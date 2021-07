LANGT EKTESKAP: Abid Raja og kona Nadia Ansar har vært gift i 20 år. På de 20 årene har ekteskapet forandret seg mye, forteller Raja. Foto: Mattis Sandblad

Likestillingsminister Raja: Forsøkte å kontrollere kona

Abid Raja (V) forteller at han og kona var langt fra likestilte i de første fasene av ekteskapet deres.

Publisert: Nå nettopp

«[...] jeg har forsøkt å kontrollere henne slik mange menn gjør».

Det skriver Raja i en Facebook-post om biografien hans, som kommer i bokform i august.

VG har bedt ham utdype hva som ligger i det.

– Jeg har vokst opp i en muslimsk familie fra landsbygda i Pakistan. Der eksisterer det en gitt rangordning. Den eldste mannen bestemmer, deretter den nest eldste mannen, så en litt yngre mann og så videre, sier Venstre-politikeren.

– Når du vokser opp i et hjem med sånne holdninger, blir de holdningene etter hvert internalisert. Både ukulturen og de utdaterte tradisjonene blir en del av deg, fortsetter ministeren.

– Hadde ikke rollemodeller

Han forteller at det har tatt tid å kvitte seg med disse holdningene. Da han giftet seg med kona Nadia Ansar i 2001, var de fortsatt en del av ham.

– I starten av ekteskapet vårt spurte for eksempel Nadia meg om lov hvis hun skulle reise på en konferanse eller jobbsamling utombys. Jeg forventet av henne at hun spurte og hun tok det for gitt at hun skulle spørre.

Raja forteller at kona har vokst opp i et hjem med samme kjønnsroller som han selv. Derfor var de begge fengslet av de samme kulturelle forventningene, beskriver han.

– Vi hadde jo ikke hatt noen rollemodeller som kunne utfordret det synet, sier kulturministeren.

I en SMS til VG skriver Nadia Ansar at hun er stolt av mannen sin «som gir ut en så nådeløst ærlig bok». Hun ønsker ikke å la seg intervjue om selve innholdet i boken før den kommer ut.

NESTLEDER: Abid Raja ville bli leder i Venstre, men endte som som partiets nestleder. Foto: Mattis Sandblad

Kona forlangte endring

Raja sier er langt fra å ha disse holdningene i dag. Særlig kona og hans egen utdanning bidro til å endre holdningene deres, forteller Raja.

Når han ser tilbake, takker han kona for at hun utfordret hans syn på verden.

– Det var ikke sånn at likestillingen bare kom dalende over meg. Nadia var beinhard på å forlange endring.

I starten var endringene av praktisk karakter, forteller Raja: Ta oppvasken. Skifte bleier. Vaske huset.

– Hun tvang meg i realiteten til å bli likestilt lenge før jeg hadde internalisert de holdningene. Men hun fikk meg til å gjøre disse tingene, og sakte, men sikkert endret holdningene mine seg.

Politikeren sier at han ikke tror at majoritetssamfunnet i Norge forstår hvor sterke mekanismene kan være i religiøst konservative familier.

– Det at jeg skulle bli likestillingsminister i Norge, det er nesten for godt til å være sant. Det er heldigvis ikke umulig med en slik reise, men det er heller ikke lett. Hvor vanskelig det er for andre i den situasjonen, vil jeg gjerne formidle med boken.

