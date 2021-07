FØLGER MED: Direktør i Folkehelseinstituttet, Camilla Stoltenberg. Foto: Lise Åserud, NTB

FHI: Deltavarianten kan overta i Norge i sommer

Deltavarianten ligger an til å bli dominerende i Norge om kort tid. Det viser en fersk rapport fra FHI. Samtidig går spredningen senere enn ved alphavarianten.

Av Lars Hægeland

Deltavarianten av coronaviruset har økt raskt i Norge, men ikke like raskt som alphavarianten da den tok over. Det viser en fersk risikovurdering av deltavarianten som Folkehelseinstituttet (FHI) publiserte lørdag.

Totalt antall tilfeller er fortsatt lavt, men har vært økende fra uke til uke.

Fredag ble det kjent at deltavarianten den dominerende virusvarianten i Danmark.

Andelen delta ligger i snitt siste 4 uker på cirka 6,4 % av de totale smittetilfellene, opp fra 1,4 % fra forrige risikovurdering 16. juni. Andelen var i uke 23 på 12 % på grunn av et pågående utbrudd.

– Godt smittevernarbeid i kommunene kan bidra til å forsinke spredningen av denne varianten i Norge og bringe eventuelle utbrudd under kontroll. God vaksinasjonsdekning bidrar, skriver direktør Camilla Stoltenberg i FHI i pressemeldingen.

Stoltenberg mener likevel deltavarianten utgjør en ny og viktig utfordring som krever nøye overvåkning, nøye vurdering av tiltaksnivå og god etterlevelse av tiltak.

– Etter hvert som en stadig større andel av befolkningen er vaksinert, synker faren for at delta skal kunne bringe epidemien i Norge ut av kontroll, Stoltenberg.

Høy beskyttelse etter bare én dose

Beskyttelsen mot alvorlig sykdom med deltavarianten er høy allerede etter én vaksinedose. Det ser likevel ut til at beskyttelsen er noe mindre enn mot alphavarianten.

– De med størst risiko for alvorlig forløp av covid-19 er nå i stor grad fullvaksinert i Norge, og dette gjør at vi er bedre rustet mot delta enn vi var mot Alfa-varianten, sier Stoltenberg.

Rapporten konkluderer med at vaksinasjon hjelper å holde denne varianten under kontroll. De peker på at varianten etter å ha vært til stede i det sentrale Østlandet siden mai, ikke har klart å gi noen økning av epidemien der.

Dominerer snart hele verden

Delta er nå allerede utbredt i Storbritannia og i flere land i Europa. Den er i ferd med å ta over som dominerende variant over hele verden, ifølge rapporten. Instituttet mener det er sannsynlig at spredningen vil øke med mer reisevirksomhet.

– Etter hvert som delta blir dominerende rundt i verden, er det delta som smittede reisende vil ha med seg. Etter hvert vil de fleste importerte tilfeller være delta. Det er sannsynlig at dette vil skje de neste ukene, står det i rapporten.

Konsekvensene av import er avhengige av hvor mange deltasmittede reisende som ikke fanges opp av innreisetiltak.