Da VG var på Lesvos i september møtte vi Zahara Gulsom Nori (20), her sammen med sin da 12 dager gamle baby.

Regjeringen svarer på Moria-kritikk: − Det står ikke på oss

Barna i den greske flyktningleiren Moria må hentes hjem nå, roper ideelle organisasjoner. Saken ligger ikke på Norges bord nå, svarer Justisdepartementet.

Det nærmer seg 90 dager siden storbrannen i den mye omtalte Moria-leiren på øya Lesvos i Hellas. De 13.000 menneskene som bodde der ble tvunget til å flykte fra den nedbrente leiren. Den ble erstattet med hvite telt på et inngjerdet, gammelt militærskytefelt.

– Det er en kaotisk, uoversiktlig og svært vanskelig situasjon for tusenvis av nødstilte mennesker, som vi blir veldig triste av å se lide, sa medisinsk ansvarlig for kriseteamet som reiste ned til leiren, Bjarte Askeland, etter brannen.

9. september, samme dag som brannen, bekreftet barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) at Norge vil hente 50 asylsøkere fra leiren. Det skjedde først etter at åtte land bestemte seg for å relokalisere flyktninger.

Siden da har regjeringen fått kritikk av politikere og ideelle organisasjoner. Kritikken går både på at antallet flyktninger er for lavt, og at arbeidet med å hente dem til Norge har tatt for lang tid.

Nettopp dette var budskapet til Redd Barna og ressursgruppen Evakuer barna fra Moria nå, da de lørdag kveld holdt markeringer i 34 kommuner.

På kritikken om at det har tatt lang tid viser statssekretær Hilde Barstad (H) i Justis- og beredskapsdepartementet til at Norge bidrar til det europeiske relokaliseringsinitiativet for å hente de mest sårbare fra Hellas.

– Norske myndigheter må gå gjennom det oppsatte systemet for relokaliseringen. Vi har gjort alle nødvendige forberedelser fra norsk side og venter nå på å få tilsendt aktuelle personer for relokalisering, sier hun i en skriftlig uttalelse til VG.

MISTET ALT: Ziwersheh Sefi (30) og datteren Helen mistet alt de eide i brannen, og måtte flytte inn i naboens telt. Foto: Gisle Oddstad, VG

les også Slik ser Moria-leiren ut etter storbrannen

Usikkert når de kommer: – Vanskelig å anslå

Barstad fortsetter med å vise til at Utlendingsdirektoratet 9. september fikk instruks om å igangsette arbeidet med å relokalisere fra Hellas til Norge.

– Det står ikke på oss. Det er vanskelig å anslå når relokaliseringen kan bli gjennomført. Flere forhold, som utviklingen i covid-19-situasjonen, virker inn på denne prosessen.

VG stilte også spørsmål om det fortsatt ikke er aktuelt å ta imot flere enn 50 mennesker fra leiren, men har ikke fått svar på dette.

Barnepsykolog Katrin Glatz Brubakk er initiativtageren bak Evakuer barna fra Moria nå. Hun startet gruppen i oktober 2019, etter å ha jobbet fire måneder som frivillig i Moria.

– Det er jo bra at regjeringen omsider fikk satt i gang prosessen. De fattet vedtaket i mai og begynte igangsetting i september – det var på høy tid da, sier Glatz Brubakk og fortsetter:

SKADET: Den unge afghanske gutten med brannskader i ansiktet og på brystet fikk hjelp av en frivillig hjelpearbeider før han ble fraktet bort av ambulansen. Bildet er tatt i september. Foto: Gisle Oddstad, VG

– Det er for så vidt riktig at kravene Norge har satt ligger hos UNHCR (FNs høykommissær for flyktninger, journ.anm.). Men Norge har vært så utrolig treige med å komme på banen og bidra med sin andel at UNHCR akkurat nå har hendene fulle med å relokalisere de omtrent 2500 flyktningene som skal til Tyskland og andre land. Derfor blir det for enkelt at regjeringen sier at det ikke står på dem. Nå står de bakerst i køen og det er barna som må lide for det.

– Men noen må jo stå bakerst i køen?

– Det kan du si, men hvis Norge hadde vært kjappere på ballen ville det nødvendigvis ha gått kjappere.

les også Ahmed (22) ble kastet ut av Norge – nå er han blant Moria-migrantene

– Kommer til å bli en kjempetøff vinter

Glatz Brubakk var senest i oktober på Lesvos, og på mandag reiser hun tilbake igjen. Denne gangen blir hun værende i seks måneder.

– De har fortsatt ikke rennende vann, ingen muligheter til å dusje, det finnes ikke varmt vann der. Det er i tillegg adgangsbegrensninger på å gå inn og ut av leiren, særlig nå på grunn av pandemien. De har for lite helsehjelp og folk sover på papplater på bakken. Nå er det i tillegg kaldt – det kommer til å bli en kjempetøff vinter.

Hun oppfordrer folk som ønsker å bidra til å donere penger til organisasjonene som er til stede i leiren, slik at de kan støtte det coronarammede lokale næringslivet ved å kjøpe klær til menneskene i leiren.

