BEGJÆRT FENGSLET: 16-åringen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

PST: Terrorsiktet nekter avhør

Dagen etter at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) fikk «urovekkende» informasjon om en 16 år gammel gutt i Oslo - gikk de til aksjon og pågrep ham.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Nå er 16-åringen med syrisk bakgrunn siktet for terrorforberedelser. Han nekter straffskyld.

– Vi fikk informasjon fra den forebyggende enheten i PST på onsdag som gjorde at vi valgte å aksjonere raskt, sier politiadvokat Thomas Blom i PST.

Dagen etter, altså torsdag, ble den unge syreren pågrepet i Oslo. Informasjonen som ble gitt påtaleenheten beskrives som «urovekkende». Pågripelsen skjedde uten dramatikk, ifølge sikkerhetstjenesten.

– Vi er i en innledende fase av etterforskningen. Vi har pågrepet og ransaket. Det har blitt gjort både databeslag og fysiske beslag, som nå vil bli gjennomgått. Det vil ta tid, sier politiadvokaten.

Fredag ettermiddag ble den siktede 16-åringen fremstilt for varetektsfengsling i Oslo tingrett. Rettsmøtet ble holdt for lukkede dører av hensyn til at siktedes unge alder og bevisforspillelsesfare.

– Vi har bedt om to ukers varetektsfengsling med brev- og besøkskontroll, sier Blom.

– Har han blitt avhørt?

– Han har så langt ikke ønsket å forklare seg for politiet, svarer politiadvokaten.

FORSVARER: Andreas Berg Fevang før fredagens fengslingsmøtet i Oslo tingrett. Foto: NTB

PST ønsker ikke å svare på spørsmål om siktedes eventuelle bånd til andre islamister i Norge eller om de ser for seg ytterligere pågripelser.

Politiadvokaten bekrefter imidlertid VGs opplysninger om at 16-åringens terrorforberedelser var rettet mot Norge.

16-åringens forsvarer, advokat Andreas Berg Fevang, forteller at klienten nekter straffskyld og begjærer seg løslatt.

– Vi mener fengsling er uforholdsmessig i hans unge alder, sier Fevang til VG.

Han ønsker ikke å kommentere saken ytterligere eller svare på spørsmål om hvorfor klienten så langt ikke vil forklare seg til politiet.

16-åringen er siktet for brudd på straffeloven 131 ledd 3 som handler om forberedelser til terror, opplyser Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen til VG.

Gutten er syrisk statsborger.

Ifølge VGs opplysninger mener PST at 16-åringen er IS-sympatisør. Han skal ha kommet til Norge fra Syria gjennom familiegjenforening.

Ifølge VGs opplysninger utelukker ikke PST flere pågripelser i saken.

I PSTs trusselvurdering for 2020 trekkes terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi, som en av de mest alvorlige truslene mot landet. Trusselvurderingen for 2021 legges frem mandag.