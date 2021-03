BEKYMRET: Folkehelseinstituttets smitteverndirektør Geir Bukholm. Foto: Helge Mikalsen, VG

FHI bekymret for corona-senskader hos unge

Også unge kan få hukommelsestap og utmattelse av covid-19. Derfor utreder nå FHI om ungdom ned til 12 år kan få vaksinen.

Publisert: Nå nettopp

– Det er viktig for å se om vi kan gjøre noe for å forebygge det. Vårt viktigste virkemiddel vil være vaksinering. Med tanke på at nye virusvarianter kan ramme de yngre i større grad, er dette særlig viktig, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i Folkehelseinstituttet.

Først må FHI kartlegge denne gruppen:

– Vi vil se på hva risikoen er for de mellom 12 og 18 år å få alvorlig forløp med sykdom. Vi må veie eventuelle senvirkninger opp mot risikoen ved å bli vaksinert.

– Hva slags senfølger er det snakk om?

– Hukommelsestap og utmattelse og endringer i kognitive funksjoner, det er det vi har rapporter på. Det er noen data internasjonalt på at dette kan skje også hos de unge.

Fra tidligere er det kjent at senfølger som utmattelse og hukommelsestap har oppstått hos voksne, også blant dem som har hatt et mildt sykdomsforløp.

Virusvarianter spiller inn

– Har dere fått meldinger på at ungdom i Norge har disse senfølgene?

– Vi prøver å kartlegge det, vi har ikke noen gode data akkurat nå. Men det er en problemstilling som vi er opptatt av.

Legemiddelverket har foreløpig godkjent vaksinene som brukes i dag til personer over 18 år. Det finnes et unntak, der Pfizer-vaksinen kan brukes på 16–17-åringer med høyrisiko-sykdommer.

Israel er blant landene som vaksinerer alle ned mot 16 år.

Avgjørelse om et par måneder

Vaksineselskapene prøver nå ut vaksinen på unge under 16, opplyser Bukholm. FHI venter på data fra dette for å se på hvordan unge tåler vaksinen.

Parallelt ser de på hva risikoen er for unge som har gjennomgått sykdommen, og spesielt i land som har hatt mye smitte og mange unge som har hatt sykdommen.

– Når kan det bli aktuelt å lande på dette?

– Dette vurderer vi fortløpende. Det vil først være aktuelt å vurdere dette i forhold til vaksinestrategien når vi har vaksiner som er godkjent til bruk blant de unge. Dette kan fort ta et par måneder.