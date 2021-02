Idas kamp rører tusenvis Ida Øye Bjørkvold (27) var bare 23 år da hun fikk påvist kreft i livmorhalsen. – Alt begynte med at jeg hadde skikkelig blødninger. I starten trodde jeg det var forlenget mensen, men det stoppet ikke. Maren Olava Ask Hütt Av Publisert 02. februar, kl. 19:48 Privat Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Den tunge kreftkampen: Nå har Ida fått nytt håp

Hvert år får over 300 norske kvinner påvist livmorhalskreft. I 2017 var Gjøvik-jenta Ida en av dem.

Foto: Privat

I januar for tre år siden drar Ida til legen på grunn av blødninger som ikke gir seg.

– Jeg fikk beskjed om at det sikkert var hormonforstyrrelser. Jeg var jo altfor ung til å ha livmorhalskreft, forteller hun.

Etter to uker uten bedring, drar hun igjen ned til legen. Nok en gang blir hun sendt hjem, denne gangen med nye p-piller, og beskjed om at dette ikke er noe farlig, forteller hun.

I Norge anbefales kvinner å ta celleprøve hvert tredje år fra de fyller 25 år. Grunnen til at man ikke anbefales å ta det tidligere, er at man kan ha forbigående celleforandringer og HPV-infeksjoner som går over av seg selv, forklarer Andrea Birketvedt som er lege og klinikksjef i Maja.no.

– Det kan ta 10 til 15 år fra HPV-smitte til kreft oppstår, og derfor starter man med screening fra man er 25. Hvis celleforandringene fortsetter å utvikle seg, kan man oppdage og behandle disse.

Andrea Birketvedt, lege og klinikksjef i Maja.no Foto: Anton Soggiu

Svulst i livmorhalsen

Når Ida kommer hjem fra legebesøket, forteller hun foreldrene at hun ikke har kreft. De synes det er en god beskjed, men forstår ikke hvorfor hun sier det. Hadde hun vært bekymret for å ha kreft?

– Da fortalte jeg om blødningene, og at jeg hadde vært hos legen.

De blir enige om å bestille en time hos gynekolog for å være sikre på at alt gikk fint.

– Jeg bestilte time på en dag jeg hadde fri. Det hastet jo ikke så mye, tenkte jeg.

Ida har tidligere fortalt historien sin til KK.

Idas instagramkonto @kreftutenfilter følges av nesten 14.000. Foto: Skjermbilde

Én måned etter første legebesøk, sitter Ida hos gynekologen og forteller om blødningene. Allerede før undersøkelsen, spør han om Ida har noen å støtte seg til fremover. Sjekken tar bare noen minutter.

– Så sier gynekologen at han har én god, og én dårlig nyhet til meg.

Den gode nyheten er at Ida har veldig fine eggstokker. Den dårlig er at hun har en stor, blødende svulst i livmorhalsen.

– Etter det gikk alt veldig fort. Allerede samme uke tok jeg gastroskopi og ble sjekket for spredning til tarmen.

Foto: Privat

Første behandling

Så begynner behandlingen. I tiden fremover blir det en kamp å få i seg mat. Noen dager spiser ikke Ida mer enn et par bokstavkjeks.

– Og da kunne det være en seier å spise en M, ikke bare en I, forklarer hun.

Med intravenøs næring og enorm vilje, går det på et vis. Etter 2,5 måned som pasient på Radiumhospitalet i Oslo, reiser Ida hjem til Gjøvik.

Så skal hverdagen begynne igjen.

– Jeg trodde jeg kunne gå tilbake til den hverdagen jeg hadde hatt før, men det var feil. Jeg fant aldri helt meg selv igjen.

25 år

Etter et halvt år kjenner hun igjen på ubehag. Denne gangen går ting raskere.

7. mars får hun for andre gang beskjed om at hun har kreft i livmorhalsen. Dagen etter fyller hun 25 år.

Livmorhalskreft er den vanligste kreftsykdommen hos unge kvinner. Hvert år blir det påvist hos rundt seks personer under 25 år.

Ifølge Kreftforeningen er årsaken til livmorhalskreft i 99 % av tilfellene, langvarig infeksjon med HPV. Idas kreft skiller seg ut. Hun har ikke den vanlige typen livmorhalskreft, men en krefttype som vanligvis sitter i selve livmoren.

Selv om man ikke kalles inn til celleprøve før man er 25 år, understreker leder for Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret, Ameli Tropé, viktigheten av å sjekke hvis man har symptomer. Hun mener leger også skal undersøke kvinner under 25 år.

– Da er ikke alltid celleprøve det riktige, men man skal alltid gjøre en gynekologisk undersøkelse.

Hvilke symptomene du har, og om du for eksempel er seksuelt aktiv, er avgjørende for prosessen, forklarer Birketvedt i Maja.no.

