Derfor kan smittetallene eksplodere

De neste ukene vil gi svar på om dagens tiltak er nok i kampen mot de muterte virusvariantene.

Publisert: Nå nettopp

Fredag sa assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad at han frykter vi er på full fart inn i en tredje smittebølge.

Helseminister Bent Høie fulgte samme dag opp med å understreke hvor smittsom den nye britiske virusvarianten er.

– Vi frykter for liv og helse og overbelastning av helsetjenesten. For et år siden hadde vi ingen vaksiner, og så ikke slutten på pandemien. Nå ser vi slutten på pandemien, sa en alvorstynget Høie, og la til:

– Akkurat når, er vanskelig å si.

I tiden fremover blir det avgjørende å holde smittetallene på et nivå som gjør det mulig å spore smitten og som hindrer at sykehusene blir overbelastet.

– Dette er et kappløp mellom virus og vaksinering, sier UiO-professor og statistiker Arnoldo Frigessi.

I verste fall vil den britiske virusmutasjonen være så smittsom at det vi har gjort til nå ikke er nok.

Frigessi sitter i modelleringsgruppen til Folkehelseinstituttet (FHI). Det er denne gruppen som estimerer R-tallet, som sier hvor hurtig smitten sprer seg, og hvordan det kan påvirke den fremtidige smitteutviklingen.

– Det er viktig å forskyve toppen i sykehusinnleggelser så lenge som mulig. I løpet av 8 uker er kanskje nesten alle i risikogrupper vaksinert, sier han.

R-tallet er siden 8. februar estimert å være 1,33 – det høyeste estimatet siden mars 2020. Hvis vi ikke får dette tallet til å gå ned, vil smitten spre seg raskt.

– Om tre uker, 28. mars, vil Norge ha 13.000 aktivt smittede. Det er 60 prosent flere enn nå, sier Frigessi.

Det som gjør det hele enda mer nervepirrende er at man må vente én til to uker til før man ser effekten av tiltakene som ble innført i Oslo, hvor smittepresset er størst, i starten av mars.

Han understreker at den britiske virusvarianten ikke bare er mer smittsom, men også kan gi økt risiko for alvorlig sykdom.

– Hvis det fortsetter som nå, kommer vi til å se mange innleggelser. Mange eldre er vaksinert, så de er beskyttet. Men mange yngre bli syke og noen vil ha behov for sykehusinnleggelse.

Akkurat nå er 159 personer innlagt. Om tre uker kan det samme tallet være opp mot 400, hvis smittesituasjonen ikke endrer seg.

Frigessi øyner likevel et håp. En av modellene viser nemlig forsiktige tegn til at smittetallet R har begynt å gå ned.

– Det hadde vært fantastisk. Men om det fortsetter på samme nivå som nå, da er det et problem. Da kommer for mange til å være innlagt og for mange til å være smittet. Da klarer ikke smittesporerne å jobbe fort nok, og man klarer ikke å bryte smittekjedene.

Helsedirektør Bjørn Guldvog innrømmer at det er vanskelig å vite hvilket scenario man bør legge til grunn nå.

– Jeg håper at vi har mindre smitte i april enn nå, men det er også mulig at vi ligger på et høyere nivå enn nå, eller samme nivå som i dag, sier han.

Selv om smittetrykket er for høyt nå, er det foreløpig ingen katastrofe, ifølge helsedirektøren.

– Vi vil ikke tillate at vi kommer i en katastrofalt vanskelig situasjon. For å unngå det, kan det bety at vi må innføre nasjonale vedtak over større regioner, som Oslo og Viken, eller at vi må si at den nasjonale tiltakslisten må tas i bruk, sier Guldvog.

Det vil i så fall være en vanskelig avveining, ifølge Guldvog. Nasjonale tiltak vil være inngripende for alle kommuner.

Selv om tiltakene vil ha en effekt på smittetallene, vil det medføre mange negative sideeffekter.

Ett år etter at regjeringen innførte de mest inngripende tiltakene i fredstid, trues verden av smittsomme mutasjoner. Den britiske varianten er nå den dominerende i Norge.

– Situasjonen er alvorlig. Det er to prosesser som pågår samtidig nå: Den britiske varianten presser R-tallet opp, mens tiltakene presser R-tallet ned, fortsetter Arnoldo Frigessi.

Med et R-tall på 1,33, har vi et dårlig utgangspunkt.

R-tallet forteller hvor mange personer én person i gjennomsnitt smitter videre. For at pandemien skal dø ut, må R-tallet være under 1.

Et R-tall over 1 vil føre til eksponentiell vekst.

10 smittede personer smitter i snitt 6 andre, som igjen smitter 3-4 andre. Epidemien vil etter hvert dø ut. 10 smittede personer smitter i snitt 10 andre, som igjen smitter 10 andre. Kurven er flat. 10 smittede personer smitter i snitt 13 andre, som igjen smitter 17 andre. Det er eksponentiell vekst.

