Oslo vurderer lokale tiltak: − Har vært tydelig på at vi ikke kan ha så strenge tiltak over tid

Onsdag trer nye tiltak i kraft i østlandskommunene. Oslobyrådet vil vurdere lokale tiltak tidlig neste uke, opplyser Raymond Johansen lørdag.

Siden lørdag 23. januar har Oslo vært omfattet av regjeringens strenge tiltak for å hindre spredningen av den britiske virusvarianten på Østlandet etter utbruddet i Nordre Follo.

Oslo hadde allerede strenge coronarestriksjoner, som fra før innebar skjenkestopp og en maksgrense på totalt ti personer i private sammenkomster.

Kommunen varsler lørdag at de vil gjøre en vurdering av hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo tidlig neste uke. Det skjer etter at regjeringen lanserte lettelser i tiltakene for flere kommuner på Østlandet.

– Jeg har vært tydelig på at vi ikke kan ha så strenge tiltak over tid som vi har hatt den siste uka, bare for å være på den sikre siden. Det gjelder spesielt når barn og unge rammes, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Regjeringens lettelser vil gjelde fra 3. februar, og byrådet opplyser om at de vil komme tilbake til hvilke tiltak som skal gjelde i Oslo fra denne datoen.

Dersom kommunen ikke innfører lokale tiltak som er strengere enn de regjeringen har lagt frem, vil regjeringens tiltak gjelde for Oslo fra onsdag.

«Ring 1»-tiltak

Oslo kommune tilhører det regjeringen kaller «ring 1»-kommuner. Dette er kommunene myndighetene anser for å være mest berørt av utbruddet av den britiske coronavarianten i Nordre Follo.

Dette er regjeringens lettelser i «ring 1»-kommuner fra 3. februar:

Enkeltstående butikker kan åpne.

Serveringssteder kan åpne igjen.

Bibliotek kan åpne.

Barn og unge kan igjen drive idretts- og fritidsaktiviteter.

Barn og unge kan ha svømmetrening og svømmeundervisning.

Private besøk i hjemmet frarådes ikke lenger

Den siste uken har butikker måttet holde stengt, med unntak av matbutikker og apoteker. Serveringssteder har også måttet stenge, men har kunnet selge mat og drikke som take-away.

Besøk i hjemmet har vært frarådet, og idretts- og fritidsaktiviteter for barn og unge har vært satt på vent.

Dette er regjeringens tiltak for «ring 1»-kommuner som gjelder fra 3. februar – med mindre kommunen har strengere tiltak lokalt: Skole og undervisning Gult tiltaksnivå i tråd med trafikklysmodellen gjelder for skoler og barnehager som for resten av landet.

Det må gjøres lokale vurderinger i tråd med smittesituasjonen, det vil si at kommunen som smittevernmyndighet kan beslutte rødt nivå der det er nødvendig ut fra en smittevernfaglig vurdering

Lokalene ved høyere utdanning og voksenopplæring holdes stengt for studenter og elever.

Lokaler kan åpnes for studenter som er avhengig av å utføre forsøk eller ferdighetstrening som ikke kan gjennomføres digitalt. Arrangementer Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute, med unntak av begravelser og bisettelser.

Digitale arrangementer med maksimalt fem personer til stede, i tillegg til nødvendig produksjonspersonell, er tillatt. Idretts- og fritidsaktiviteter Breddeidrett og annen organisert idretts- og fritidsaktivitet for voksne er ikke tillatt.

Offentlige steder og virksomheter der det foregår organiserte kultur-, idretts- og fritidsaktiviteter, kan holde åpent for barn og unge under 20 år, utendørs aktivitet for voksne og organisert trening for toppidrettsutøvere. Arbeidsplasser Påbud om hjemmekontor for alle som kan. Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra, så langt det er praktisk mulig. Butikker Enkeltstående butikker kan åpne. Kjøpesentre og varehus skal fremdeles holde stengt i ring 1, med unntak for enkelte bedrifter som matbutikker, apotek, Vinmonopolet osv.

Butikker kan holde åpent for avhenting av forhåndsbetalte bestilte varer, når utlevering kan skje på smittevernfaglig forsvarlig vis. Serveringssteder Fortsatt skjenkestopp. Stenginger Treningssentre

Fornøyelsesparker, bingohaller, spillehaller, lekeland, bowlinghaller og tilsvarende steder der det pågår underholdnings- og fritidsaktiviteter

Museer

Kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder

Andre offentlige steder og virksomheter der det foregår kultur-, underholdnings- eller fritidsaktiviteter som samler mennesker innendørs. Munnbind Når det ikke er mulig å holde minst én meters avstand skal det brukes munnbind.

Det skal brukes munnbind på offentlige steder.

Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for ansatte på steder hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand fra besøkende.

Passasjerer skal bruke munnbind i taxi. Plikten til å bruke munnbind gjelder tilsvarende for sjåfør når det er passasjer i taxien.

Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke for barn under 12 år, eller for de som av medisinske eller andre årsaker ikke kan bruke munnbind. Vis mer

