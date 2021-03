Jeorge gjør seg klar. Det står om livet når intensivsykepleierne på Ahus er i aksjon. – Det er kritisk, sier legen. Han dirigerer Jeorge og teamet som vender den alvorlig syke pasienten. Det merkes godt at den tredje bølgen har truffet samfunnet.

– Det er nesten så vi holder pusten

Gul beredskap på sykehuset og fulle intensivsenger. Ett år med pandemi og ny smittetopp. Bli med inn på innsiden av intensiven på Ahus.

Publisert: Nå nettopp

Fire stykker rundt en intensivseng. Tre sykepleiere og en lege. I sengen ligger en pasient som er kritisk syk. Lungene har sviktet, pasienten er intubert og lagt i en dyp søvn. Det verste er enda ikke over.

– Vi er redd for at pasienten skal fortsette å bli dårligere. Personen har ikke kommet over toppunktet ennå, sier lege Janus Hyldebrandt mens han jobber rundt intensivsengen.

De fire stiller seg rundt sengen for å snu pasienten. Den ene lungen er mer rammet enn den andre, så personen kan ikke bli liggende i samme posisjon. Det er tunge løft og viktig med rutine.

Hyldebrandt dirigerer de tre sykepleierne mens han sørger for at pusteslangen har fri tilgang til å få oksygen ned i pasientens herjede lunger.

Sterke søvndyssende og beroligende medisiner pumpes inn i pasienten via en maskin.

(Enkelte av bildene i reportasjen er anonymisert av hensyn til pasienter og pårørende)

Briller eller visir, gul smittefrakk og grønn hette – til sist gummihansker. Det er det vernet de ansatte har inne på rommet på intensiven.

Ut av pasientens munn kommer der smittsomt slim, så det er viktig å bytte hanskene etter å ha vært i kontakt med pasienten.

– Det er en kritisk situasjon, sier Hyldebrandt.

– Pasienten trenger mer og mer hjelp fra respiratoren og mer og mer oksygen, fortsetter han.

VG fikk som eneste medium slippe inn på innsiden av intensiven på Ahus for å dokumentere hvordan de ansatte jobber med de aller sykeste coronapasientene.

Utenfor kan man ane konturene av en vår i anmarsj selv om det ligger snø på bakken. Solen står inn det store vinduet i intensivrommet på Ahus.

Å stå i smittefrakken, med tett maske og visir er varmt i mars. På sommeren er det glohett.

– Vi ser dårlig på grunn av visiret og man hører dårlig på grunn av maskinene. Det er slitsomt over tid, sier Hyldebrandt.

Sykepleier Christoffer Johansen jobber metodisk med pasienten som ligger i sengen. Han ble omdisponert fra postoperativ avdeling for å jobbe med de coronasyke intensivpasientene i fjor vår. Så har han bare blitt værende fordi han liker seg så godt.

– Det er veldig spennende, men krevende, sier han.

Om kort tid vil han videreutdanne seg til å bli intensivsykepleier som så mange av sine kollegaer på avdelingen. Det er sårt tiltrengt på Ahus.

– Det var jo ingen som håpet på den tredje bølgen, men nå som den er her kjenner folk på at de er slitne og lei, sier han.

– Jeg er motivert til å fortsette jobben, men jeg har full forståelse for dem som er veldig lei nå, fortsetter han.

Jobben hans går blant annet ut på å vurdere de mange parameterne fra overvåkningsmaskinene som forteller hvordan det går med pasienten i sengen.

Det betyr som regel tre timer inne på rommet, klam av svette, før avløsning og pause.

– Enkelte vakter har det ikke vært nok folk på jobb. Vi skulle gjerne vært en ekstra, sier Johansen.

– Vi burde hatt større beredskap, legger han til.

Utenfor pasientrommet kler intensivsykepleieren Jeorge Michael Anyayahan på seg. På en tralle ligger utstyret som holder smitten borte.

Alt av utstyr må på plass i sirlig rekkefølge, før nye timer med pasientene venter. Jeorge var ferdig med videreutdanningen bare noen måneder før pandemien skyllet innover landet.

Siden har Anyayahan jobbet med de alvorlig syke covid-pasientene. Lunger som gir etter og slutter å fungere. Kropper herjet av infeksjon.

For Sylvi Vullum har det vært et krevende år å være leder. Hun startet i jobben som seksjonsleder i 2017.

– Vi har sprunget et par maraton, og så er det ett igjen, sier hun.

