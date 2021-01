KALDT: Den siste uken har målestokken krøpet ned under 20 kuldegrader flere steder på Østlandet. Ava (9) og pappa Brede Aardalen har reist til isen ved Kadettangen i Sandvika for å spille hockey. Foto: Odin Jæger, VG

Kuldebølgen fortsetter på Østlandet: − En helt annen vinter enn det vi hadde i fjor

SANDVIKA, BÆRUM (VG) Ava (9) og faren Brede Aardalen er blant dem som har tatt turen for å stå på skøyter ute i vinterkulden, som ifølge meteorologene kommer til å vedvare på Østlandet i tiden fremover.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Vi som elsker å gå på skøyter, vi elsker også dette været, sier Brede Aardalen.

Han slår en pasning til datteren Ava på ni år, som tar imot hockeypucken noen meter unna. Det skjærer i det frosne underlaget idet skøytene deres beveger seg over isen.

les også Nå snur været i Sør-Norge: – Kan bli skikkelig drittvær

VG møter dem ved Kadettangen i Sandvika lørdag ettermiddag, hvor tilsynelatende flere hundre mennesker har trosset vinterkulden for å stå på skøyter over Oslofjorden.

Gradestokken peker på rundt ti minusgrader.

Brede Aardalen og datteren forteller at de egentlig bor på Nordstrand, men at de har reist vestover på jakt etter bedre isforhold enn hjemme.

– Så da tok vi turen hit for å spille hockey, sier faren.

SKØYTER: En drøss med mennesker skøyter over Oslofjorden ved Kadettangen i Sandvika lørdag ettermiddag. Foto: Odin Jæger

Den siste uken har Østlandet vært preget av kaldt vær, og enkelte steder har temperaturene ligget på mellom −20 og −30 grader om nettene, ifølge Meteorologisk institutt.

– Det ser ut som det kommer til å vedvare med kaldt vær og lange perioder med sol i tiden fremover, og på Østlandet kommer dette til å fortsette i minst én uke til, sier vakthavende meteorolog Martin Granerød.

Lavtrykk fra Russland

Meteorologen forklarer at kuldebølgen kommer fra et lavtrykk som har beveget seg sørvestover fra Russland.

– Vanligvis, når vi har veldig kaldt vær, så kommer det av at vi har et høytrykk som pøser på med kald luft fra Sibir, men nå kommer luftmassene mer nordfra, sier han.

I tillegg har Østlandet ligger i le for lavtrykket med mildere vær og nedbør som har truffet Vestlandet og lenger ned i Europa, noe som har medført oppholdsvær og sol, men også laver temperaturer enkelte steder.

– Det er en helt annen vinter enn det vi hadde i fjor, sier Granerød.

På den lyse siden spår meteorologen at skiføret kommer til å være bra på Østlandet i tiden fremover med oppholdsvær, og han trekker frem at det tross alt ikke er noe spesielt oppsiktsvekkende med at det er kaldt om vinteren.

– Noen vintre blir varme, og noen vintre blir kaldere med minusgrader i flere uker, sier Granerød.

– Det går bra at det er kaldt

Mor Yan Chen og far Yuxiu Ju er også ute på isen i Sandvika sammen med barna Helena Ruoxi Ju og Emily Qingran Ju.

– Det er deilig å komme ut og ikke være inne, og så er det viktig med mosjon, sier mor Yan Chen.

De er bosatt i nærområdet i Bærum, men dette er første gangen de står på skøyter her sammen. Kulden skremmer dem imidlertid heller ikke så lenge himmelen er skyfri.

– Det går bra at det er kaldt så lenge det er sol, forteller moren.

SKØYTEDEBUT: Yan Chen, Yuxiu Ju, Helena Ruoxi Ju og Emily Qingran Ju står på skøyter for første gang. Foto: Odin Jæger, VG

Meteorolog Granerød trekker også frem at forholdene er gode for å begi seg ut av døren den neste uken, og kommer samtidig med denne oppfordringen:

– Først og fremst får man nyte at det er fint og flott og kaldt vær, og så må man ta hensyn ved at man kler seg godt og har på solbriller i solen, sier han.