Leder for Livmorhalsprogrammet i Kreftregisteret, Ameli Tropé. Foto: Kreftregisteret

Birketvedt og Tropé kommer med følgende råd for å forebygge livmorhalskreft:

Bruk kondom

Det reduserer risikoen for å bli smittet med HPV. HPV er en kjønnssykdom, og det Det reduserer risikoen for å bli smittet med HPV. HPV er en kjønnssykdom, og det anslås at 70 % av seksuelt aktive smittes i løpet av livet. Det er viktig å legge til at kondom ikke alltid kan beskytte godt nok mot HPV.

Ikke bruk røyk

Studier viser at røyk øker risiko for langvarig HPV-infeksjon, og dermed også celleforandringer og kreft.

Ta vaksine

HPV-vaksinen beskytter mot de to typene HPV som forårsaker mest livmorhalskreft. Siden vaksinen ikke dekker alle HPV-virustyper som kan forårsake kreft er det viktig at man også tar livmorhalsprøve.

Følg Livmorhalsprogrammet

Dette er programmet for alle norske kvinner mellom 25 og 69, som har som formål å oppdage alvorlige celleforandringer før de utvikler seg til kreft .

Ta kontakt med legen om du har symptomer

Blødninger etter samleie, blod i utfloden, unormale mellomblødninger, eller nylige, sterke smerter i korsryggen er symptomer som bør sjekkes.

Foto: Privat

Andre behandling

Idas kreft i livmorhalsen skyldes ikke HPV-viruset. Derfor er hun opptatt av at man i tillegg til å ta vaksinen, må få gjennomført en gynekologisk undersøkelse.

Første gang hun oppsøkte lege opplevde hun å ikke bli tatt på alvor. I dét hun fyller 25, får hun for andre gang fått påvist kreft, og beskjed om at hun sannsynligvis ikke kan bli frisk.

– Jeg var forberedt på tilbakefall, men ikke på å aldri skulle bli frisk igjen. Jeg har tenkt «ikke faen om det er sant».

Etter behandlingene omtaler legene kreften til Ida som en slags «bobleplast av svulster», hvor kuren fungerte på noe – ikke alt. Men kreften har faktisk blitt bedre, og i nesten to år holdes den i sjakk.

Foto: Privat

Tilbake på «scratch»

Nå i januar får Ida nok et tilbakefall. Fire år etter første legetime er hun tilbake på «scratch», og får kun tilbudt smertelindrende behandling. Det er lite håp om livsforlengende effekt.

Men Ida vil ikke akseptere det, og oppsøker en privat klinikk.

– Man blir jo desperat etter løsninger, forklarer hun.

Den private klinikken bruker immunterapi som behandlingsmetode. Det er godkjent i flere land, men foreløpig ikke i Norge.

– De kan ikke love meg noe der heller, men det finnes noen solskinnshistorier.

Det er et lite håp om å bli frisk, men det koster. Hvis behandlingen fungerer, vil den til sammen koste 2,4 millioner kroner, som må dekkes av Ida selv.

Derfor har venner av Ida opprettet en innsamlingsaksjon. På kort tid spredte den seg, og rundet 1,1 millioner kroner.

– Jeg er så takknemlig ut av en annen verden, det finnes ikke ord.

Uavklart

Fire dager etter at pengene begynner å strømme inn, kommer det en beskjed som endrer situasjonen.

– Radiumhospitalet har en studie jeg kanskje kan få plass på. Det er 100 % gode nyheter, men da jeg fikk beskjeden gikk jeg litt i krise. Da hadde det blitt samlet inn en million kroner til immunterapi. Jeg følte at hver eneste krone var svindlet.

Nå er det ikke lenger avklart hvilken behandling hun skal ha.

Fra Idas instagramkonto @kreftutenfilter Foto: Skjermbilde

For Bjørkvold er det viktig å få frem at hun ikke ser på pengene som er samlet inn som sine.

– Dette penger som er gitt til immunterapi og annen privat behandling, forklarer hun.

Dersom hun ikke må bruke pengene til egen behandling, vil de gå videre til mennesker i samme situasjon som henne.

Kjemper for å bli frisk

Starten på det nye året har bydd på opp- og nedturer for Ida.

– Jeg har levd tre år i visshet om at jeg ikke kan bli frisk, og plutselig står jeg med to mulige utveier. Sjansen er minimal, men for meg er det den største jeg har hatt på tre år.

Foto: Privat

Nå kjemper hun ikke lenger bare for å holde kreften i sjakk. Hun kjemper for å bli frisk.

– Jeg tror ikke det har gått helt innover meg. Det er ganske godt. Og ganske skummelt.

Midt i det hele føler hun at hun har bevist én ting for seg selv:

– Jeg elsker å leve.