43 pasienter med coronaviruset har dødd på Ahus så langt i pandemien. 767 smittede har vært inne til behandling. Fagmiljøet på intensiven har etter hvert blitt eksperter på covid-19.

Etter vinterferien skjedde det alle fryktet mest – smittetallene gikk rett i været. For Ahus, som blant annet får inn pasienter fra flere av de østlige bydelene i Oslo, ble det etter hvert fullt på intensiven.

I månedsskiftet februar-mars ble enkelte pasienter sendt fra Ahus til Oslo universitetssykehus. 2. mars gikk Ahus over i gul beredskap.

Flere planlagte operasjoner ble avlyst. Intensivavdelingen trengte flere ansatte på grunn av økningen i antallet alvorlige covid-syke.

– De pasientene som ligger her, har fått god pasientbehandling, men når det er fullt, så er det fullt. Da må vi sende dem andre steder, fortsetter seksjonsleder Vullum.

– Vi er utfordret på intensivkapasitet opp mot det store nedslagsfeltet som Ahus har. Vi må finne et nytt nivå for normaldrift – og et for pandemien, sier hun.

– Vi har fått økt nedslagsfelt og da må vi øke, fortsetter hun.

Helgene er verst. Ved normaldrift går man da nemlig ned fra ti til åtte intensivsenger med det det krever av bemanning.

– Vi ønsker den samme kapasiteten på ukedagene og i helgene. Det må være det første målet. Så må vi se på totalberedskapen, sier Vullum.

– Det tar mange år å bygge opp intensivkapasitet. Vi trenger langsiktige og robuste planer, fortsetter hun.

For overlege Ole Kristian Fossum, som er fagansvarlig for legene på intensiven på Ahus, er det enkelte utviklingstrekk i pandemien han har lagt merke til.

– Vi er usikre på om det er vaksinen, men pasientene er en del yngre. Mitt inntrykk er også at en andel av dem som har britisk mutert virus blir dårligere, sier han.

Derfor er det en ting som er viktig for fagmiljøet på intensiven.

– Det absolutt viktigste er helgene. Det er veldig viktig at vi legger planer for hva vi kommer til å trenge fremover, sier Fossum.

– Det å ta ned kapasiteten i helgene er ikke praktisk gjennomførbart, sier Vullum.

– Jeg er enig i det Sylvi Vullum og Ole Kristian Fossum sier om behovet for lik bemanning i uken og helgene. Vi jobber konkret med hvordan vi skal få til dette fremover, sier sykehusdirektør Øystein Mæland.

Men til tross for at avdelingen er presset med de høye smittetallene, opplever de situasjonen som kontrollert.

– Ahus har behandlet flest med covid-19-pasienter i landet. Vår avdeling har klart å stå i dette sammen som et team hvor vi har fått svært god erfaring med behandlingen av disse pasientene, sier Fossum.

– Vi har lykkes med å få gjennom enormt mange pasienter med godt resultat, fortsetter han.

Avdelingene kunne vise til et sykefravær på syv prosent i januar og februar.

– Personalet fortjener all ros, sier seksjonslederen.

Den siste tiden har det til stadighet blitt slått nye rekorder for smittede i Oslo. Sykehuset gikk inn i søndagen med 303 nye smittede i hovedstaden.

– Vi har nok aldri vært så spent på utviklingen som nå. Det er nesten så vi holder pusten. Vi må snu dette her, sier Vullum.

Tilbake i et tomt pasientrom på intensiven står medisinstudenten Rebecca Prestrud, teknikeren Marie Castellanos og hjelpepleieren Anne-Marie Nilsson.

De får opplæring i å bistå legene og sykepleierne med alt av teknisk utstyr. Sammen er de omdisponert for å hjelpe til på avdelingen fordi sykehuset har trappet opp det de kaller trinn 1 i covid-planen.

Det innebærer et tak på 19 intensivsenger for covid-pasienter.

Hjelpepleieren Anne Mari Sandvik viser dem hvordan det skal gjøres. Hun har fire vakter igjen før hun skal gå av med pensjon, men har allerede meldt seg opp til ekstravakter.

I intensivrommet jobber sykepleier Christoffer Johansen for fullt selv om det tikker mot lunsjtider. Situasjonen for pasienten er fortsatt helt uavklart.

Enn så lenge må Johansen sitte foran PC-en i intensivrommet for å følge med på verdiene som tikker inn fra den utslåtte kroppen.

Det står om liv og død.