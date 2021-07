REHABILITERING: Ingebjørg Lirhus under rehabilitering etter operasjon og skade. Foto: Ina Brekke

80-åring på sykehus etter pasientreise: − Skremmende

Flere eldre har klaget på Christiania Taxi, som kjører pasientreiser på Vestlandet. Ingebjørg Lirhus (80) ble innlagt på sykehus med mulig hjernerystelse etter taxitur.

Av Amna Iqbal

De siste ukene har debatten om pasientreiser tatt full fyr på Vestlandet.

Etter at taxiselskapet Christiania Taxi tok over pasientreiser i regi av Helse Bergen for Voss taxi i februar 2020, har det kommet flere klager fra frustrerte eldre. Det skriver Avisa Hordaland.

Fredag skal det holdes et politisk møte på Voss der politikere, pårørende og virksomheten skal forsøke å rydde opp i problemene.

– Det er et politisk ansvar, sier helsepolitisk talsperson for Sp, Kjersti Toppe, til VG.

Driftssjef Daniel Velle ved Christiania Taxi Bergen sier til VG at det har vært et par alvorlige avvik:

– Vi har beklaget disse og tatt grep for å unngå lignende avvik.

(Les hele svaret fra Christiania Taxi lenger ned i saken.)

– Skremmende

80 år gamle Ingebjørg Lirhus ble kjørt hjem fra sykehuset av taxiselskapet Christiania Taxi to ganger, forteller hun til VG.

Begge gangene endte ifølge henne med skader.

– Det var skremmende.

Idet sjåføren skulle hjelpe henne inn i bilen under den første turen, slapp han henne for tidlig og hun falt rett i bakken, forteller Lirhus.

– Jeg ble veldig sjokkert, sier hun.

– Fikk du noen skader da det skjedde?

– Ja, jeg skadet ankelen og kneet. Jeg ble innlagt på kirurgisk avdeling i fire dager for en grundig sjekk, sier hun.

Lirhus forteller at det heldigvis ikke var en varig skade.

VG har tidligere fortalt om Ellen Marie Midttun, som måtte ligge på gulvet uten setebeltet fra Bergen til Voss i juni.

Mistanke om hjernerystelse etter taxitur

Tidlig i juni ble Lirhus igjen hentet av Christiania Taxi. Denne gangen ble hun hentet av en minibuss, som skulle kjøre henne hjem.

I det bussen begynte å kjøre, skal rullestolen ha vippet bakover.

– Hodet mitt stanget bak i gulvet, sier hun.

Hun følte seg litt borte i det hun slo hodet, forteller hun.

Da hun først ble bevisst på hva som hadde skjedd, hadde hun fortsatt ikke fått hjelp av sjåføren, forklarer hun.

– Jeg lå der nede en stund. Jeg skrek og gråt, og det tok noen minutter før sjåføren merket at det hadde skjedd noe med meg, forteller hun.

Sjåføren ble usikker på hvor han skulle kjøre henne, men tok henne med til sykehuset, forklarer hun.

– Der var jeg innlagt i omtrent to dager på grunn av mistanke om hjernerystelse, sier Lirhus.

– Heldigvis var det ikke noe alvorlig, sier hun.

– Tok du Christiania Taxi hjem igjen da du ble skrevet ut av sykehuset?

– Nei, dem tør jeg ikke å ta lenger. Jeg ble kjørt hjem av Voss Taxi, sier hun.

80-åringen håper at Voss taxi tar over pasientreisene igjen, forteller hun.

Kjersti Toppe: – Det er et politisk ansvar

PASIENTREISER: Kjersti Toppe, stortingsrepresentant for Senterpartiet sier at siden Christiania Taxi har tatt over pasientreisene i Voss har det vært stor misnøye og mange klager til bedriften. Foto: Odin Jæger

Kjersti Toppe, førstekandidat for Senterpartiet i Hordaland, skal sammen med drosjevirksomhetene og de pårørende, diskutere hvordan pasientreisene i Voss kan bli bedre under møtet på Voss fredag.

– Det er et politisk ansvar, sier Toppe.

– Det er viktig å ta dette alvorlig. Vi ser at dette er et problem på nasjonalt nivå, og ikke bare på Voss, legger hun til.

