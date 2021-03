LEI: 16 år gamle Dang og Naif hadde sett fram til å begynne i 10. klasse, men så ble alt avlyst. Foto: Helge Mikalsen

– Dette året skulle vi skape minner for livet

På en fritidsklubb i Gamle Oslo bydel kom ungdommen til stengte dører tirsdag etter at byen strammer inn nok en gang

– Vi får ikke oppleve det alle 10. klassinger har opplevd før oss. Dette året skulle vi skape minner for livet, men vi får aldri året i 10. klasse tilbake. Coronaen har ødelagt alt, sier Dang Huynh (16).

VG møter han og kompisen Naif Jr. Mohammed (16) utenfor fritidsklubben på Jordal i Gamle Oslo der de pleier å henge på fritiden sin.

– Jeg føler corona har ødelagt hverdagen vår, sier Mohammed.

Guttene går begge i 10. klasse og hadde sett fram til å nyte det siste året på ungdomsskolen sammen, men slik ble det ikke.

Tirsdag la byrådet frem nye og strengere tiltak for Oslo kommune. Det er tredje innstramming siden nyttår, og unge i hovedstaden rammes nok en gang hardt.

– Med dagens situasjon er det dessverre umulig å skjerme barn og unge, sa Raymond Johansen på pressekonferansen.

Gledet seg til skoleball

Edin Krajisnik er teamleder i enhet for barne- og ungdomstiltak og har ansvaret for alle fritidsklubbene i Gamle Oslo. Han forteller at ungdommen er skuffet fordi det ikke er så lenge siden de åpnet igjen.

Nå må de altså stenge på nytt.

– Beskjeden om å stenge fritidsklubbene kom mens ungdommen var på skolen, så de kom hit etter skolen og ble møtt med stengte dører, sier Krajisnik.

Han sier ungdommen generelt har stor forståelse for hvorfor klubben må stenge, men at de begynner å bli veldig trette av det. I tillegg er fritidsklubben et viktig tiltak for ungdommen.

– De kommer hit fordi det er et trygt sted de kan være seg selv og bare henge med venner, og det er noe de savner, sier Krajisnik og legger til:

– Nå henger ungdommen rundt fritidsklubbene hvor det er gode uteområder med basketbane og sånt. Sånn sett er det mange vi fortsatt ser, men det er også mange vi ikke ser, og de må vi ikke glemme, sier han.

Fritidsklubbene har jobbet med kohorter helt siden november, og er vandt til å tenke annerledes.

– Vi har hatt utekontakter hele tiden, men nå som klubbene stenger tenkte vi at også klubbansatte skulle være mer ute hvor ungdommen er, sier Krajinik.

I tillegg jobber vi med å være på flere plattformer som Instagram og Facebook.

Bekymret for ungdommens psykiske helse

Huynh og Mohammad er bekymret for at dette kan påvirke ungdommens psykiske helse, noe de akkurat har pratet om på skolen.

– En kan bli ganske deprimert av å bare sitte hjemme hele tiden. Men vi merker at temaet psykisk helse har blitt viktigere i vennegjengen etter at coronaviruset kom, og det er jo bra, sier Huynh.

– Jeg kjenner flere ungdommer som føler seg deprimert av alt dette, legger han til.

I vennegjengen deres er de gode på å passe på hverandre, og de er gode på å spørre hverandre om hvordan det går.

– Jeg skal ikke miste håpet, og vi må bare fortsette «backe» hverandre, sier Mohammed.

Huynh er enig, men sier at han ikke orker å håpe mer.

– Jeg håper ikke så mye mer. Jeg har sluttet å ha forventinger, for jeg blir så skuffet hver gang ting blir avlyst, sier han.

UNGDOMMENS MANN: Edin Krajisnik leder alle fritidsklubbene i Gamle Oslo. Han prøver å være fysisk tilstede på klubbene så mye som mulig. Foto: Helge Mikalsen

Ber folk om å stå sammen

Selv om Mohammed føler at ungdomstida har blitt tatt i fra dem, opplever han samtidig at det er ungdommen som får skylda for at viruset sprer seg.

– Jeg føler at vi får mye av skylda fra storsamfunnet fordi det står at 16 åringer sprer smitte, men vi prøver bare å nyte ungdomstida, sier Mohammed.

– Men det er viktig at vi står sammen nå, istedenfor å splitte oss. Vi må slutte å «shame» noen hvis de blir smittet, legger han til.

Huynh er enig og sier at vi heller bør si «god bedring!» når noen blir smittet.

MÅ STENGE IGJEN: Til tross for at de har hatt strenge smittevernregler på fritidsklubbene i Oslo, må de nå stenge ned. Foto: Helge Mikalsen

Prater om depresjoner

Frode Da Costa-Lia er fotballtrener og leder for Christiania Ballklubb i Gamle Oslo bydel. Han forteller at det er et stort spekter når det kommer til hvordan ungdommen takler dette, men at en relativt stor gruppe han har møtt prater om depresjoner.

– Noen tar det helt fint, mens flere forteller meg om depresjoner og at det er idretten og fotballen som holder strukturene i livene deres, sier Da Costa-Lia.

Han beskriver også at flere ungdommer henger ute til sent på kvelden og at flere forteller at de presterer dårligere på skolen.

– Da jeg i dag fortalte at det ikke blir trening på noen uker nå var det flere som felte noen tårer, og det sier litt om hvor viktig idretten er for mange jenter og gutter, sier han.

FOTBALLTRENER: Frode Da Costa-Lia er bekymret for ungdommene nå som treningene blir avlyst. Foto: Privat

Frykter frafall

Da Costa-Lia sier at han frykter konsekvensene av denne nedstengingen kan være mer frafall.

– Det kan være at ungdommer kommer bort til ting de ikke skal, eller gjør det dårligere på skolen, noe som gir konsekvenser for livet videre. Dette er i tillegg til depresjon som igjen går utover skole og familie, sier han.

Han forteller også at ungdommene han trener fra Indre Oslo bor i trange boliger og sosial boliger.

– Flere har beskrevet hele situasjonen som ganske klaustrofobisk, avslutter han.