BESTEFAR: Ett år uten å kunne gi Julian på fem år en farfarklem, det har vært hardt. Nå er snart det gode livet tilbake. Foto: Privat

AstraZeneca-vaksinen ble stoppet - Roger ble vaksinert likevel

En halv time før Roger Sund i Vardø endelig skulle ta vaksinen fra AstraZeneca, bestemte kommunen seg for å stanse vaksineringen. Da insisterte Roger på å ta den likevel. – Den sjansen tar jeg, sier han.

Av Anne Stine Sæther

Publisert: Nå nettopp

Kommuner over hele landet stanset vaksinering med AstraZeneca-vaksinen i dag, da det ble kjent at Folkehelseinstituttet og Legemiddelverket satt i hastemøte om vaksinen.

– Vi hadde kalt inn 70 personer som skulle vaksineres i dag. Så hørte noen om AstraZeneca-stansen på radioen og da stoppet vi vaksineringen med en gang. Vi hadde trukket opp 30 doser som ble kastet, sier assisterende rådmann Hermann Westlie i Vardø.

Årsaken til vaksinestansen er dødsfall etter blodpropp i Danmark, som man frykter at kan være knyttet til bivirkninger etter vaksinering med nettopp AstraZeneca. Dette førte til hektisk møtevirksomhet både blant helsetoppene – og i kommunene.

Folkehelseinstituttet og Statens legemiddelverk satte klokken 14.00 vaksineringen med AstraZeneca på vent på ubestemt tid.

– Vi ble litt stresset. De 70 som var kalt inn, var risikogrupper og helsepersonell. Det ble også en diskusjon om en av dem som var kalt inn likevel skulle få vaksinen. Vi kommuniserte med kommunelegen og det ble bestemt at han skulle få vaksinen likevel.

Denne personen var Roger Sund (52).

Han ba om å få ta vaksinen selv om vaksineringen var stanset.

– Det er massevis av folk som har tatt den vaksinen nå. Sjansen for at den er skyld i noen blodpropper, er liten, tror jeg. Den risikoen er jeg villig til å ta, sier Sund.

– Får livet mitt tilbake

Han er vaksinert fordi han har flere underliggende sykdommer. Kunstige hjerteklaffer, lungekollaps, diabetes og sterke medisiner. Helsen har ikke vært bra de siste årene. Derfor skulle han prioriteres i vaksineringen.

– Jeg har en sønn, barnebarn og foreldre som jeg ikke har fått gitt en klem på ett år. Det å ikke kunne trå til overfor dem på noen måte i så lang tid, det har vært ille. Det viktigste med å få vaksinen nå, er kunne omgås dem igjen. Jeg får livet mitt tilbake, sier Roger.

FORNØYD: Nå er det gjort Foto: Privat

Han hadde time for vaksinering klokken 12.30, en halv time etter at kommunen stanset vaksineringen. Rogers samboer som jobber i helsevesenet, skulle også vaksineres i dag.

– Da vi møtte opp en halvtime ved 12-tiden, hadde helsepersonellet nettopp fått beskjed om mulige alvorlige bivirkninger knyttet til vaksinen. Samboer utsatte vaksineringen. Hun har ikke de helseproblemene jeg har. Jeg ba om å få ta den likevel. Sykepleierne konfererte med min fastlege og jeg ble vaksinert, sier Roger Sund.

Han tror dette går helt fint.

– Vi har så vidt hatt smitte i byen. Nå er det ingen smitte her. Det er fortsatt risiko for utbrudd her også. Da er det fint å ha tatt den vaksinen.

Har fått ti glass

Vardø nordøst i Finnmark, har til og med 8. mars mottatt 44 hetteglass med Pfizer-vaksinen. Det er rundt seks doser i hvert glass. Kommunen har fått 100 doser med AstraZeneca-vaksiner.

– Vi skulle vaksinere 70 i dag og 30 neste uke. Jeg tror vi er ferdig med de eldste innbyggerne. Noen skulle sette dose 2 med Pfizer-vaksine på en del innbyggere i dag. De som var kalt inn i dag, var helsepersonell og risikogrupper. Vi har 70 doser igjen av AstraZeneca. De har lengre holdbarhet enn Pzizer og lagres, sier Hermann Westlie.

Vardø har ifølge VGs Corona-spesial vaksinert totalt 231 av sine 2000 innbyggere. Kommunen har hatt seks smittede totalt siden mars i fjor. Ingen er smittet nå. Vardø kommune har ikke mistet noen innbygger i pandemien og det er ingen lokale tiltak.