Tidlig i juli stilte hun spørsmål til helse- og omsorgsminister Bent Høie (Høyre) om han vil kreve en ekstern gjennomgang av pasientreise-ordningen til Helse Bergen.

Dette ble gjort for å se om Helse Bergen og Christiania Taxi sin kontrakt blir avsluttet.

I sitt svar til Toppe skriver Høie at det er mange involverte i en pasientreise og feil kan oppstå flere steder.

– Er du fornøyd med tilbakemeldingen Bent Høie har gitt deg?

– Nei, det er jeg absolutt ikke, sier hun.

Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med hendelsen til Ingebjørg Lirhus, forklarer statssekretærer Anne Grethe Erlandsen.

– Denne turen skulle ikke vært gjennomført når forholdene ikke lå til rette for god og trygg transport, sier hun.

– Vi forventer at Helse Bergen følger opp for å sikre befolkningen i deres opptaksområde et forsvarlig tjenestetilbud.

Helse Bergen: – Vi er veldig lei oss

Helse Bergen sier at dette er hendelser de tar svært alvorlig, og de beklager den belastningen disse turene har vært for pasienten.

– Vi er veldig lei oss, sier divisjonsdirektør ved Helse Bergen, Askjell Utaaker.

– Sammen med sykehusinnkjøp HF som følger opp kontraktene på vegne av Helse Bergen HF, har vi tett dialog og gjennomgang av alle meldte avvik, forteller han.

– Vi jobber tett opp mot disse avvikene slik at slike hendelser ikke skal gjenta seg i fremtiden, sier Utaaker.

SKEPTISK: Ingebjørg Lirhus tør ikke å benytte seg av reisen med Christiania Taxi, og håper på at Voss Taxi vil ta over pasientreisene i området. Foto: Ina Brekke

Ifølge en oversikt Avisa Hordaland har fått fra helse Bergen, har det kommet 126 klager på taxiselskapet, Christiania Taxi, siden februar i fjor.

Christiania Taxi vant anbudsprosessen mot Voss Taxi, som hadde ansvaret for pasientreiser før februar 2020.

Ifølge avisen Hordaland er det ikke registrert klager på Voss Taxi i perioden de hadde ansvaret

– Det er klart at man stiller spørsmål ved hvordan virksomheten jobber, når de ikke vet hvordan de skal ta vare på eldre pasienter som reiser med dem, sier Ingebjørg Lirhus datter Anita Brekke til VG.

Christiania Taxi: Har tatt grep for å unngå avvik

Driftssjef Daniel Velle ved Christiania Taxi Bergen sier til VG at Driftssjefen forteller også at de ikke er kjent med møtet førstkommende fredag.

– For øvrig ønsker vi ikke å delta i noe diskusjon om hvordan pasientreiser skal organiseres og hvorvidt lokale eller regionale aktører skal favoriseres eller utelukkes, sier han.

– Hva syns du om at noen av de pårørende ønsker Voss Taxi tilbake for pasientreiser?

– Det er litt misvisende å sammenligne oss med Voss Taxi. Det var ikke en pandemi og pålagt karantene ved mistanke om smitte for sjåførene da de i 2019 hadde avtalen, sier han.

– Våre sjåfører har gjort en ekstra innsats under coronapandemien. Det er uheldig at enkelte sjåfører i vårt korps har svekket omdømmet til alle sjåfører, legger han til.

FRISK: Til tross for turer som har vært skremmende for Ingebjørg, er hun glad for at hun ikke har blitt påført noen alvorlige skader. Foto: Ina Brekke

– Veldig tragisk

Hendelsene har vært en stor belastning for Lirhus og familien, forteller barnebarnet Ina Brekke til VG.

– Det er veldig tragisk at sånne ting skjer, sier hun.

– Det er nok nå, og det er viktig at pasientreiser blir tatt på alvor.

Ingebjørg Lirhus datter Anita Brekke er skuffet over Helse Bergen, og mener det virker som om pasientene ikke blir tatt på alvor.

– Det virer som økonomi er viktigere enn helse til de sårbare i samfunnet vårt som er avhengig å komme seg trygt fra et sted til et annet.