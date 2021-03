ENDRINGER: Neste uke kommer det nye nasjonale tiltak for å bremse coronasmitten i Norge, varsler helseminister Bent Høie. Foto: Helge Mikalsen, VG

Høie varsler endringer i nasjonale tiltak

Helseminister Bent Høie (H) er bekymret over at smitten øker veldig raskt, og varsler at det vil bli innført nye nasjonale tiltak i løpet av neste uke.

Høie har bedt Helsedirektoratet og FHI og å se på om de nasjonale tiltakene er tilstrekkelig, eller om vi trenger ytterligere tiltak for å få R-tallet under 1.

– Nå har vi et R-tall på 1,3. Det betyr at smitten øker veldig raskt. Hvis det får lov til å fortsette gjennom mars og april, så vil det få dramatiske konsekvenser for mange mennesker som blir alvorlig syke og må på sykehus. Helsetjenesten vår vil bli alvorlig overbelastet, sier han til NRK som omtalte saken først.

Til VG utdyper Høie at det har skjedd mye denne uken.

– Store kommuner innfører strenge tiltak, som i Oslo og Kristiansand og vestfoldkommunene. Det er gjort mye i forbindelse med utbruddene og jeg håper det vil ha god effekt, sier han.

Frykter mange alvorlig syke

Høie mener dette er nødvendig fordi smitten øker mye.

– Hvis dette får fortsette, vil vi til tross for vaksineringen få mange alvorlig syke og mange på sykehus i de gruppene som ikke er vaksinert. Dessverre er vi i den situasjonen.

Helseministeren viser til dataene fra Danmark som tyder på at det er økt risiko for innleggelse med de muterte virusvariantene.

– Er det mest nærliggende med nasjonale eller regionale tiltak?

– Både nasjonale og regionale skal vurderes. Vi har hatt ganske strenge tiltak nasjonalt og ønsker en vurdering av om vi bør forsterke de nasjonale tiltakene eller stramme inn regionalt. Om det vi gjør tidlig i neste uke ikke er nok, må vi vite hva som er neste steg.

Alvorlig situasjon

– Hvordan ser du på situasjonen nå?

– Den er alvorlig og kan ikke fortsette. I løpet av uker vil det kunne bli en situasjon med mange smittede og alvorlig syke.

– Hvordan ser det ut for påsken?

– Det er avhengig av hva vi klarer å få til de neste ukene. Det er fullt mulig å gå inn i påsken med bedre smittetall enn vi har nå. Men vi må være forberedt på at mars og april blir måneder med strenge tiltak. Klarer vi å holde kontroll, kan vi ta et viktig steg inn mot en normal hverdag i mai. Det er fint å tenke på. Selv om vi er lei, må vi holde ut.