Påskehilsen fra kong Harald: − Jeg tenker på dere

Kong Harald og dronning Sonja skal tilbringe påsken på Prinsehytta. I en påskehilsen håper kongen at alle kan finne små gleder i ting man kan gjøre.

Av Stella Bugge og NTB

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Det blir hyttepåske på kongefamilien. Kong Harald og dronning Sonja reiser til Jotunheimen, mens kronprinsfamilien skal tilbringe høytiden i Uvdal.

– Kjære alle sammen. Det er nok ikke flere ord som hjelper akkurat nå, innleder kongen påskehilsenen sin med.

– Det vi trenger, er å se slutten på den situasjonen vi har stått i, i over et år, fortsetter han.

Imponert

Kong Harald er imponert over det norske folk.

– Mange er slitne og lei seg. Vi savner alle det vanlige livet. Allikevel og nettopp derfor vil jeg nå før påske si at jeg tenker på dere. Det norske folk har vist et unikt samhold, tillit og tilpasningsevne over lang tid. Jeg er virkelig imponert, sier kongen.

– Nå røyner det på

– Men dere, nå røyner det på. Og samholdet vårt trenger vi kanskje mer enn noen gang. Vi trenger å vise hverandre raushet og vennlighet og vi trenger å styrke hverandre i troen på det at det nærmer seg slutten på dette, sier kong Harald som ønsker alle en så god påske som mulig.

– Mange av oss er skuffet over ikke å kunne fpå være sammen med venner og familie. Jeg håper alleikvel at alle vil prøve å gjøre sitt beste ut fra sit der vi er. At vi alle kan finne glede i små ting som vi tross alt kan gjøre.

Kongen og dronningen skal igjen tilbringe høytiden på den såkalte Prinsehytta i Sikkilsdalen etter å ha vært på Kongsseteren i Oslo i fjor, opplyste assisterende kommunikasjonssjef Sven Gj. Gjeruldsen ved Slottet til NTB torsdag.