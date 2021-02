BEGJÆRT FENGSLET: 16-åringen fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag. Foto: Espen Sjølingstad Hoen

Opplysninger til VG: PST mener 16-åring planla terror i Norge

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener den terrorsiktede 16-åringen er en IS-sympatisør som kom fra Syria på familiegjenforening – og at han planla terror i Norge. Gutten nekter straffskyld.

Det får VG opplyst.

16-åringen ble pågrepet av PST torsdag og fremstilles for varetektsfengsling i Oslo tingrett fredag klokken 13.

En av sikkerhetstjenestens mistanker er at terrorforberedelsene var rettet mot Norge, men dette blir en del av den videre etterforskningen, får VG opplyst.

16-åringen er siktet for brudd på straffeloven 131 ledd 3 som handler om forberedelser til terror, opplyser Seniorrådgiver i PST, Martin Bernsen til VG.

Gutten er syrisk statsborger.

Ifølge VGs opplysninger mener PST at 16-åringen er IS-sympatisør. Han skal ha kommet til Norge fra Syria gjennom familiegjenforening.

Han erkjenner ikke straffskyld og vil begjære seg løslatt.

– Vi mener fengsling er uforholdsmessig i hans unge alder, sier hans forsvarer Andreas Berg Fevang til VG.

PST har varslet at de vil begjære at fengslingsmøtet går for lukkede dører.

– Har dere funnet koblinger til andre kjente islamister i Norge i denne saken?

– Vi har ikke anledning til å kommentere dette nå, blant annet av hensyn til den videre etterforskningen, sier Bernsen.

I PSTs trusselvurdering for 2020 trekkes terrorangrep utført av enkeltpersoner motivert av høyreekstrem eller ekstrem islamistisk ideologi, som en av de mest alvorlige truslene mot landet. Trusselvurderingen for 2021 legges frem mandag.

