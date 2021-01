Foto: Jil Yngland

Vinmonopolet om åpningen: − Tror dette bidrar til redusert smittespredning

Nå snur regjeringen: Vinmonopol-butikkene i Oslo og Follo-regionen, som ble stengt på grunn av utbrudd av det muterte viruset, åpner igjen. Vinmonopolet tror dette er lurt.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Søndag kveld varslet helseminister Bent Høie at Vinmonopol-butikker i ti kommuner som nylig ble stengt, åpner igjen.

– Vi tar regjeringens vedtak om å gjenåpne Vinmonopolet i Oslo og Follo-regionen til etterretning, vi tror dette bidrar til redusert mobilitet og smittespredning i samfunnet, sier Elisabeth Hunter, administrerende direktør i Vinmonopolet til VG.

Vinmonopolet tar oppgaven og ansvaret på stort ansvar, forklarer Hunter.

– Vårt samfunnsoppdrag er ansvarlig salg av alkoholholdig drikkevare - inkludert effektivt smittevern.

Lang polkø

Før utsalgsstedene stengte klokken tolv lørdag, ble det meldt om lange køer utenfor en rekke vinmonopol. VG fikk meldinger om lange køer ved en rekke pol som ligger utenfor tiltakssonen.

Denne lørdagen hadde polet 142.000 kunder - 19.000 flere enn forrige lørdag.

Ordfører i Bærum, Lisbeth Hammer Krog (H), uttrykte bekymring:

– Vi ser situasjonen som svært bekymringsfull. Vi ønsker samordnede tiltak fra nasjonale myndigheter, også for nabo til nabokommunene.

– Folk reiser lenger

Helsedirektoratet anbefalte søndag kveld at Vinmonopolenes utsalg gjenåpnes.

– Vårt råd, etter å ha tatt en ny vurdering av det, også i lys av det som skjedde i helgen, er at vi kan få et problem med at folk reiser lenger og lenger ut for å komme til et Vinmonopol, dersom det er stengt, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad.

Vinmonopolet har siden 12. mars i fjor hatt fullt fokus på smittevern, sier administrerende dirketør Hunter.

– Vi slipper inn et begrenset antall kunder samtidig slik at det alltid er god avstand i våre butikker.