamla skrev i en e-post til VG tidligere onsdag at de etter å ha sett videoen fra avslutningen på kvelden vil gjennomgå rutiner og risikovurdering.

– Dette vil bli gjennomført raskest mulig. Gamla skal være best in class og ledende i dugnaden, og der ser vi det er rom for forbedring.

Publisert: 18.11.20 kl. 15:28

Mer om Oslo Coronaviruset