Grafikken tar ikke hensyn til immunitet etter gjennomgått infeksjon eller vaksinasjon. Immuniteten i den norske befolkningen generelt er trolig lav.

I siste modelleringsrapport anslår FHI at 137.000 har vært smittet siden starten av pandemien. Vaksineringen har heller ikke nådd de store delene av befolkningen.

R-tallet er ikke likt alle steder i landet. Det er smittespredningen i Oslo og Viken som driver det nasjonale R-tallet oppover, forteller Frigessi.

– Hvis du ser på Oslo er R-tallet enda høyere. Der er det 1,5. I Viken er det 1,2. Disse R-tallene er veldig høye, sier Frigessi.

For ikke mange uker siden, var kun 10 prosent av nye smittetilfeller på grunn av den britiske virusvarianten. I Oslo kan det nå være opp mot 80 til 90 prosent, ifølge Frigessi.

Hovedstaden har derfor sett seg nødt til å stramme inn tiltakene hele tre ganger – bare siden nyttår.

– Hvis du ser tilbake, ser du at hver gang man har satt i gang kontaktreduserende tiltak, har R-tallet gått ned, sier Frigessi.

Men det spørs om de er like effektive mot den britiske varianten. Det er mye som tyder på at strengere tiltak og virkemidler må til.

Til tross for nasjonale innstramminger, ring-tiltak og lokale forskrifter, har R-tallet steget fra 0,6 i januar til 1,33 i løpet av februar.

– R-tallet har holdt seg konstant de siste to ukene. Derfor er tiltakene fra januar sannsynligvis ikke nok til å bringe R under 1, sier Frigessi.

Situasjonen etter jul har likevel utviklet seg omtrent som Frigessi trodde.

– Etter jul skjønte vi at den britiske varianten var i landet, spørsmålet var når den ville dominere. Nå er vi der. Jeg trodde det ville ta fem eller seks uker, men det tok kanskje åtte uker. Det gikk litt saktere enn jeg trodde, det er bra!

Hvordan vil smittesituasjonen utvikle seg med det høye R-tallet?

– Søndag vil Norge ha omkring 8000 aktivt smittsomme personer. Neste søndag vil omkring 1400 personer bli smittet, ifølge Frigessi.

Disse inkluderer mørketallene. Under ser du hvordan FHIs statistikere har estimert smitteutviklingen fremover, basert på dagens R-tall på 1,33. Tallene i parentes viser konfidensintervallet, altså slingringsmonnet til det estimerte tallet.

Les mer om estimatene her Tallene er estimater. Aktivt smittede med 95 prosent sikkerhet trolig et sted mellom 4800 og 12.000. Nye smittetilfeller vil med 95 prosent sikkerhet trolig ligge mellom 800 og 2300 neste søndag. Om tre uker vil Norge med 95 prosent sikkerhet trolig ha et sted mellom 6500 og 24.000 aktivt smittede. Vis mer

Også antall innlagte på sykehus vil øke, dersom ikke tiltakene får presset R-tallet lenger ned.

– Disse tallene går fort opp på to uker. Det er fordi vi har et R-tall på 1,33 og veksten er eksponentiell. Vi vet ennå ikke om Oslos tiltak fra 2. mars vil ha god effekt. Det er vanskelig å vente og se, sier han.

Grunnen til at man ikke kan se effekten av tiltakene med en gang, er på grunn av tiden det går fra en person faktisk blir smittet til prøvesvaret er registrert.

I snitt tar det fire til syv dager fra man blir smittet, til man får symptomer. De fleste tester seg en til to dager etter de har fått symptomer – og det vil igjen ta en til to dager før prøven er analysert.

Dersom Helsedirektoratet ikke har tro på at smittesituasjonen kan håndteres regionalt, vil de anbefale regjeringen om å innføre alle tiltakene på Erna Solbergs liste.

– Er dagens tiltaksnivå tilstrekkelig for å snu trenden og få ned R-tallet i løpet av de neste ukene?

– Det kan være nok, men det er samtidig slik at det er avhengig av at kommunene løpende løfter tiltaksnivået om det oppstår smitteutbrudd, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Kommunene kan ikke vente og se når ting går i feil retning. De må være tidlig ute, ifølge helsedirektøren.

– Det er verdifullt å la kommunene holde i dette, slik at tiltakstrykket er stort der det er mye smitte, mens det er lavt der det er lite smitte. Samfunnsøkonomien vil tjene veldig på en slik tilnærming, sier han.

Guldvog peker på Holden-utvalgets rapport som understreker at det er gunstig for samfunnsøkonomien å innføre lokale tiltak, fremfor nasjonale.

– Det er også sånn at barn og unge er tjent med at det er lite tiltak i de kommunene med lite smitte. Vi ønsker å prøve ut dette, jeg har tro på at det kan fungere, og så har vi mulighet til å sette inn ytterligere tiltak hvis det ikke fungerer, sier helsedirektøren.