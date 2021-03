GJENÅPNET: Viggo Kristiansen har sonet over 20 år i fengsel. Straffesaken mot ham er nå gjenåpnet. Foto: Fridtjof Nygaard

Viggo Kristiansen begjærer seg løslatt av Borgarting lagmannsrett

Viggo Kristiansen kommer til å be Borgarting lagmannsrett om å løslate ham fra fengselet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg sender ikke begjæringen før over helgen, men beslutningen er tatt. Nå vil vi be Borgarting lagmannsrett løslate Viggo Kristiansen, sier hans advokat Arvid Sjødin til VG.

Kristiansen ble i 2002 dømt til lovens strengeste straff, 21 års forvaring, for drapene på Lena Sløgedal Paulsen (10) og Stine Sofie Sørstrønen (8) i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

41-åringen begjærte seg løslatt av påtalemyndigheten for første gang da det 18. februar ble kjent at straffesaken mot ham ble gjenåpnet.

Statsadvokatene i Agder ønsket ikke å ta stilling til begjæringen, og mente det var en avgjørelse domstolen måtte ta. Siden har Oslo statsadvokatembeter overtatt påtaleansvaret i saken, og det ble i forrige uke også bestemt at Borgarting lagmannsrett skal ha ansvaret for behandlingen av den gjenåpnede straffesaken.

ADVOKAT: Arvid Sjødin har vært Kristiansens advokat i en årrekke, og har vært sentral i arbeidet med gjenåpningen av straffesaken. Foto: Marie von Krogh

Det er også de som nå må avgjøre om Kristiansen skal bli en fri mann eller ikke.

– Loven gir oss adgang til å prøve, og da er det naturlig at vi prøver oss. Han har sonet straffen, og burde vært ute for lenge siden. Han kunne ha begjært seg løslatt for lenge siden, men han ønsket først at han skulle få en positiv avgjørelse fra kommisjonen, sier Sjødin.

Mener han ikke kan holdes i fengsel

Det er straffeprosessloven paragraf 452 som hjemler prinsippet om løslatelse om en rettskraftig dom blir gjenåpnet.

Der heter det at ved gjenåpning «kan den rett som skal behandle saken, ved kjennelse beslutte at fullbyrding helt eller delvis skal utstå», altså at soningen helt eller delvis avbrytes.

Sjødin sier at han vil argumentere for at lovens vilkår for å holde ham fengslet ikke er oppfylt.

– Jeg vil vise til avgjørelsen fra Gjenopptakelseskommisjonen, en dom fra Høyesterett og den helsebehandling Kristiansen har fått, i tilfelle retten skulle mene det er fare for gjentagelse, sier Sjødin.

Advokat John Christian Elden i Advokatfirmaet Elden, som blant annet er fast forsvarer i Høyesterett, har tidligere sagt til VG at hovedregelen er at man ikke blir løslatt når kommisjonen har gjenåpnet en sak, men at man blir det etter en eventuell frifinnende dom er avsagt.

Statsadvokaten: Ingen lett oppgave

Statsadvokat Andreas Schei har sammen med kollega Johan Øverberg fått ansvar for Baneheia-saken. De er påtalemyndighetens ferske øyne.

– Vi starter helt på nytt, sier Schei til VG.

Det store spørsmålet er om de, og til slutt Riksadvokaten, enten vil falle ned på å kjøre full ny rettssak mot Kristiansen, eller legger ned påstand om frifinnelse, etter at Kristiansen fikk saken sin gjenopptatt.

FRISKE ØYNE: Statsadvokat Andreas Schei skal sammen med kollega Johan Øverberg se på Baneheia-saken med nye øyne. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

I mellomtiden må de nå også forholde seg til Kristiansens varslede begjæring om løslatelse, samtidig som Kriminalomsorgen mener at Kristiansen fortsatt skal sitte i forvaring.

– Det er en svært alvorlig sak, og dette blir ingen lett oppgave, sier statsadvokat Schei.

– Naturlig med nye undersøkelser

Han mener det er viktig at man raskt bestemmer seg for hva slags eventuelle nye etterforskningsskritt som skal gjennomføres. To etterforskere fra Oslo politidistrikt skal jobbe med saken.

– Det er naturlig at det kan bli aktuelt med nye tekniske undersøkelser, særlig rundt DNA-beviset og mobilbeviset, som blir pekt på av Gjenopptakelseskommisjonen som sentrale i denne saken. Det kan også bli aktuelt med nye avhør, men ingenting er bestemt ennå. Vi må få satt oss inn i saken, og starter nok med en grundig gjennomgang av kommisjonens avgjørelse.

– Kristiansens forsvarer har vel også sine tanker om nye etterforskningsskritt. Hvordan vil dere se på de forslagene?

– Det får vi ta når det eventuelt kommer.

Schei legger til:

– Dette er en spesiell situasjon. Gjenopptakelseskommisjonen har allerede pekt på svakheter i bevisene og den rimelige muligheten for at Kristiansen kunne blitt frikjent hvis retten hadde den kunnskapen vi har i dag.

– Hvordan vil dette påvirke dere?

– Vi er vant med at forsvarere og andre hevder sine klienters uskyld, så sånn sett er det ingen ny problemstilling. Men det er klart at dette er en veldig spesiell sak. I løpet av de neste månedene får vi se hva vi faller ned på, sier Schei.